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“Fui informado” – Ex-meio-campista do Liverpool insiste que sabe se Arne Slot será demitido ou não, alegando ter informações privilegiadas
Técnico do Liverpool sob escrutínio apesar do título
A posição de Slot no Liverpool tornou-se motivo de debate durante uma temporada difícil em Anfield. Os jogadores de Slot ocupam atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, após três vitórias consecutivas. No entanto, suas campanhas na Liga dos Campeões e na FA Cup foram interrompidas nas quartas de final. Embora o desempenho tenha oscilado, o ex-meio-campista dos Reds, Hamann, acredita que a diretoria do clube já decidiu que o técnico holandês permanecerá no cargo na próxima temporada.
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Hamann afirma que o clube já decidiu o destino de Slot
Em entrevista ao NewBettingSites.co.uk, Hamann sugeriu que a tradição de lealdade do Liverpool para com os treinadores poderia desempenhar um papel fundamental. O ex-jogador da seleção alemã acredita que o sucesso anterior de Slot também ajudou a proteger sua posição, apesar do crescente escrutínio.
“Ouvi dizer que Arne Slot continuará no cargo na próxima temporada”, explicou Hamann. “Acho que há argumentos a favor de que talvez uma mudança de técnico deva acontecer ou já devesse ter acontecido. Mas o Liverpool sempre foi muito leal aos seus técnicos. Ele ganhou o campeonato na temporada passada, é claro, então acho que é uma decisão com a qual posso conviver, e acho que a maioria dos torcedores também pode, se eles tiverem um final de temporada decente.”
“Provavelmente pela primeira vez em muito tempo, os torcedores do Liverpool estão divididos. É uma torcida muito experiente, e o Liverpool normalmente não demite treinadores. Isso obviamente mudou nos últimos 10 ou 12 anos, porque o futebol mudou e os treinadores precisam sair mais rapidamente do que há 20 ou 25 anos. Mas, geralmente, quando a torcida se volta contra, é uma questão de tempo até que o treinador tenha que sair.”
A incerteza aumenta com os rumores envolvendo Alonso e possíveis saídas
As especulações em torno da situação técnica do Liverpool se intensificaram nos últimos meses, com o ex-meio-campista Xabi Alonso sendo frequentemente citado como um possível candidato caso o clube decida fazer uma mudança. No entanto, Hamann alertou que a substituição do técnico não garantiria uma melhora, especialmente devido à incerteza em torno de vários jogadores importantes.
“Então, obviamente, é preciso ver o que vai acontecer no verão, depois da Copa do Mundo, com a saída de jogadores, obviamente a saída de Andy Robertson, a saída de Mohamed Salah”, acrescentou ele. “Mas sim, acho que é uma decisão compreensível. Agora, com Arne Slot, acho que a opinião está dividida por causa do que ele fez na última temporada.”
“Acho que é provavelmente a primeira vez em muito tempo que a opinião está tão dividida como nunca esteve. Acho que ambos os lados têm argumentos, mas o clube tem que tomar uma decisão. E acho que tem havido muita incerteza este ano. Não acho que haja qualquer garantia de que um novo treinador vá mudar as coisas. Obviamente, falou-se muito sobre o Xabi Alonso. Não tenho certeza se ele estaria interessado. Tenho certeza de que teriam perguntado a ele se ele estaria interessado caso houvesse uma mudança.”
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O confronto em Old Trafford será um teste imediato
O foco imediato do Liverpool volta-se agora para uma viagem de grande destaque a Old Trafford, onde enfrentará o Manchester United. Espera-se que este jogo seja bastante acirrado, já que as duas equipes estão separadas por apenas três pontos na disputa pelo terceiro lugar. Com os Reds buscando garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, a vitória será seu principal objetivo quando visitarem Manchester.