“Fui informado” – Ex-meio-campista do Liverpool insiste que sabe se Arne Slot será demitido ou não, alegando ter informações privilegiadas

Em entrevista ao NewBettingSites.co.uk, Hamann sugeriu que a tradição de lealdade do Liverpool para com os treinadores poderia desempenhar um papel fundamental. O ex-jogador da seleção alemã acredita que o sucesso anterior de Slot também ajudou a proteger sua posição, apesar do crescente escrutínio.

“Ouvi dizer que Arne Slot continuará no cargo na próxima temporada”, explicou Hamann. “Acho que há argumentos a favor de que talvez uma mudança de técnico deva acontecer ou já devesse ter acontecido. Mas o Liverpool sempre foi muito leal aos seus técnicos. Ele ganhou o campeonato na temporada passada, é claro, então acho que é uma decisão com a qual posso conviver, e acho que a maioria dos torcedores também pode, se eles tiverem um final de temporada decente.”

“Provavelmente pela primeira vez em muito tempo, os torcedores do Liverpool estão divididos. É uma torcida muito experiente, e o Liverpool normalmente não demite treinadores. Isso obviamente mudou nos últimos 10 ou 12 anos, porque o futebol mudou e os treinadores precisam sair mais rapidamente do que há 20 ou 25 anos. Mas, geralmente, quando a torcida se volta contra, é uma questão de tempo até que o treinador tenha que sair.”