O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, abordou as especulações sobre Hakan Calhanoglu depois que relatos da imprensa na Turquia questionaram sua ausência da convocação da seleção. O meio-campista permaneceu no Centro de Treinamento da Inter durante o período de três semanas para concluir sua reabilitação.

Chivu confirmou que Calhanoglu treinou sem restrições durante toda a semana e segue totalmente à disposição para enfrentar o Parma no sábado.

"Sei que surgiram relatos da Turquia, gostaria de esclarecer as coisas", disse Chivu aos repórteres. "Ele teve um problema que o impediu de ser convocado."