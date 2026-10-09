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'Fui eu quem não deu folga a ele!' - Cristian Chivu responde aos rumores da Turquia sobre Hakan Calhanoglu
Chivu aborda controvérsia internacional de Calhanoglu
O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, abordou as especulações sobre Hakan Calhanoglu depois que relatos da imprensa na Turquia questionaram sua ausência da convocação da seleção. O meio-campista permaneceu no Centro de Treinamento da Inter durante o período de três semanas para concluir sua reabilitação.
Chivu confirmou que Calhanoglu treinou sem restrições durante toda a semana e segue totalmente à disposição para enfrentar o Parma no sábado.
"Sei que surgiram relatos da Turquia, gostaria de esclarecer as coisas", disse Chivu aos repórteres. "Ele teve um problema que o impediu de ser convocado."
- Anadolu Agency
Técnico tomou a decisão de manter o meio-campista
O técnico romeno explicou que pediu pessoalmente que Calhanoglu ficasse em Milão para completar seu regime de treinos, em vez de viajar para assistir aos companheiros de seleção. "Fui eu quem não deu folga a ele, porque queria tê-lo com o grupo para treinar", revelou Chivu.
"Ele é importante para nós por suas qualidades. Terminamos tarde e não havia como ele alcançar seus companheiros de seleção."
"Ele vem treinando sem restrições há uma semana e está à disposição."
Spence volta a ficar à disposição após longa recuperação
Chivu também deu notícias positivas sobre o lateral Djed Spence, que completou uma semana inteira de treinos sem restrições após uma ausência de dois meses por lesão e recuperação pós-torneio.
"Djed tem cinco bons treinos nas pernas. Não podemos esquecer seu período de reabilitação e férias", observou Chivu.
"Agora ele está disponível e será convocado. Ficamos felizes por ele estar de volta, finalmente estamos vendo seu sorriso e suas qualidades."
- Getty Images Sport
Gerenciando a carga do elenco para uma agenda exaustiva
Com a Inter enfrentando uma partida a cada três dias até a próxima pausa para jogos internacionais, Chivu ressaltou a necessidade de proteger jogadores internacionais importantes. A atual campeã da Serie A recebe o Parma no San Siro tentando manter sua invencibilidade no cenário doméstico.
Chivu também indicou uma possível rotação no gol, com Ivan Provedel brigando por uma vaga.
A Inter busca entregar uma atuação convincente diante de sua torcida.
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