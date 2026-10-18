O Borussia Dortmund ficou no empate sem gols com o Union Berlin, que ofereceu forte resistência no Stadion An der Alten Forsterei, pela 6ª rodada da Bundesliga. Foi o primeiro empate entre os dois clubes em um confronto que, até então, sempre tivera um vencedor e pelo menos um gol.

Após a decepção no meio da semana em competição europeia contra o Bodo/Glimt, o técnico Niko Kovac fez cinco mudanças no time titular, com as voltas de Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri e Serhou Guirassy.

Apesar de levar a melhor em 56% dos duelos em uma partida física, o Borussia Dortmund teve dificuldades para criar chances claras de gol.