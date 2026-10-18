dts Nachrichtenagentur
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“Frustrante e doloroso!”: Gregor Kobel faz alerta após Borussia Dortmund emperrar fora de casa contra o Union Berlin
Dortmund se frustra em empate marcado por jogo físico em Berlim
O Borussia Dortmund ficou no empate sem gols com o Union Berlin, que ofereceu forte resistência no Stadion An der Alten Forsterei, pela 6ª rodada da Bundesliga. Foi o primeiro empate entre os dois clubes em um confronto que, até então, sempre tivera um vencedor e pelo menos um gol.
Após a decepção no meio da semana em competição europeia contra o Bodo/Glimt, o técnico Niko Kovac fez cinco mudanças no time titular, com as voltas de Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri e Serhou Guirassy.
Apesar de levar a melhor em 56% dos duelos em uma partida física, o Borussia Dortmund teve dificuldades para criar chances claras de gol.
- Getty Images Sport
Kobel critica falta de perigo ofensivo
O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, não poupou críticas ao avaliar o desempenho ofensivo da equipe e admitiu que o elenco não pressionou o suficiente a área do time da casa. “Não fizemos o bastante para criar mais problemas para os adversários, pressioná-los, avançar mais no campo deles ou ameaçar o gol de vez em quando”, afirmou Kobel.
“No fim das contas, foi isso que nos faltou hoje”, acrescentou o goleiro suíço.
“No fim das contas, o resultado é um empate sem gols, o que é frustrante e doloroso.”
Anton pede paciência com o elenco jovem
O zagueiro Waldemar Anton concordou com Kobel sobre as decisões tomadas no terço final do campo, mas pediu calma enquanto o grupo segue evoluindo sob o comando de Kovac. “Há coisas que não estamos fazendo bem no terço final neste momento. Simplesmente tomamos as decisões erradas”, observou Anton na zona mista.
“Só precisamos manter a calma. Como eu disse, somos uma equipe jovem. Vamos superar isso e melhorar ainda mais daqui para a frente.”
“Temos de lutar e trabalhar duro para voltar ao caminho certo”, acrescentou. “Esse pouquinho de sorte que está nos faltando no terço final é algo que precisamos conquistar.”
- AFP
BVB busca corrigir problemas na tomada de decisões
O Borussia Dortmund criou chances no segundo tempo com Maxi Beier e Guirassy, mas não conseguiu marcar o gol da vitória diante da defesa bem organizada do Union Berlin. Para piorar, Konstantinos Karetsas, que entrou no decorrer da partida, sofreu uma lesão no tornozelo nos minutos finais.
O time de Kovac tentará corrigir a falta de eficiência no último terço do campo durante os treinos dos próximos dias.
O Borussia Dortmund precisa voltar a ser decisivo nas finalizações rapidamente, enquanto se prepara para seus próximos compromissos nacionais e europeus.
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