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imago-sport-1084669051.jpgdts Nachrichtenagentur
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Frustrante e doloroso!”: Gregor Kobel faz alerta após Borussia Dortmund emperrar fora de casa contra o Union Berlin

Borussia Dortmund
G. Kobel
W. Anton
Union Berlin x Borussia Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

O Borussia Dortmund deixou escapar pontos importantes ao empatar por 0 a 0 com o Union Berlin no Stadion An der Alten Forsterei. Após a partida, o goleiro Gregor Kobel e o zagueiro Waldemar Anton lamentaram a falta de qualidade da equipe no último terço do campo.

  • Dortmund se frustra em empate marcado por jogo físico em Berlim

    O Borussia Dortmund ficou no empate sem gols com o Union Berlin, que ofereceu forte resistência no Stadion An der Alten Forsterei, pela 6ª rodada da Bundesliga. Foi o primeiro empate entre os dois clubes em um confronto que, até então, sempre tivera um vencedor e pelo menos um gol.

    Após a decepção no meio da semana em competição europeia contra o Bodo/Glimt, o técnico Niko Kovac fez cinco mudanças no time titular, com as voltas de Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri e Serhou Guirassy.

    Apesar de levar a melhor em 56% dos duelos em uma partida física, o Borussia Dortmund teve dificuldades para criar chances claras de gol.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kobel critica falta de perigo ofensivo

    O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, não poupou críticas ao avaliar o desempenho ofensivo da equipe e admitiu que o elenco não pressionou o suficiente a área do time da casa. “Não fizemos o bastante para criar mais problemas para os adversários, pressioná-los, avançar mais no campo deles ou ameaçar o gol de vez em quando”, afirmou Kobel.

    “No fim das contas, foi isso que nos faltou hoje”, acrescentou o goleiro suíço.

    “No fim das contas, o resultado é um empate sem gols, o que é frustrante e doloroso.”

  • Anton pede paciência com o elenco jovem

    O zagueiro Waldemar Anton concordou com Kobel sobre as decisões tomadas no terço final do campo, mas pediu calma enquanto o grupo segue evoluindo sob o comando de Kovac. “Há coisas que não estamos fazendo bem no terço final neste momento. Simplesmente tomamos as decisões erradas”, observou Anton na zona mista.

    “Só precisamos manter a calma. Como eu disse, somos uma equipe jovem. Vamos superar isso e melhorar ainda mais daqui para a frente.”

    “Temos de lutar e trabalhar duro para voltar ao caminho certo”, acrescentou. “Esse pouquinho de sorte que está nos faltando no terço final é algo que precisamos conquistar.”

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    BVB busca corrigir problemas na tomada de decisões

    O Borussia Dortmund criou chances no segundo tempo com Maxi Beier e Guirassy, mas não conseguiu marcar o gol da vitória diante da defesa bem organizada do Union Berlin. Para piorar, Konstantinos Karetsas, que entrou no decorrer da partida, sofreu uma lesão no tornozelo nos minutos finais.

    O time de Kovac tentará corrigir a falta de eficiência no último terço do campo durante os treinos dos próximos dias.

    O Borussia Dortmund precisa voltar a ser decisivo nas finalizações rapidamente, enquanto se prepara para seus próximos compromissos nacionais e europeus.

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