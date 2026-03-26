Frustrado, Marc Skinner admite que o Bayern de Munique surpreendeu o Manchester United com uma grande mudança no estilo de jogo na derrota na Liga dos Campeões Feminina

Apesar do resultado negativo, Skinner admitiu que ele e sua equipe podem tirar muitas lições da derrota para se recuperarem na segunda partida. Ele disse: “A qualidade na posse de bola foi muito boa até a decisão final. Deveríamos ter desenvolvido jogadas a partir delas mais rapidamente. Deveríamos ter explorado as laterais mais cedo, pois era por lá que encontrávamos nossas oportunidades. Não fomos precisos o suficiente nesse aspecto e continuamos mantendo o jogo mais centralizado.

“O que eu gostei foi que rompemos as linhas, só precisamos ser um pouco mais incisivos nos passes. Eu disse às meninas no intervalo que elas estão aqui por um motivo, então precisamos garantir que seremos recompensados nesses momentos com as finalizações. Senti que poderíamos ter criado mais oportunidades de gol. Agora sabemos contra o que estamos jogando e entramos na próxima partida com uma oportunidade fantástica de avançar.”