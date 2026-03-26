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Frustrado, Marc Skinner admite que o Bayern de Munique surpreendeu o Manchester United com uma grande mudança no estilo de jogo na derrota na Liga dos Campeões Feminina
Os Red Devils são derrotados em Old Trafford
As ambições europeias do Manchester United sofreram um revés em Old Trafford, com a equipe de Skinner tendo dificuldades para conter um Bayern incomumente direto. O campeão alemão, normalmente conhecido por sua construção de jogadas paciente e baseada na posse de bola, optou por contornar o meio-campo e jogar de forma mais direta. Essa mudança estratégica deixou a defesa do United exposta, especialmente às investidas de Pernille Harder. Embora os anfitriões tenham demonstrado resiliência ao marcar dois gols, a falta de flexibilidade tática para lidar com a ameaça dos lançamentos longos do Bayern acabou levando-os a sofrer uma derrota por 3 a 2 na partida de ida.
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A mudança tática do Bayern surpreende Skinner
Skinner demonstrou frustração após o apito final, admitindo que o gigante alemão se desviou de sua esperada abordagem baseada na posse de bola para um estilo mais direto que causou problemas à sua defesa. Ele disse: “Os dois gols de Harder esta noite não são aceitáveis do nosso ponto de vista, mas vamos corrigir isso como equipe”, afirmou Skinner à Disney+. O lado encorajador é que esta eliminatória ainda está viva. O Bayern não jogou assim, foi superdireto, eles normalmente baseiam-se na posse de bola e mudaram de estilo esta noite, e foram recompensados por isso. Estou frustrado com os gols que sofremos porque foram bem ruins, mas é algo muito fácil de corrigir para a próxima partida, onde já sabemos quais são as ameaças que eles representam agora.”
O clima continua otimista antes da segunda partida
Apesar do resultado negativo, Skinner admitiu que ele e sua equipe podem tirar muitas lições da derrota para se recuperarem na segunda partida. Ele disse: “A qualidade na posse de bola foi muito boa até a decisão final. Deveríamos ter desenvolvido jogadas a partir delas mais rapidamente. Deveríamos ter explorado as laterais mais cedo, pois era por lá que encontrávamos nossas oportunidades. Não fomos precisos o suficiente nesse aspecto e continuamos mantendo o jogo mais centralizado.
“O que eu gostei foi que rompemos as linhas, só precisamos ser um pouco mais incisivos nos passes. Eu disse às meninas no intervalo que elas estão aqui por um motivo, então precisamos garantir que seremos recompensados nesses momentos com as finalizações. Senti que poderíamos ter criado mais oportunidades de gol. Agora sabemos contra o que estamos jogando e entramos na próxima partida com uma oportunidade fantástica de avançar.”
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E agora?
As Red Devils vão tentar se recuperar desta derrota quando enfrentarem o rival Manchester City em uma partida decisiva da Superliga Feminina no sábado. A equipe de Skinner ocupa atualmente a segunda posição na tabela, oito pontos atrás do City, líder do campeonato. Em seguida, elas se prepararão para a partida de volta das quartas de final da UWCL contra o Bayern, que será disputada no dia 1º de abril.