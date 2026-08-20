O motivo para a mudança repentina de planos rapidamente surgiu na mídia local. Segundo o jornalista espanhol Victor Navarro, o Barcelona pretendia plenamente apresentar Cancelo ao lado do restante do elenco, mas não pôde prosseguir porque o registro do lateral ainda permanecia incompleto.

As reportagens confirmaram que o Al-Hilal, da Saudi Pro League, já havia concordado com Cancelo em rescindir seu contrato, que deveria expirar no fim da temporada. Esse acordo foi alcançado em troca de o astro português abrir mão do restante dos valores que tinha a receber. No entanto, a documentação final para sua transferência ao Barcelona ainda não foi concluída. Esse atraso administrativo inesperado significou que Cancelo oficialmente continuava sendo jogador do Al-Hilal no momento da apresentação.



