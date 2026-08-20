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Frustrado, João Cancelo sai furioso pelo túnel do Camp Nou após esnobada na apresentação do Barcelona
Frustração no túnel do Camp Nou
Cancelo demonstrou visível frustração ao voltar furioso para o vestiário enquanto aguardava ser apresentado à torcida do Camp Nou na quarta-feira. Cada integrante do elenco do Barcelona foi apresentado individualmente antes da tradicional partida anual do Troféu Joan Gamper. Enquanto isso, Cancelo foi visto usando a camisa 2 no túnel antes de sair de repente, deixando seus companheiros de equipe completamente perplexos.
Problema no registro atrasa apresentação oficial
O motivo para a mudança repentina de planos rapidamente surgiu na mídia local. Segundo o jornalista espanhol Victor Navarro, o Barcelona pretendia plenamente apresentar Cancelo ao lado do restante do elenco, mas não pôde prosseguir porque o registro do lateral ainda permanecia incompleto.
As reportagens confirmaram que o Al-Hilal, da Saudi Pro League, já havia concordado com Cancelo em rescindir seu contrato, que deveria expirar no fim da temporada. Esse acordo foi alcançado em troca de o astro português abrir mão do restante dos valores que tinha a receber. No entanto, a documentação final para sua transferência ao Barcelona ainda não foi concluída. Esse atraso administrativo inesperado significou que Cancelo oficialmente continuava sendo jogador do Al-Hilal no momento da apresentação.
Rodri recebe recepção de herói na Catalunha
Enquanto Cancelo foi obrigado a esperar, o novo reforço do Barcelona, Rodri, recebeu a maior ovação da torcida da casa antes do apito inicial. O meio-campista espanhol assinou um contrato de quatro anos com o clube da La Liga no início desta semana, após concluir uma transferência de £ 65 milhões do Manchester City. Rodri chega à Catalunha com enorme reputação, tendo sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.
O defensor também não é estranho aos fiéis catalães, já que jogou por empréstimo no Camp Nou durante a segunda metade da última campanha e a temporada 2023–24.
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Barcelona mira para a nova temporada
O foco do elenco agora se volta de forma definitiva para o início da nova temporada de La Liga. Nos bastidores, dirigentes do Barcelona trabalharão diligentemente para resolver as questões pendentes de inscrição.
O lateral de 32 anos está prestes a se tornar o novo camisa 2 do Barcelona para a próxima temporada. Assim que a documentação estiver em ordem e sua transferência do Al-Hilal for oficialmente concluída, Cancelo estará pronto para retomar sua carreira na Espanha.
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