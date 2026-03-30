Frustração para Mikel Arteta e o Arsenal, já que Noni Madueke deve ficar de fora do confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões devido a uma lesão sofrida enquanto defendia a seleção inglesa

A temporada de estreia de Madueke no Emirates Stadium sofreu um revés frustrante depois que o jogador de 24 anos sofreu uma lesão no joelho durante o empate da Inglaterra com o Uruguai. O ex-jogador do Chelsea, que se transferiu para o outro lado de Londres em uma negociação de 52 milhões de libras no verão passado, foi forçado a sair de campo aos 38 minutos após uma colisão com Rodrigo Aguirre.

De acordo com o The Athletic, Madueke é agora considerado uma grande dúvida para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões do Arsenal contra o Sporting CP, em 7 de abril. Embora inicialmente tenha tentado continuar em Wembley, ele acabou sendo substituído por Jarrod Bowen e mais tarde foi visto deixando o estádio com uma joelheira protetora, o que gerou preocupação imediata no elenco do Arsenal.



