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Frustração para Mikel Arteta e o Arsenal, já que Noni Madueke deve ficar de fora do confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões devido a uma lesão sofrida enquanto defendia a seleção inglesa
Uma colisão que custou caro em Wembley
A temporada de estreia de Madueke no Emirates Stadium sofreu um revés frustrante depois que o jogador de 24 anos sofreu uma lesão no joelho durante o empate da Inglaterra com o Uruguai. O ex-jogador do Chelsea, que se transferiu para o outro lado de Londres em uma negociação de 52 milhões de libras no verão passado, foi forçado a sair de campo aos 38 minutos após uma colisão com Rodrigo Aguirre.
De acordo com o The Athletic, Madueke é agora considerado uma grande dúvida para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões do Arsenal contra o Sporting CP, em 7 de abril. Embora inicialmente tenha tentado continuar em Wembley, ele acabou sendo substituído por Jarrod Bowen e mais tarde foi visto deixando o estádio com uma joelheira protetora, o que gerou preocupação imediata no elenco do Arsenal.
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Priorizando o bem-estar dos jogadores
Madueke é um dos vários jogadores do Arsenal que foram obrigados a deixar suas seleções nacionais durante esta pausa internacional devido a crescentes preocupações com lesões. Seus compatriotas Bukayo Saka e Declan Rice também deixaram o estágio da Inglaterra no sábado, antes do amistoso contra o Japão, para retornar ao norte de Londres a fim de realizar exames médicos urgentes.
Sobre a situação, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, declarou: “Eles (Saka e Rice) passaram por exames médicos. Só para esclarecer: eles queriam desesperadamente jogar. Queriam desesperadamente participar. Não fazia o menor sentido correr esse risco. Se fosse talvez o último jogo da temporada, nós os teríamos mantido e tentado de tudo. Mas, neste momento da temporada, não fazia sentido. O risco de piorar a situação era simplesmente grande demais. Ambos estavam com desconforto, claramente com desconforto, quando fizemos a avaliação médica. Portanto, não fazia absolutamente nenhum sentido que eles ficassem.”
A profundidade do elenco está sob pressão
O momento em que a lesão de Madueke ocorreu é particularmente cruel para o Arsenal, que tem contado com sua presença dinâmica para rodar sua linha de ataque durante uma temporada exaustiva. Contratado para oferecer uma concorrência de alto nível a Saka, a ausência do ponta deixa os Gunners com poucas opções na ala direita, num momento em que o cansaço do elenco está se tornando uma preocupação palpável. Com a equipe médica do clube agora lidando com várias recuperações de jogadores importantes simultaneamente, o foco muda para como o elenco pode absorver a perda de uma opção tão explosiva. Esta exaustiva janela de jogos internacionais ressaltou a fragilidade de um elenco em busca do título, que precisa equilibrar as exigências tanto da glória nacional quanto da europeia.
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A encruzilhada tática de Arteta
Espera-se que Madueke fique de fora da partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton, no sábado, e sua participação na viagem para Lisboa pela Liga dos Campeões, em 7 de abril, também parece cada vez mais improvável. Esta dupla de jogos cruciais representa uma encruzilhada para a temporada do Arsenal, forçando Arteta a decidir se deve reorganizar seu ataque ou confiar em um jogador reserva para preencher a lacuna durante um período decisivo em abril.