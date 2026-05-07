Questionado sobre o que deu errado para Buonanotte, o ex-lateral do Leeds e campeão Dorigo — que está entre aqueles que acompanham de perto as previsões da Premier League — disse ao GOAL: “O que é fascinante é que esse tipo de jogador é exatamente aquele que não conseguimos contratar naquela janela de transferências inicial.

“Obviamente, Harry Wilson era esse jogador. Achávamos que estava tudo certo. Mas o negócio caiu por água abaixo no último minuto. Então, esse tipo de jogador é o último com quem queríamos entrar nesta temporada da Premier League. Perdemos essa oportunidade.

“Claramente, essa opção sempre esteve em análise. E então Buonanotte chegou e eu pensei o mesmo: ‘sim, ótimo, vamos dar uma olhada, porque não temos esse tipo de jogador, aquele jogador de ligação, aquele camisa 10 que consegue avançar, marcar alguns gols e tem um pouco de qualidade extra’.

“Ele teve algumas oportunidades, mas não se saiu muito bem. Jogou uma partida da copa fora de casa contra o Birmingham, teve muita dificuldade e foi substituído. E é preciso admitir que os outros jogadores na posição dele, ou ao redor dele, estavam jogando melhor. Simples assim.

“Tenho certeza de que ele tem se esforçado muito nos treinos, mas todos os outros também. Então, tem sido bom nesse aspecto: você precisa jogar muito, muito bem para manter sua vaga ou tentar entrar no time. Infelizmente, Buonanotte simplesmente não conseguiu. Mas não há dúvida de que esse tipo de jogador é algo que o clube vai procurar novamente.”