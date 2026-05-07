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Frustração do Leeds com o fracasso da contratação por empréstimo de Harry Wilson - Lenda do clube, vencedor do título, analisa por que a transferência de Facundo Buonanotte não deu certo
O Leeds recorreu a Buonanotte depois de não ter conseguido contratar Wilson
O Fulham desistiu da contratação de Wilson no último dia da janela de transferências, enquanto o Leeds buscava montar um elenco capaz de se manter na Premier League. O clube já ultrapassou essa meta, com a permanência na primeira divisão praticamente garantida, mas não conseguiu trazer para suas fileiras um camisa 10 capaz de mudar o rumo dos jogos.
A esperança era que Buonanotte pudesse espalhar seu pó mágico particular por Elland Road após se transferir do Brighton em janeiro. Ele teve seu contrato de uma temporada com o Chelsea rescindido depois de considerar a disputa por vagas muito acirrada em Stamford Bridge.
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Três partidas e 24 minutos na Premier League para o jogador emprestado
No fim das contas, a mesma história se repetiu em West Yorkshire. O meio-campista de 21 anos disputou apenas três partidas pelo Leeds — somando 24 minutos na Premier League. Sua única partida como titular, em um confronto da FA Cup contra o Birmingham, foi interrompida quando ele foi substituído no intervalo.
Buonanotte não foi mais visto desde aquela partida esquecível em St Andrew’s, em 15 de fevereiro, com sua temporada 2025-26 prestes a ser considerada perdida. Ele havia sido um dos poucos destaques do Leicester na última temporada, enquanto os Foxes caíam rumo ao primeiro de dois rebaixamentos consecutivos.
O Leeds não chegou nem perto de ver a melhor versão do meia sul-americano, o que significa que novos esforços serão feitos para encontrar um reforço no próximo mercado de transferências — que se abre em 15 de junho.
Por que Buonanotte não teve sucesso durante o empréstimo ao Leeds?
Questionado sobre o que deu errado para Buonanotte, o ex-lateral do Leeds e campeão Dorigo — que está entre aqueles que acompanham de perto as previsões da Premier League — disse ao GOAL: “O que é fascinante é que esse tipo de jogador é exatamente aquele que não conseguimos contratar naquela janela de transferências inicial.
“Obviamente, Harry Wilson era esse jogador. Achávamos que estava tudo certo. Mas o negócio caiu por água abaixo no último minuto. Então, esse tipo de jogador é o último com quem queríamos entrar nesta temporada da Premier League. Perdemos essa oportunidade.
“Claramente, essa opção sempre esteve em análise. E então Buonanotte chegou e eu pensei o mesmo: ‘sim, ótimo, vamos dar uma olhada, porque não temos esse tipo de jogador, aquele jogador de ligação, aquele camisa 10 que consegue avançar, marcar alguns gols e tem um pouco de qualidade extra’.
“Ele teve algumas oportunidades, mas não se saiu muito bem. Jogou uma partida da copa fora de casa contra o Birmingham, teve muita dificuldade e foi substituído. E é preciso admitir que os outros jogadores na posição dele, ou ao redor dele, estavam jogando melhor. Simples assim.
“Tenho certeza de que ele tem se esforçado muito nos treinos, mas todos os outros também. Então, tem sido bom nesse aspecto: você precisa jogar muito, muito bem para manter sua vaga ou tentar entrar no time. Infelizmente, Buonanotte simplesmente não conseguiu. Mas não há dúvida de que esse tipo de jogador é algo que o clube vai procurar novamente.”
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Leeds está pronto para vasculhar mais um mercado de transferências em busca de um meia criativo
Ainda faltam dois anos para o término do contrato de Buonanotte com o Brighton, já que ele permanece vinculado aos Seagulls até 2028, mas resta saber o que o futuro reserva a curto e longo prazo.
A valorização que vinha ocorrendo estagnou repentinamente, sendo altamente improvável que um clube do calibre do Chelsea volte a demonstrar interesse — enquanto o Leeds agora busca outras opções. Pode ser que outro time recém-promovido faça uma aposta calculada em Buonanotte em 2026, ou talvez seu desenvolvimento contínuo seja mais favorecido se ele deixar a Inglaterra e tenha tempo de jogo regular em uma divisão diferente.