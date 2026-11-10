Giacomo Calò está fora da seleção italiana. O meio-campista do Frosinone não foi convocado pelo técnico Roberto Mancini, que explicou a decisão: "Calò é um dos muitos jogadores que estão se saindo bem neste momento. O Frosinone tem 3 ou 4 bons jogadores. Mas não podemos convocar jogadores de 29 ou 30 anos nesta fase. Quando for necessário, faremos isso, mas não porque o empresário dele nos diz para fazer isso". O próprio jogador, em entrevista à La Gazzetta dello Sport, não criou polêmica: "Em fevereiro farei 30 anos. É normal que a idade me coloque em desvantagem em relação aos mais jovens. Mas, se eu continuar assim… Eu tinha um pouco de medo de nunca me destacar. Hoje se fala em mim para a seleção italiana, parece um sonho".
Frosinone, Calò fala: "Seleção? Tenho quase 30 anos, é normal que a idade me coloque em desvantagem em relação aos jovens. Mas acredito de verdade"
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CARREIRA NA SÉRIE B
"Sempre joguei em equipes que lutavam para escapar do rebaixamento na Série B. Em Castellamare, no Pordenone, em Cosenza. Mas, em Frosinone, esse também parecia ser o objetivo. Depois, conseguimos algo incrível. Marquei 10 gols e também evoluí nesse aspecto"
FROSINONE, SUA SELEÇÃO NACIONAL
"Estou pronto para a seleção italiana? Quem sabe. Por enquanto, o Frosinone é a minha seleção, o resto vem depois. O que tiver de ser virá como consequência. Não me importo muito com as polêmicas, prefiro não alimentá-las. Sei que farei 30 anos em fevereiro, e isso pesa. Até agora, as convocações sempre privilegiaram os mais jovens...".
FUTURO NO FUTEBOL
"Eu me imagino jogador de futebol por muito tempo, mas, assim que tenho um ativo, estudo para me tornar diretor esportivo. Talvez eu nunca exerça essa função, mas ela me fascina. Conheço muitos jogadores, assisto a jogos, procuro me informar e estudar."
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