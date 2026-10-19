"Não acho que tenhamos limites. Nossos recursos estão crescendo junto com nossas boas atuações. Antes, uma limitação era a nossa arena, mas estamos construindo uma nova para 2027. A realidade é que os maiores clubes das cinco principais ligas têm vastos recursos financeiros, então não podemos competir com eles do ponto de vista econômico. No entanto, nossa trajetória não gira em torno de dinheiro; gira em torno da paixão, da maneira como treinamos e do empenho que dedicamos a isso. Se você encara os desafios com a mentalidade certa, mesmo contra clubes enormes, ainda pode jogar muito bem e conquistar pontos.
Se você consegue manter os jogadores, manter os técnicos e continua trabalhando e melhorando, então... se acha que existe um limite para onde pode chegar, um clube como o nosso poderia até fechar as portas!
No ano passado, estivemos muito perto de chegar às quartas de final da Champions League. Acho que, cinco anos atrás, alguém teria dito que algo assim seria impossível para um clube como o nosso. Então por que não seria possível chegar às quartas? E, se você chega às quartas, com muito trabalho pode chegar à semifinal. E, trabalhando ainda mais, com um pouco de sorte, pode até chegar à final da Champions League"