"Nossos jogadores eram muito bons na prática e nos treinos, mas tinham algumas dificuldades nos jogos. O gerente da equipe na época (hoje diretor esportivo, nota da redação) por coincidência tinha amigos que trabalhavam com os pilotos de caças F-16 em Bodø, entre eles Bjørn Mannsverk.

Chamamos Bjørn para começar a trabalhar com um ou dois jogadores, e isso teve um efeito positivo. A notícia se espalhou pelo vestiário, mais jogadores começaram a trabalhar com ele e, por fim, transformamos isso em um sistema. Eu o defino como um 'construtor de cultura', mais do que como um treinador mental, porque este clube dá muita atenção à mentalidade das nossas pessoas, aos nossos valores e à nossa forma de trabalhar.

Por volta de 2020 e 2021, estabelecemos uma estratégia na qual deixamos explicitamente de trabalhar com metas e resultados para nos concentrarmos inteiramente no desempenho, nos nossos pensamentos e em como enfrentamos os desafios"