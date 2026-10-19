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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Frode Thomassen (CEO do Bodo/Glimt): "Nosso clima é uma arma. Inter, Roma e Napoli: os times italianos agora nos respeitam. Sjøvold será uma estrela"

Napoli
Bodo/Glimt
Inter de Milão
Roma
Liga dos Campeões
Campeonato Italiano
Napoli x Bodo/Glimt

O CEO do clube norueguês explicou o projeto que está levando o Bodo a se tornar uma grande força europeia.

Há apenas 6 anos, poucos teriam falado do Bodo/Glimt como uma potência do futebol europeu. Hoje, 6 anos depois, o projeto do clube norueguês é respeitado por todos e se prepara para viver mais uma noite europeia de encontros com o futebol italiano, desta vez na fase de liga da Champions League, contra o Napoli.


Para falar sobre o projeto do Bodo/Glimt, o CEO do clube, Frode Thomassen, participou de uma mesa-redonda com diversos veículos da imprensa italiana. Do segredo da relação com os jogadores ao novo estádio e à próxima grande promessa do clube, confira suas respostas.


  • Bjorn Mannsverk e os pilotos de F-16 para mudar os rumos do grupo

    "Nossos jogadores eram muito bons na prática e nos treinos, mas tinham algumas dificuldades nos jogos. O gerente da equipe na época (hoje diretor esportivo, nota da redação) por coincidência tinha amigos que trabalhavam com os pilotos de caças F-16 em Bodø, entre eles Bjørn Mannsverk.

    Chamamos Bjørn para começar a trabalhar com um ou dois jogadores, e isso teve um efeito positivo. A notícia se espalhou pelo vestiário, mais jogadores começaram a trabalhar com ele e, por fim, transformamos isso em um sistema. Eu o defino como um 'construtor de cultura', mais do que como um treinador mental, porque este clube dá muita atenção à mentalidade das nossas pessoas, aos nossos valores e à nossa forma de trabalhar.

    Por volta de 2020 e 2021, estabelecemos uma estratégia na qual deixamos explicitamente de trabalhar com metas e resultados para nos concentrarmos inteiramente no desempenho, nos nossos pensamentos e em como enfrentamos os desafios"

  • 10 CAPITÃES NO ELENCO

    "Também temos 10 capitães no elenco, que escolhem entre si quem será o capitão em partidas específicas, como nosso próximo jogo contra o Napoli. Tratamos a comunicação de forma direta e nos concentramos em uma mentalidade compartilhada de cultura e valores em todo o clube. Ainda não sei quem será o capitão contra o Napoli. Eles vão escolher."

  • PROJETO QUE NÃO PODE SER REPLICADO NA ITÁLIA

    "Projeto replicável? Nosso plano estratégico se chama "Our Way" (Nosso Jeito, nota da redação). Cada clube precisa compreender seu contexto único. O Bodø/Glimt fica ao norte do Círculo Polar Ártico, a dez horas de carro da cidade mais próxima ao norte e a dez horas de carro da grande cidade mais próxima ao sul. Bodø é uma pequena vila de pescadores com apenas 43.000 habitantes. Para nós, o futebol é paixão e melhora do nosso desempenho a cada dia. Você deve ir trabalhar, seja como jogador, treinador ou CEO, e dedicar todo o seu esforço para ser melhor amanhã do que é hoje.

    Esse impulso constante de melhorar a prática passo a passo é a maneira mais simples de explicar nosso sucesso nos últimos seis anos, em que passamos da Conference League para a Europa League e, por fim, conquistamos a classificação para a Champions League. Isso exige coesão, fidelidade à forma de pensar e padrões elevados, algo possível em qualquer lugar do mundo se for possível fazer com que todo o grupo se comunique e pense da mesma maneira"

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  • O CLIMA É UMA ARMA

    "Bodø é, de fato, um lugar especial e, embora estejamos construindo um novo estádio para o próximo outono, sabemos que os times visitantes enfrentam desafios aqui. É preciso aceitar as condições encontradas. Conhecemos o contexto em que jogamos.

    Grandes times como a Roma ou outros que vêm aqui às vezes não se adaptam; podem não treinar no campo no dia anterior ou reclamar da grama sintética. A grama sintética moderna é, na verdade, muito boa, mas os times têm dificuldades se não se preparam adequadamente.

    Procuramos minimizar as desvantagens dos jogos fora de casa viajando com dois dias de antecedência e levando nosso próprio chef para controlar o ambiente em que ficamos, como fizemos quando viajamos para Nápoles nestes dias. Todo bom time deve ser capaz de aceitar o contexto em que joga e se adaptar a ele"

  • CHAMPIONS? NÃO TEMOS LIMITES

    "Não acho que tenhamos limites. Nossos recursos estão crescendo junto com nossas boas atuações. Antes, uma limitação era a nossa arena, mas estamos construindo uma nova para 2027. A realidade é que os maiores clubes das cinco principais ligas têm vastos recursos financeiros, então não podemos competir com eles do ponto de vista econômico. No entanto, nossa trajetória não gira em torno de dinheiro; gira em torno da paixão, da maneira como treinamos e do empenho que dedicamos a isso. Se você encara os desafios com a mentalidade certa, mesmo contra clubes enormes, ainda pode jogar muito bem e conquistar pontos.

    Se você consegue manter os jogadores, manter os técnicos e continua trabalhando e melhorando, então... se acha que existe um limite para onde pode chegar, um clube como o nosso poderia até fechar as portas!

    No ano passado, estivemos muito perto de chegar às quartas de final da Champions League. Acho que, cinco anos atrás, alguém teria dito que algo assim seria impossível para um clube como o nosso. Então por que não seria possível chegar às quartas? E, se você chega às quartas, com muito trabalho pode chegar à semifinal. E, trabalhando ainda mais, com um pouco de sorte, pode até chegar à final da Champions League"

  • OS JOGADORES: QUEM ESTÁ PRONTO PARA UM GRANDE CLUBE?

    "Quem tem nível para jogar em um grande clube? Espero que muitos deles! Espero que gostem de trabalhar e jogar no Bodø/Glimt, porque somos um clube que é uma família, e a maneira como nos mantemos unidos e alcançamos nossos objetivos significa muito para nossos jogadores.

    Nos últimos meses, Fredrik Sjøvold, o nosso lateral-direito (de quem as pessoas não falam muito ou que não recebe tanta atenção), foi convocado para a seleção na última pausa para as seleções. Ele está evoluindo muito e acho que vai longe. Mas, é claro, também temos Patrick, Jens Petter Hauge (que vocês conhecem bem da Itália), Fredrik Bjørkan... Temos muitos jogadores de altíssimo nível no momento. Mas anotem o que estou dizendo: Fredrik Sjøvold será uma estrela brilhante daqui a alguns anos".

  • Napoli e o respeito dos clubes italianos

    "Sabemos bem que, ao ir a Nápoles, provavelmente enfrentaremos jogadores melhores do que os nossos individualmente. Mas precisamos ser uma equipe forte, acreditar na nossa maneira de jogar e na forma como trabalhamos juntos. Esperamos ter uma atuação em um nível que nos permita competir com o Napoli.

    Acho que conquistamos algo importante e jogamos bem contra os clubes italianos, mas não acredito que eles tenham medo de nós. Chegamos a um ponto da história do nosso clube em que as equipes que nos enfrentam nos respeitam. Não acho que um clube como o Napoli tenha medo de nós, mas provavelmente vai nos respeitar e se preparar bem.

    Nos primeiros anos, as pessoas simplesmente pensavam: 'Onde fica Bodø? Que tipo de clube é esse?'. Nos últimos seis anos, acho que quem trabalha no futebol passou a conhecer nosso clube e nossa maneira de jogar. É uma ótima equipe, com ótimos jogadores individualmente, e, se não se prepararem como devem, temos a chance de fazer uma boa partida e somar pontos. Mas imagino que o Napoli estará bem preparado para o jogo."



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