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'Frio na barriga!' – Pio Esposito revela emoção por trás da renovação de longo prazo com a Inter
Esposito assina renovação de longo prazo
O atacante da Inter de Milão, Pio Esposito, assinou uma nova renovação de contrato de longo prazo, que o mantém no clube até 2032. O atacante de 21 anos consolidou seu lugar no time principal após uma campanha de destaque excepcional.
Esposito entrou para as categorias de base da Inter em 2014, aos nove anos, antes de fazer sua estreia como profissional na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em junho de 2025.
A renovação representa uma grande demonstração de confiança da Inter após o papel decisivo de Esposito na conquista da dobradinha de Série A e Copa da Itália sob o comando de Cristian Chivu em 2026.
- Italy Photo Press
Atacante elogia o impacto de Chivu
Falando aos canais oficiais do clube após assinar seu contrato, Esposito admitiu ter ficado emocionado ao chegar à sede. Ele creditou ao técnico Chivu, que já o havia treinado nas categorias sub-14 e Primavera, a orientação em seu desenvolvimento.
Esposito ressaltou que o novo contrato serve como motivação para continuar evoluindo, e não como destino final.
"É muito emocionante, eu estava com frio na barriga no carro", disse Esposito. "Mister Chivu me deu uma oportunidade com a qual sonhei a vida toda. Ele sempre teve grande estima e confiança em mim, e espero continuar retribuindo essa confiança."
Temporada de afirmação rende título
Depois de um empréstimo de dois anos ao Spezia, na Serie B, Esposito voltou à Inter e causou impacto imediato em todas as competições. Ele registrou 10 gols e seis assistências em 48 partidas durante sua primeira temporada completa como estreante.
Sua campanha incluiu gols cruciais na liga contra Juventus, Atalanta, Fiorentina e o gol da vitória contra o Lecce, em San Siro.
Esposito também fez sua estreia como titular na Champions League contra o Ajax, na Johan Cruyff Arena, consolidando-se como uma opção confiável no ataque de Chivu.
- AFP
Bom começo de nova campanha
Esposito carregou sua boa fase para a temporada atual e abriu sua conta com um espetacular gol de calcanhar contra o Monza, na primeira rodada.
O atacante agradeceu aos torcedores da Inter pela recepção acolhedora e insistiu que não vai impor limites às suas estatísticas pessoais.
Depois de garantir seu futuro em Milão até 2032, Esposito volta seu foco para manter a consistência enquanto a Inter defende seus títulos nacionais.
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