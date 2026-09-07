'Frio na barriga!' – Pio Esposito revela emoção por trás da renovação de longo prazo com a Inter

O atacante da Inter de Milão, Pio Esposito, assinou uma nova renovação de contrato de longo prazo, que o mantém no clube até 2032. O atacante de 21 anos consolidou seu lugar no time principal após uma campanha de destaque excepcional.

Esposito entrou para as categorias de base da Inter em 2014, aos nove anos, antes de fazer sua estreia como profissional na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em junho de 2025.

A renovação representa uma grande demonstração de confiança da Inter após o papel decisivo de Esposito na conquista da dobradinha de Série A e Copa da Itália sob o comando de Cristian Chivu em 2026.



