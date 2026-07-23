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Frenkie de Jong é diagnosticado com lesão no ligamento do joelho; o craque do Barcelona e da seleção holandesa revela que jogou mesmo com dores durante a Copa do Mundo
Diagnóstico grave para o meio-campista holandês
O Barcelona confirmou oficialmente que De Jong sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, o que pode deixar o meia fora dos gramados por um período significativo. A notícia é um grande golpe para a equipe de Hansi Flick, que se prepara para a próxima temporada, já que o coração criativo do meio-campo agora terá que passar por um programa de reabilitação específico. Embora a lesão seja grave, De Jong confirmou que não precisará ser submetido a cirurgia neste momento, optando por um plano de tratamento conservador para tratar o dano no ligamento.
Este revés ocorre após duas temporadas marcadas por lesões para De Jong. Há dois anos, um problema persistente no tornozelo se transformou em um verdadeiro calvário, forçando-o, por fim, a perder o Campeonato Europeu. Seu azar continuou na temporada 2025–26, quando uma lesão no músculo da coxa o deixou fora de ação por quase dois meses durante um período crucial entre fevereiro e abril.
- AFP
De Jong joga mesmo com dores durante a Copa do Mundo
Em uma declaração detalhada, De Jong revelou que a origem do problema remonta à sua participação na Copa do Mundo, onde disputou quatro partidas antes de a Holanda ser eliminada nas oitavas de final contra o Marrocos nos pênaltis. “Durante a Copa do Mundo, lesionei o joelho. Após os primeiros exames, os médicos me disseram que era uma lesão leve e que não pioraria se eu continuasse jogando”, afirmou De Jong. “O único desafio era jogar com um pouco de dor, mas ao longo da minha carreira fiz tudo o que foi necessário para ajudar a equipe, meu clube e meu país.”
A situação mudou quando ele voltou aos compromissos com o clube, onde exames médicos mais intensivos revelaram a verdadeira extensão da lesão. “Durante as férias, voltei a Barcelona para fazer mais exames. Eles mostraram que a lesão era mais grave do que havia sido determinado inicialmente. Felizmente, nesse estágio, não é necessária uma cirurgia e estou totalmente focado na minha recuperação e em voltar aos gramados o mais rápido possível”, acrescentou.
Compromisso com Barcelona e a Holanda
De Jong, que chegou ao Barcelona vindo do Ajax em 2019 por um valor inicial de 75 milhões de euros e, desde então, conquistou três títulos da La Liga, duas Copas da Rainha e três Supercopas da Espanha com o clube, usou sua influência para rebater as críticas que questionavam seu comprometimento. “Normalmente, não dou muita atenção ao que é escrito sobre mim, mas recentemente tem havido muita especulação sobre minha lesão e minha situação no Barcelona”, explicou o meio-campista em seu discurso aos torcedores.
Ele continuou: “É difícil para mim ver que as pessoas questionam minha relação e meu comprometimento com o clube com notícias falsas. O futebol é tudo para mim e sempre dei tudo de mim pelo Barcelona e pelo meu país, e é por isso que quero compartilhar o que aconteceu. Levo minha profissão, meu corpo e minha responsabilidade com a equipe muito a sério. Mas, às vezes, há coisas que você não consegue controlar, e essa lesão é uma delas.”
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Olhando para o futuro da recuperação
Apesar das dificuldades atuais, De Jong continua otimista em relação ao seu futuro no Camp Nou e ao seu papel na seleção holandesa. “Jogar pelo Barcelona e pela seleção me deixa incrivelmente orgulhoso, e meu compromisso com ambos nunca mudará. Vou continuar dando tudo de mim pelo emblema, pelos meus companheiros e pela torcida”, acrescentou, antes de concluir com uma mensagem de gratidão: “Ainda há muitos momentos a serem vividos e desafios que quero que conquistemos juntos. Obrigado a todos pelo apoio. Mal posso esperar para voltar.”
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