O Barcelona confirmou oficialmente que De Jong sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, o que pode deixar o meia fora dos gramados por um período significativo. A notícia é um grande golpe para a equipe de Hansi Flick, que se prepara para a próxima temporada, já que o coração criativo do meio-campo agora terá que passar por um programa de reabilitação específico. Embora a lesão seja grave, De Jong confirmou que não precisará ser submetido a cirurgia neste momento, optando por um plano de tratamento conservador para tratar o dano no ligamento.

Este revés ocorre após duas temporadas marcadas por lesões para De Jong. Há dois anos, um problema persistente no tornozelo se transformou em um verdadeiro calvário, forçando-o, por fim, a perder o Campeonato Europeu. Seu azar continuou na temporada 2025–26, quando uma lesão no músculo da coxa o deixou fora de ação por quase dois meses durante um período crucial entre fevereiro e abril.