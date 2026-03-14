Qual será o futuro de Davide Frattesi? O meio-campista da Inter, ex-Sassuolo, foi um dos nomes mais comentados também na última janela de transferências de inverno, embora tenha acabado ficando em Milão, no time nerazzurro. No verão, porém, a questão relacionada ao seu futuro pode voltar à tona, e seu agente, Giuseppe Riso, também se pronunciou a esse respeito.

Em entrevista ao Calcio&Finanza, o conhecido agente revelou também os bastidores do mercado de transferências: “Fui eu quem quis tirar Frattesi da Inter: nesta temporada ele está disputando a chance de ir à Copa do Mundo e eu não o via sempre feliz. Davide é apaixonado, é alguém que se entrega até o último segundo. Você vê isso também quando ele comemora, ele é assim por natureza. Eu gostaria de vê-lo sempre feliz, então fui eu quem coloquei essa ideia na cabeça dele. Mas, tanto ele da Inter quanto a Inter dele, têm dificuldade em se separar. É claro que não sei quantas vezes na vida você pode ter a chance de disputar uma Copa do Mundo; são momentos que você lembra para o resto da vida”.