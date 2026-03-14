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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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Frattesi vai deixar o Inter? Riso: “Fui eu quem quis que ele se despedisse. No verão, vou pensar nisso novamente”

O agente de Davide Frattesi revela os bastidores do mercado e assusta o Inter: veja aqui suas declarações

Qual será o futuro de Davide Frattesi? O meio-campista da Inter, ex-Sassuolo, foi um dos nomes mais comentados também na última janela de transferências de inverno, embora tenha acabado ficando em Milão, no time nerazzurro. No verão, porém, a questão relacionada ao seu futuro pode voltar à tona, e seu agente, Giuseppe Riso, também se pronunciou a esse respeito.

Em entrevista ao Calcio&Finanza, o conhecido agente revelou também os bastidores do mercado de transferências: “Fui eu quem quis tirar Frattesi da Inter: nesta temporada ele está disputando a chance de ir à Copa do Mundo e eu não o via sempre feliz. Davide é apaixonado, é alguém que se entrega até o último segundo. Você vê isso também quando ele comemora, ele é assim por natureza. Eu gostaria de vê-lo sempre feliz, então fui eu quem coloquei essa ideia na cabeça dele. Mas, tanto ele da Inter quanto a Inter dele, têm dificuldade em se separar. É claro que não sei quantas vezes na vida você pode ter a chance de disputar uma Copa do Mundo; são momentos que você lembra para o resto da vida”.

  • UM NOVO TENTATIVA NO VERÃO?

    Apesar de o próprio Riso ter afirmado que Frattesi tem dificuldade em se afastar do Inter e, consequentemente, o contrário, o agente não escondeu que, no verão, poderá tentar novamente fazer com que o jogador mude de ares: “Eu sempre penso nisso, porque gosto de vê-lo em campo. Gosto de ver todos em campo, mas, no caso dele em particular, gostaria de vê-lo disputar uma temporada com regularidade”.

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  • RISO SU LOTITO

    Riso também revelou algumas curiosidades sobre o presidente da Lazio, Lotito: “Negociar com Lotito é divertido, mas nunca foi fácil. Em certos aspectos, ele é genial nas negociações. Mas lamento que a Lazio nem sempre tenha o estádio lotado, até porque, pelo que contam Rovella, Maldini e Cataldi, a camisa biancoceleste toca fundo no coração. Vou te contar uma história: no ano passado, Cataldi decidiu ir para a Fiorentina e, quando fechamos a negociação por videochamada, ele estava arrasado. Ele sofre pela Lazio, o sangue que corre em suas veias é biancoceleste”.

  • A MENSAGEM ÀS INSTITUIÇÕES

    Em seguida, a mensagem de Riso às instituições do futebol: “Nossa categoria é pouco protegida, no sentido de que é pouco ouvida nas mesas onde as decisões precisam ser tomadas. Fazemos parte de um sistema e, portanto, não podemos participar dele apenas de forma pontual. É necessário que os altos escalões nos envolvam mais; a falta de proteção muitas vezes leva, sobretudo os agentes “menores”, a não defender sempre os interesses dos jogadores, mas a buscar lucros para sobreviver”.

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