“É verdade... talvez não estivéssemos destinados a ficar juntos, talvez fôssemos incompatíveis. Tivemos altos e baixos, mas naqueles momentos nós rasgamos o céu ao meio. Foi a maior honra da minha vida jogar por vocês, depois, quando eu via o San Siro empurrando... eu me sentia imbatível. Infelizmente, depois daquela maldita final, algo em mim mudou e é justo que fique na Inter apenas quem pode dar 101%. Eu quis bem a vocês como irmãos e irmãs, serei sempre o primeiro torcedor de vocês. Davide. P.S. O portão amarelo é meu, hein”.





Essas são as palavras do meio-campista, que volta para a Lazio por empréstimo com direito de compra em uma negociação, complicada nas últimas horas e depois destravada, que garante cerca de 15 milhões aos cofres da Inter, com seu antigo clube tendo assegurado 50% da mais-valia sobre uma futura revenda.