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grafica frattesi laziogetty
Simone Gervasio

Traduzido por

Frattesi se despede da Inter: "Talvez fôssemos incompatíveis, mas rachamos o céu ao meio. Depois daquela maldita final, eu mudei; é certo que fique só quem pode dar tudo"

Inter de Milão
Lazio
Campeonato Italiano
D. Frattesi

Chegou a despedida de Davide Frattesi da Inter e de seus antigos torcedores. O meio-campista se transferiu para a Lazio depois de três temporadas, com 15 gols e 12 assistências em 122 partidas.


Esta foi a sua despedida da Inter em seu perfil no Instagram:


  • “É verdade... talvez não estivéssemos destinados a ficar juntos, talvez fôssemos incompatíveis. Tivemos altos e baixos, mas naqueles momentos nós rasgamos o céu ao meio. Foi a maior honra da minha vida jogar por vocês, depois, quando eu via o San Siro empurrando... eu me sentia imbatível. Infelizmente, depois daquela maldita final, algo em mim mudou e é justo que fique na Inter apenas quem pode dar 101%. Eu quis bem a vocês como irmãos e irmãs, serei sempre o primeiro torcedor de vocês. Davide. P.S. O portão amarelo é meu, hein”.


    Essas são as palavras do meio-campista, que volta para a Lazio por empréstimo com direito de compra em uma negociação, complicada nas últimas horas e depois destravada, que garante cerca de 15 milhões aos cofres da Inter, com seu antigo clube tendo assegurado 50% da mais-valia sobre uma futura revenda.

    • Publicidade

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