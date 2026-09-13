O Brighton desmontou o Coventry sem piedade, deixando Lampard em busca de respostas. Os visitantes saíram na frente antes do intervalo e dominaram completamente os mandantes no segundo tempo. A situação piorou para o Coventry quando Taiwo Awoniyi recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta. Com vantagem numérica, o Brighton atropelou e marcou mais quatro gols para garantir uma vitória dominante por 5 a 0.

O resultado coloca o Brighton na quarta colocação, com sete pontos. Enquanto isso, o Coventry divide o indesejado registro de zero gols com o Tottenham Hotspur, embora o Spurs tenha conseguido somar dois pontos com dois empates e duas derrotas.