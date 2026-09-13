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Frank Lampard tem início de pesadelo enquanto o Coventry City sofre goleada de 5 a 0 para o Brighton e segue sem pontos e sem marcar gols após quatro jogos
Brighton goleia o Coventry com 10 jogadores
O Brighton desmontou o Coventry sem piedade, deixando Lampard em busca de respostas. Os visitantes saíram na frente antes do intervalo e dominaram completamente os mandantes no segundo tempo. A situação piorou para o Coventry quando Taiwo Awoniyi recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta. Com vantagem numérica, o Brighton atropelou e marcou mais quatro gols para garantir uma vitória dominante por 5 a 0.
O resultado coloca o Brighton na quarta colocação, com sete pontos. Enquanto isso, o Coventry divide o indesejado registro de zero gols com o Tottenham Hotspur, embora o Spurs tenha conseguido somar dois pontos com dois empates e duas derrotas.
Lampard reage à derrota desastrosa
Apesar de uma atuação encorajadora no primeiro tempo, o Coventry desmoronou após a expulsão. A derrota pesada deixa o clube como o único time sem um único ponto na competição.
Falando à Sky Sports no intervalo, Lampard pediu que seus jogadores continuassem lutando e mantivessem a confiança apesar da pressão crescente. "Criamos pressão no primeiro tempo, mas não conseguimos concluir. Temos que seguir positivos. Os jogadores sentiram que cresceram no jogo, mas precisamos ter confiança. Se você não tem isso no futebol, então o que você tem?", afirmou.
Gross entra para seleto grupo de assistências
Se a tarde pertenceu coletivamente ao Brighton, foi uma ocasião particularmente especial para Pascal Gross. O meio-campista alemão comandou as jogadas e chegou à sua 50ª assistência na Premier League ao servir Yasin Ayari no gol final. Gross agora está em companhia de elite.
Desde sua estreia na temporada 2017-18, os únicos meio-campistas com mais assistências na competição são Kevin De Bruyne, com 91, e Bruno Fernandes, com 73, enquanto Gross agora está empatado com Bernardo Silva, com 50. Gross coroou sua atuação excepcional ao também converter um pênalti.
- AFP
O que vem a seguir para o Coventry?
Lampard enfrenta uma tarefa monumental para elevar o moral de seu elenco em dificuldade antes de uma sequência exigente de jogos. O Coventry recebe o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, antes de viajar para enfrentar o Nottingham Forest na Premier League. O clube precisa desesperadamente reencontrar o caminho dos gols para evitar ficar isolado na tabela.
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