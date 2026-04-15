Segundo a Sky Sport, Rose seria um dos candidatos mais promissores para assumir o cargo do técnico Andoni Iraola, que está de saída, a partir do verão, no time que ocupa a 11ª posição na Premier League.
Frank Lampard também seria um candidato: será que Marco Rose vai assumir um time que é pesadelo do Arsenal?
Aparentemente, já ocorreram conversas concretas entre Rose e os dirigentes do Bournemouth. O técnico de 49 anos estaria disponível, já que está sem cargo desde que deixou o RB Leipzig no final de março de 2025.
Segundo informações, outro candidato à vaga de técnico em Bournemouth é, entre outros, a lenda do meio-campo inglês Frank Lampard. O técnico de 47 anos está prestes a levar o Coventry City de volta à Premier League. A promoção é, para Lampard e sua equipe, apenas uma questão de formalidade.
Além de Lampard e Rose, o Bournemouth também estaria considerando Kieran McKenna, do Ipswich Town, e Inigo Perez, do Rayo Vallecano.
Marco Rose teria uma tarefa difícil pela frente em Bournemouth
Não importa quem venha a assumir o comando do Bournemouth, ele terá um legado e tanto para assumir. Afinal, Iraola consolidou os Cherries na Premier League desde sua chegada em 2023 e conseguiu mantê-los, em grande parte, longe da zona de rebaixamento. Na temporada passada, sob o comando do espanhol, o Bournemouth chegou a disputar as vagas internacionais, terminando em nono lugar. Também na temporada atual, a classificação para a Liga Europa ainda é possível: a seis rodadas do fim, a diferença para o sexto lugar no meio da tabela, bastante disputado, é de apenas três pontos.
O Bournemouth oficializou na terça-feira a já prevista saída de Iraola, cujo contrato expira no final da temporada. “Este é o momento certo para me aposentar”, disse o espanhol de 43 anos, que está sendo cotado, entre outros, para assumir o Athletic Bilbao, clube onde atuou por muitos anos como jogador, como novo treinador.
Em uma de suas últimas partidas com o Bournemouth, Iraola comemorou uma verdadeira façanha no último sábado: graças aos gols de Junior Kroupi e Alex Scott, os Cherries venceram por 2 a 1 o líder da tabela, o Arsenal, fazendo com que os Gunners voltassem a tremer pela conquista do título.
Marco Rose foi recentemente associado ao Eintracht Frankfurt
Para Rose, uma passagem pelo Bournemouth seria, por sua vez, a primeira experiência como técnico fora da Alemanha ou da Áustria. Após dois anos como técnico principal do RB Salzburg, ele chegou à Bundesliga em 2019 e, em dois anos no Borussia Mönchengladbach, conquistou o cargo no Borussia Dortmund. Lá, porém, as coisas não correram como Rose esperava; após apenas um ano no BVB, ele já teve que se despedir.
Poucos meses depois, ele assumiu seu último cargo até então em sua cidade natal, Leipzig, trabalhando por mais de dois anos e meio no RB. Recentemente, o nome de Rose voltou a ser cogitado sempre que times da Bundesliga estavam em busca de um novo técnico, como no início deste ano, para substituir Dino Toppmöller no Eintracht Frankfurt. O SGE acabou optando por Albert Riera.
Marco Rose: resumo de suas passagens como técnico
Período
Função
Equipe
Agosto de 2009
Assistente técnico
FSV Mainz 05
2010 a 2012
Assistente técnico
FSV Mainz 05 II
2012 a 2013
Técnico
Lok Leipzig
2013 a 2015
Técnico
RB Salzburg Sub-16
2015 a 2017
Técnico
RB Salzburg Sub-18
2017 a 2019
Técnico
RB Salzburg
2019 a 2021
Técnico
Borussia Mönchengladbach
2021 a 2022
Técnico
Borussia Dortmund
2022 a 2025
Técnico
RB Leipzig