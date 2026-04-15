Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-DORTMUNDAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Frank Lampard também seria um candidato: será que Marco Rose vai assumir um time que é pesadelo do Arsenal?

Premier League
Mercado da bola
Newcastle x Bournemouth
Bournemouth
M. Rose
A. Iraola

Marco Rose poderá em breve voltar a ocupar o banco de reservas e assumir o comando do AFC Bournemouth, time da primeira divisão inglesa.

Segundo a Sky Sport, Rose seria um dos candidatos mais promissores para assumir o cargo do técnico Andoni Iraola, que está de saída, a partir do verão, no time que ocupa a 11ª posição na Premier League.

  • Aparentemente, já ocorreram conversas concretas entre Rose e os dirigentes do Bournemouth. O técnico de 49 anos estaria disponível, já que está sem cargo desde que deixou o RB Leipzig no final de março de 2025.

    Segundo informações, outro candidato à vaga de técnico em Bournemouth é, entre outros, a lenda do meio-campo inglês Frank Lampard. O técnico de 47 anos está prestes a levar o Coventry City de volta à Premier League. A promoção é, para Lampard e sua equipe, apenas uma questão de formalidade.

    Além de Lampard e Rose, o Bournemouth também estaria considerando Kieran McKenna, do Ipswich Town, e Inigo Perez, do Rayo Vallecano.

  • Marco Rose 2025getty

    Marco Rose teria uma tarefa difícil pela frente em Bournemouth

    Não importa quem venha a assumir o comando do Bournemouth, ele terá um legado e tanto para assumir. Afinal, Iraola consolidou os Cherries na Premier League desde sua chegada em 2023 e conseguiu mantê-los, em grande parte, longe da zona de rebaixamento. Na temporada passada, sob o comando do espanhol, o Bournemouth chegou a disputar as vagas internacionais, terminando em nono lugar. Também na temporada atual, a classificação para a Liga Europa ainda é possível: a seis rodadas do fim, a diferença para o sexto lugar no meio da tabela, bastante disputado, é de apenas três pontos.

    O Bournemouth oficializou na terça-feira a já prevista saída de Iraola, cujo contrato expira no final da temporada. “Este é o momento certo para me aposentar”, disse o espanhol de 43 anos, que está sendo cotado, entre outros, para assumir o Athletic Bilbao, clube onde atuou por muitos anos como jogador, como novo treinador.

    Em uma de suas últimas partidas com o Bournemouth, Iraola comemorou uma verdadeira façanha no último sábado: graças aos gols de Junior Kroupi e Alex Scott, os Cherries venceram por 2 a 1 o líder da tabela, o Arsenal, fazendo com que os Gunners voltassem a tremer pela conquista do título.

    Para Rose, uma passagem pelo Bournemouth seria, por sua vez, a primeira experiência como técnico fora da Alemanha ou da Áustria. Após dois anos como técnico principal do RB Salzburg, ele chegou à Bundesliga em 2019 e, em dois anos no Borussia Mönchengladbach, conquistou o cargo no Borussia Dortmund. Lá, porém, as coisas não correram como Rose esperava; após apenas um ano no BVB, ele já teve que se despedir.

    Poucos meses depois, ele assumiu seu último cargo até então em sua cidade natal, Leipzig, trabalhando por mais de dois anos e meio no RB. Recentemente, o nome de Rose voltou a ser cogitado sempre que times da Bundesliga estavam em busca de um novo técnico, como no início deste ano, para substituir Dino Toppmöller no Eintracht Frankfurt. O SGE acabou optando por Albert Riera.


  • Marco Rose: resumo de suas passagens como técnico


    Período

    Função

    Equipe

    Agosto de 2009

    Assistente técnico

    FSV Mainz 05

    2010 a 2012

    Assistente técnico

    FSV Mainz 05 II

    2012 a 2013

    Técnico

    Lok Leipzig

    2013 a 2015

    Técnico

    RB Salzburg Sub-16

    2015 a 2017

    Técnico

    RB Salzburg Sub-18

    2017 a 2019

    Técnico

    RB Salzburg

    2019 a 2021

    Técnico

    Borussia Mönchengladbach

    2021 a 2022

    Técnico

    Borussia Dortmund

    2022 a 2025

    Técnico

    RB Leipzig


Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU