Getty Images Sport
Traduzido por
Frank Lampard se pronuncia sobre rumores de que poderia assumir o cargo no Chelsea, enquanto o técnico do Coventry é questionado sobre a demissão de Liam Rosenior
O craque da equipe promovida desmente rumores sobre sua saída
Lampard tem vivido uma fase de transformação na CBS Arena desde sua nomeação em novembro de 2024, vencendo 44 das 80 partidas que comandou para finalmente garantir a permanência na primeira divisão. Apesar de seus profundos laços emocionais com o clube do oeste de Londres, ele foi rápido em desmentir os rumores durante uma coletiva de imprensa pré-jogo antes do confronto de domingo contra o Wrexham. Enquanto o Chelsea vem enfrentando uma sequência desanimadora de cinco partidas sem marcar gols, Lampard continua sob contrato com o Coventry até junho de 2027 e está priorizando as próximas comemorações do título.
- Getty Images Sport
A atenção continua voltada para os Sky Blues
O técnico de 47 anos teve o cuidado de evitar criticar as circunstâncias que envolveram a saída de Rosenior, citando suas próprias experiências anteriores no banco de reservas de Stamford Bridge. Ele enfatizou que seu orgulho vem do “ano especial” que viveu ao lado da torcida e do elenco do Coventry.
Quando questionado pela Sky Sports sobre a possibilidade de um retorno ao Chelsea e a situação atual de seu antigo clube, Lampard disse: “Bem, eu definitivamente não quero falar sobre o Liam e o Chelsea porque já estive lá e nunca quero falar muito sobre treinadores por causa do contexto nos bastidores, etc. Acho que é desrespeitoso fazer um julgamento sobre isso. Isso é para os comentaristas julgarem. Sou o técnico do Coventry, estou aproveitando o momento em que fomos promovidos e conquistamos o título, e é isso.”
Ele acrescentou: “É um momento difícil, com certeza, e nós, como treinadores, sabemos quais podem ser as consequências nesses momentos difíceis. E acho que todos temos de ser maduros o suficiente para compreender isso. Mas, como clube de futebol, eles estão numa fase difícil. Provavelmente têm a oportunidade de conseguir algo nesta temporada com a FA Cup e a posição na liga, se conseguirem melhorar isso, mas isso é da conta do Chelsea. O Chelsea é uma grande parte da minha vida, mas, neste momento, isso é da conta deles e a minha conta é aqui.”
A incerteza contratual persiste
Apesar do sucesso, persistem as dúvidas sobre o futuro a longo prazo de Lampard, agora que ele entra na reta final de seu contrato atual. Enquanto os torcedores continuam preocupados com a atração exercida pela elite da Premier League, o técnico pede que se concentre nas conquistas do presente, em vez de especulações sobre possíveis transferências.
Abordando as preocupações dos torcedores e a situação atual de seu contrato, Lampard acrescentou: “Não sei. Gostaria de pensar que os torcedores do Coventry estão apenas curtindo o que conquistamos nesta temporada. Acho que, no mundo do futebol, muitas coisas estão fora do nosso controle. Tudo o que podemos fazer é controlar nosso trabalho, e eu tenho que vir aqui falar com vocês sobre rumores e tudo mais, mas, neste momento, acho que devemos apenas aproveitar onde estamos nesta temporada incrível. Estou muito orgulhoso e feliz por fazer parte disso.
"Gosto do que faço, então não posso controlar quem se preocupa ou não. O que eu diria é apenas para aproveitarem isso, porque é um ano especial. Não houve discussões, então estou apenas cuidando do meu trabalho e aproveitando essas últimas semanas."
- Getty Images Sport
Os campeões se preparam para levantar o troféu
O Coventry recebe o Wrexham neste domingo em um clima de comemoração, onde Lampard e seus jogadores finalmente receberão o troféu do Campeonato. Após as comemorações, o foco passará para o retorno à Premier League e possíveis reforços para o verão, a fim de garantir que o Sky Blues seja competitivo na primeira divisão. Enquanto isso, o Chelsea contará com o técnico interino Calum McFarlane para conduzir as últimas semanas da temporada, com o objetivo de salvar sua campanha na FA Cup e interromper uma queda catastrófica na tabela.