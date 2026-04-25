Frank Lampard se pronuncia sobre rumores de que poderia assumir o cargo no Chelsea, enquanto o técnico do Coventry é questionado sobre a demissão de Liam Rosenior

O técnico de 47 anos teve o cuidado de evitar criticar as circunstâncias que envolveram a saída de Rosenior, citando suas próprias experiências anteriores no banco de reservas de Stamford Bridge. Ele enfatizou que seu orgulho vem do “ano especial” que viveu ao lado da torcida e do elenco do Coventry.

Quando questionado pela Sky Sports sobre a possibilidade de um retorno ao Chelsea e a situação atual de seu antigo clube, Lampard disse: “Bem, eu definitivamente não quero falar sobre o Liam e o Chelsea porque já estive lá e nunca quero falar muito sobre treinadores por causa do contexto nos bastidores, etc. Acho que é desrespeitoso fazer um julgamento sobre isso. Isso é para os comentaristas julgarem. Sou o técnico do Coventry, estou aproveitando o momento em que fomos promovidos e conquistamos o título, e é isso.”

Ele acrescentou: “É um momento difícil, com certeza, e nós, como treinadores, sabemos quais podem ser as consequências nesses momentos difíceis. E acho que todos temos de ser maduros o suficiente para compreender isso. Mas, como clube de futebol, eles estão numa fase difícil. Provavelmente têm a oportunidade de conseguir algo nesta temporada com a FA Cup e a posição na liga, se conseguirem melhorar isso, mas isso é da conta do Chelsea. O Chelsea é uma grande parte da minha vida, mas, neste momento, isso é da conta deles e a minha conta é aqui.”