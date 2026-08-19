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Frank Lampard revela ajuda de José Mourinho, técnico do Real Madrid, em transferência enquanto o Coventry City se prepara para retornar à Premier League
Consultando o Special One sobre o mercado de transferências
A ligação entre os dois vai além da mera nostalgia, com Lampard confirmando que ainda procura Mourinho em busca de conselhos profissionais. O técnico do Coventry revelou que consultou Mourinho recentemente sobre um jogador não revelado durante a janela de transferências de verão. Apesar de Mourinho agora estar de volta ao comando do Real Madrid, o veterano treinador encontrou tempo para fornecer uma análise abrangente do alvo em questão, provando que o vínculo entre eles continua forte anos depois do período que passaram juntos no oeste de Londres.
"José está sempre lá. Entre nós, eu mandei mensagem para ele outro dia sobre outro jogador, não um jogador do Real Madrid, mas um jogador com quem ele trabalhou anteriormente, e ele está sempre disponível", disse lampard à talkSPORT. "Às vezes, leva alguns dias. Eu sei que ele é um homem ocupado. Mas ele voltou com uma conversa muito, muito detalhada sobre um determinado jogador de quem estávamos falando."
- Getty Images Sport
O impacto duradouro de Mourinho no estilo de Lampard à beira do campo
A sombra de Mourinho continua pairando sobre sua trajetória como treinador. O ex-internacional inglês, que viveu seus anos mais bem-sucedidos como jogador sob o comando do técnico português em Stamford Bridge, revelou que o "Special One" segue sendo um ponto de referência vital. Lampard observou que, embora esteja determinado a trilhar seu próprio caminho na área técnica, as lições aprendidas com seu ex-chefe estão enraizadas em sua abordagem de gestão de grupo e comunicação.
"Assisti ao documentário do Mourinho, obviamente, e foi uma ótima lembrança, especificamente o primeiro, porque era só a história do Chelsea e trouxe de volta muitas coisas ótimas. Eu sabia que gostava de José há muito tempo, mas ver tudo de novo foi ótimo. Trabalhei com muitos grandes treinadores, mas ele foi o que teve o maior impacto na minha carreira quando chegou, por causa da confiança que me deu."
"Acho que muitos treinadores tentaram imitar José, até certo ponto, e eu não faria isso ou não conseguiria fazer, porque não tenho as características dele. Tenho as minhas."
Evolução e crescimento pessoal nas Midlands
Refletindo sobre seus 18 meses no CBS Arena, Lampard acredita que amadureceu significativamente desde seus trabalhos anteriores no Derby County, Chelsea e Everton. Ele enfatizou a importância de encontrar um equilíbrio psicológico em uma profissão conhecida por seus extremos altos e baixos. O técnico do Coventry City está determinado a evitar ser um "tributo" e, em vez disso, focar nas necessidades específicas de seu elenco, ao mesmo tempo em que mantém o próprio bem-estar mental ao longo das exigências de uma temporada da Premier League.
"Estou tentando ser técnico do meu próprio jeito. O que provavelmente mais aprendi foi a encontrar meu próprio equilíbrio, no sentido de que: você não pode vencer todos os jogos", disse. "Você vai ser testado de várias maneiras. Não pode buscar a perfeição todos os dias. Você tem que encontrar seu equilíbrio fora de campo e em campo e priorizar as coisas que realmente importam. E espero que, nesses 18 meses no Coventry, eu tenha conseguido mostrar que isso representa uma pequena melhora pessoal para mim."
"E, na verdade, isso torna minha vida mais fácil, acertar esse equilíbrio, porque você tem seu tempo para descansar, é um trabalho estressante que vai cobrar de você, mas é preciso entender que, quando se está nisso, é assim que é."
- Getty Images Sport
Enfrentando o campeão no Emirates
A realidade do acesso do Coventry deve bater à porta neste fim de semana, quando o time viaja para enfrentar o Arsenal. Lampard tem plena consciência da dimensão da tarefa, mas insiste que seus jogadores não podem se intimidar com a ocasião nem com a qualidade do adversário que terão pela frente na noite de sexta-feira.
"Estou animado. Acho que estamos animados. Acho que a nossa pequena história de 25 anos fora da liga, o ano que tivemos no ano passado com os garotos e o quão bem eles foram para nos colocar lá. E então a realidade obviamente aparece. E quando você vê o Arsenal fora de casa como primeiro jogo, isso realmente aparece porque eles foram, com toda razão, os campeões. Mas temos que focar em nós mesmos. Temos que encarar o desafio de frente, pelo que ele é. Você enfrenta essas melhores equipes ao longo do ano fora de casa."
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