A sombra de Mourinho continua pairando sobre sua trajetória como treinador. O ex-internacional inglês, que viveu seus anos mais bem-sucedidos como jogador sob o comando do técnico português em Stamford Bridge, revelou que o "Special One" segue sendo um ponto de referência vital. Lampard observou que, embora esteja determinado a trilhar seu próprio caminho na área técnica, as lições aprendidas com seu ex-chefe estão enraizadas em sua abordagem de gestão de grupo e comunicação.

"Assisti ao documentário do Mourinho, obviamente, e foi uma ótima lembrança, especificamente o primeiro, porque era só a história do Chelsea e trouxe de volta muitas coisas ótimas. Eu sabia que gostava de José há muito tempo, mas ver tudo de novo foi ótimo. Trabalhei com muitos grandes treinadores, mas ele foi o que teve o maior impacto na minha carreira quando chegou, por causa da confiança que me deu."

"Acho que muitos treinadores tentaram imitar José, até certo ponto, e eu não faria isso ou não conseguiria fazer, porque não tenho as características dele. Tenho as minhas."