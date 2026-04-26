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Frank Lampard promete reforços para o Coventry em meio às comemorações do título da Championship após a vitória sobre o Wrexham
O Sky Blues se despede em grande estilo
Lampard viu sua equipe reforçar seu domínio na Championship com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Wrexham, elevando sua contagem de pontos para impressionantes 92. A vitória ampliou a sequência invicta para sete partidas e garantiu que as comemorações do título em casa fossem acompanhadas por mais três pontos. Refletindo sobre o fim de uma ausência de 25 anos da Premier League, ele disse: “É incrível, não é? Esta liga é muito difícil. Nós sabemos disso, vivemos isso, e esta equipe, os rapazes, foram lá e agora dominaram a temporada em termos dos pontos que acumularam. O desempenho de hoje não foi fácil, depois de termos sido promovidos contra o Blackburn e conquistado o título contra o Portsmouth. Os rapazes se divertiram um pouco depois disso. Então você pede para eles voltarem a jogar contra um time que está lutando pelos playoffs e que é forte nesta liga, e eles mostraram novamente exatamente do que são capazes diante da nossa torcida. E é um ano especial, coroado e finalizado em casa com a conquista de um título. Ótimo, incrível.”
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Lampard faz alerta sobre transferências
Apesar da euforia da entrega do troféu, o técnico não perdeu tempo e voltou sua atenção para a difícil tarefa de garantir a permanência na primeira divisão. Com muitos times recém-promovidos enfrentando dificuldades para se adaptar, ele está determinado a evitar o rótulo de clube “ioiô”. No ano passado, os três clubes promovidos gastaram, juntos, 300 milhões de libras. Ele admitiu: “É um desafio enorme, não é mesmo? Vemos, com a quantidade de times que sobem e voltam a cair, que é um grande passo, e conseguir se firmar na Premier League é difícil. Temos muito trabalho pela frente. Vamos fazer isso rapidamente, e acho que sinto que precisamos fazer isso rapidamente. A decisão sobre muitas dessas coisas cabe ao proprietário, porque ele é quem manda no clube. Mas as conversas obviamente precisam acontecer rapidamente, mas também precisamos aproveitar este pequeno momento.”
"Consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo"
O Coventry já tomou medidas para reforçar seu elenco, contratando definitivamente o craque Frank Onyeka, que estava emprestado, e buscando garantir a contratação do goleiro Carl Rushworth. Quando questionado sobre descansar, Lampard brincou: “Com certeza. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vou conversar e tirar férias, sem problema.”
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Preparando-se para a primeira divisão
Com a aproximação da janela de transferências de verão, o Coventry enfrenta um período crítico de intensa reconstrução. O clube precisa identificar e contratar rapidamente talentos de alto nível para garantir que continue competitivo na próxima temporada. Sua capacidade de investir fortemente e integrar rapidamente as novas contratações determinará, em última instância, sua sobrevivência a longo prazo na exigente Premier League.