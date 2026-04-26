Frank Lampard promete reforços para o Coventry em meio às comemorações do título da Championship após a vitória sobre o Wrexham

Lampard viu sua equipe reforçar seu domínio na Championship com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Wrexham, elevando sua contagem de pontos para impressionantes 92. A vitória ampliou a sequência invicta para sete partidas e garantiu que as comemorações do título em casa fossem acompanhadas por mais três pontos. Refletindo sobre o fim de uma ausência de 25 anos da Premier League, ele disse: “É incrível, não é? Esta liga é muito difícil. Nós sabemos disso, vivemos isso, e esta equipe, os rapazes, foram lá e agora dominaram a temporada em termos dos pontos que acumularam. O desempenho de hoje não foi fácil, depois de termos sido promovidos contra o Blackburn e conquistado o título contra o Portsmouth. Os rapazes se divertiram um pouco depois disso. Então você pede para eles voltarem a jogar contra um time que está lutando pelos playoffs e que é forte nesta liga, e eles mostraram novamente exatamente do que são capazes diante da nossa torcida. E é um ano especial, coroado e finalizado em casa com a conquista de um título. Ótimo, incrível.”