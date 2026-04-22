Frank Lampard presta homenagem aos “incríveis” jogadores do Coventry após a conquista do título da Championship com a goleada de 5 a 1 sobre o Portsmouth

Após a vitória que garantiu o título, Lampard não hesitou em atribuir o mérito aos seus jogadores. “Foi simplesmente uma noite fantástica”, disse o ex-técnico do Chelsea aos repórteres. “Foi muito bom porque tivemos o risco da noite de sexta-feira, o que, de uma forma estranha, foi ótimo pela maneira como fizemos. Aquilo foi incrível por si só, e isto é incrível por si só. Era isso que eu realmente, realmente queria, porque lideramos a tabela por tanto tempo e seguimos em frente nesta segunda metade da temporada à medida que ela avançava. Isso requer uma equipe realmente forte e um grupo coeso, e eles mostraram isso.”

O técnico expressou imenso orgulho pelo sucesso, acrescentando: “Quando você chega tão perto, conseguir o título com duas rodadas de antecedência é incrível, porque este campeonato fica cada vez mais difícil. Todas as equipes aqui apresentam desafios diferentes, e esses jogadores conquistaram 27 vitórias; é incrível o que eles fizeram.”