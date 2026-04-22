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Frank Lampard presta homenagem aos “incríveis” jogadores do Coventry após a conquista do título da Championship com a goleada de 5 a 1 sobre o Portsmouth
Campeões com grande estilo
O Coventry City não deixou margem para dúvidas na noite de terça-feira, goleando o Portsmouth para chegar a 89 pontos e estabelecer uma liderança inatingível no topo da tabela. O atacante da seleção americana Haji Wright abriu o placar aos 12 minutos com seu 17º gol em uma campanha prolífica, definindo o tom para uma noite de comemoração em West Midlands.
Ephron Mason-Clark marcou dois gols no segundo tempo, enquanto um gol contra de Regan Poole e um gol no final da partida de Kaine Kesler Hayden completaram o placar de 5 a 1. Apesar do gol de honra de Adrian Segecic, a noite pertenceu a Lampard e a uma torcida que esperou um quarto de século para voltar ao topo.
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Lampard elogia seu "incrível" grupo
Após a vitória que garantiu o título, Lampard não hesitou em atribuir o mérito aos seus jogadores. “Foi simplesmente uma noite fantástica”, disse o ex-técnico do Chelsea aos repórteres. “Foi muito bom porque tivemos o risco da noite de sexta-feira, o que, de uma forma estranha, foi ótimo pela maneira como fizemos. Aquilo foi incrível por si só, e isto é incrível por si só. Era isso que eu realmente, realmente queria, porque lideramos a tabela por tanto tempo e seguimos em frente nesta segunda metade da temporada à medida que ela avançava. Isso requer uma equipe realmente forte e um grupo coeso, e eles mostraram isso.”
O técnico expressou imenso orgulho pelo sucesso, acrescentando: “Quando você chega tão perto, conseguir o título com duas rodadas de antecedência é incrível, porque este campeonato fica cada vez mais difícil. Todas as equipes aqui apresentam desafios diferentes, e esses jogadores conquistaram 27 vitórias; é incrível o que eles fizeram.”
A redenção do ex-técnico do Chelsea
Levar o Sky Blues ao título representa uma redenção crucial para Lampard, ajudando a restaurar uma reputação como técnico fortemente abalada por seu desastroso retorno interino ao Chelsea em 2023, que rendeu apenas uma vitória em 11 jogos. Ele transformou o Coventry em uma equipe disciplinada e de alta pressão, feito que lhe rendeu recentemente o título de Melhor Técnico da Temporada da EFL Championship na cerimônia anual de premiação da liga.
Refletindo sobre o lugar que essa conquista ocupa em uma carreira que inclui três títulos da Premier League e uma medalha de vencedor da Liga dos Campeões como jogador, Lampard foi inequívoco. “Está bem no topo da minha carreira”, admitiu. “Conquistar o título da maneira como fizemos, a forma como a equipe jogou desde o primeiro minuto, como intensificamos o ritmo no segundo tempo. Tivemos muitas atuações assim na CBS [Arena] este ano; esta equipe tem sido muito consistente.”
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Fim de um exílio de 25 anos da primeira divisão
A importância dessa conquista não pode ser subestimada para o Coventry, um clube que passou por turbulências financeiras, disputas relacionadas ao estádio e rebaixamentos desde que saiu da Premier League em 2001. Sob a gestão de Doug King, o clube encontrou estabilidade, e Lampard fez questão de reconhecer as bases estabelecidas antes de sua chegada, há 17 meses.
“É preciso dar crédito a Mark Robins pelo que ele fez no clube, ao proprietário Doug King, e valorizar este momento”, acrescentou Lampard. Tendo garantido o título com duas rodadas de antecedência, o Coventry pode agora começar a planejar uma nova era na Premier League, encerrando finalmente uma espera de 25 anos para competir novamente com a elite do futebol inglês.