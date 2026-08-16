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Frank Lampard ChelseaGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Frank Lampard mira investida dupla no Chelsea enquanto o Coventry tem Mykhailo Mudryk e joia "intocável" como alvos

Mercado da bola
Chelsea
F. Lampard
M. Mudryk
Coventry
Premier League
J. Acheampong

Segundo informações, Frank Lampard, técnico do Coventry, está planejando uma investida ambiciosa em seu ex-clube, o Chelsea, enquanto os Sky Blues se preparam para a volta à Premier League. Depois de já ter identificado Mykhailo Mudryk como alvo de transferência, a lenda de Stamford Bridge agora voltou sua atenção para o zagueiro muito bem avaliado Josh Acheampong nas últimas semanas da janela de transferências de verão.

  • Lampard mira Mudryk para retorno à Premier League

    Lampard já manifestou interesse em levar Mudryk para Midlands enquanto se prepara para uma difícil estreia na Premier League contra o Arsenal. O Coventry garantiu um retorno histórico à elite ao vencer a Championship, e Lampard está ansioso para acrescentar qualidade de alto nível a um elenco que já recebeu vários reforços neste verão.

    O internacional ucraniano retornou recentemente ao elenco de Xabi Alonso após resolver um longo caso de doping com a Football Association. Mudryk estava suspenso provisoriamente desde novembro de 2024 por um resultado adverso para meldonium, mas a FA encerrou o processo depois que ele cumpriu uma punição equivalente a um ano e oito meses.


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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Coventry mira Acheampong, "intocável"

    No entanto, Mudryk não é o único jogador do Chelsea no radar de Lampard, com o treinador também tendo feito uma abordagem por Acheampong, formado na base do clube. O defensor de 20 anos é considerado uma das perspectivas mais promissoras de Cobham, tendo feito 44 partidas pelo time principal desde sua estreia em 2024.

    Apesar de o Chelsea inicialmente ter colocado o rótulo de "inegociável" no jovem, sua postura rígida parece estar cedendo na reta final da janela. De acordo com talkSPORT e Alex Crook, a cúpula de Stamford Bridge agora pode estar receptiva a um acordo que facilite seu desenvolvimento sob a tutela de Lampard.


  • Alonso molda elenco do Chelsea

    As possíveis saídas de Mudryk e Acheampong acontecem enquanto Xabi Alonso segue remodelando o elenco do Chelsea de forma implacável. O Chelsea tem sido ativo no mercado, principalmente ao concluir um acordo de £52 milhões por Maxence Lacroix, do Crystal Palace, para reforçar sua linha defensiva. A chegada do jogador da seleção francesa ameaça restringir severamente o tempo de jogo de Acheampong nesta temporada. Esse influxo de talento defensivo já levou Trevoh Chalobah a deixar o clube rumo ao time italiano Como, e mais saídas podem estar a caminho.

    Para Mudryk, uma mudança para o Coventry permitiria que ele permanecesse na Inglaterra em vez de se juntar ao Strasbourg, clube irmão do Chelsea. Relatos sugerem que o ponta preferiria permanecer na Premier League se um empréstimo se tornar inevitável. Lampard acredita que a velocidade explosiva e o estilo direto do ucraniano podem ser o fator X de que o Coventry precisa para sobreviver.


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  • Frank Lampard CoventryGetty

    Manchester City se prepara para teste contra o Arsenal

    O tempo está se esgotando para Lampard concluir seus negócios antes de o Coventry City receber os campeões na Ricoh Arena. O técnico deixou claro seu desejo de acrescentar ao elenco jogadores com histórico na Premier League, e Acheampong se encaixa perfeitamente nesse perfil. Apesar da idade, o defensor ofereceria experiência na elite, depois de ter feito 17 partidas na liga na última temporada, durante sua campanha de afirmação em Stamford Bridge.

    A disposição do Chelsea de negociar com seu maior jogador de todos os tempos pode definir o verão do Coventry. Embora os Blues naturalmente prefiram manter um talento como Acheampong a longo prazo, a chegada de Lacroix mudou a hierarquia.

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