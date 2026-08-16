As possíveis saídas de Mudryk e Acheampong acontecem enquanto Xabi Alonso segue remodelando o elenco do Chelsea de forma implacável. O Chelsea tem sido ativo no mercado, principalmente ao concluir um acordo de £52 milhões por Maxence Lacroix, do Crystal Palace, para reforçar sua linha defensiva. A chegada do jogador da seleção francesa ameaça restringir severamente o tempo de jogo de Acheampong nesta temporada. Esse influxo de talento defensivo já levou Trevoh Chalobah a deixar o clube rumo ao time italiano Como, e mais saídas podem estar a caminho.

Para Mudryk, uma mudança para o Coventry permitiria que ele permanecesse na Inglaterra em vez de se juntar ao Strasbourg, clube irmão do Chelsea. Relatos sugerem que o ponta preferiria permanecer na Premier League se um empréstimo se tornar inevitável. Lampard acredita que a velocidade explosiva e o estilo direto do ucraniano podem ser o fator X de que o Coventry precisa para sobreviver.



