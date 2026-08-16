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Frank Lampard mira investida dupla no Chelsea enquanto o Coventry tem Mykhailo Mudryk e joia "intocável" como alvos
Lampard mira Mudryk para retorno à Premier League
Lampard já manifestou interesse em levar Mudryk para Midlands enquanto se prepara para uma difícil estreia na Premier League contra o Arsenal. O Coventry garantiu um retorno histórico à elite ao vencer a Championship, e Lampard está ansioso para acrescentar qualidade de alto nível a um elenco que já recebeu vários reforços neste verão.
O internacional ucraniano retornou recentemente ao elenco de Xabi Alonso após resolver um longo caso de doping com a Football Association. Mudryk estava suspenso provisoriamente desde novembro de 2024 por um resultado adverso para meldonium, mas a FA encerrou o processo depois que ele cumpriu uma punição equivalente a um ano e oito meses.
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Coventry mira Acheampong, "intocável"
No entanto, Mudryk não é o único jogador do Chelsea no radar de Lampard, com o treinador também tendo feito uma abordagem por Acheampong, formado na base do clube. O defensor de 20 anos é considerado uma das perspectivas mais promissoras de Cobham, tendo feito 44 partidas pelo time principal desde sua estreia em 2024.
Apesar de o Chelsea inicialmente ter colocado o rótulo de "inegociável" no jovem, sua postura rígida parece estar cedendo na reta final da janela. De acordo com talkSPORT e Alex Crook, a cúpula de Stamford Bridge agora pode estar receptiva a um acordo que facilite seu desenvolvimento sob a tutela de Lampard.
Alonso molda elenco do Chelsea
As possíveis saídas de Mudryk e Acheampong acontecem enquanto Xabi Alonso segue remodelando o elenco do Chelsea de forma implacável. O Chelsea tem sido ativo no mercado, principalmente ao concluir um acordo de £52 milhões por Maxence Lacroix, do Crystal Palace, para reforçar sua linha defensiva. A chegada do jogador da seleção francesa ameaça restringir severamente o tempo de jogo de Acheampong nesta temporada. Esse influxo de talento defensivo já levou Trevoh Chalobah a deixar o clube rumo ao time italiano Como, e mais saídas podem estar a caminho.
Para Mudryk, uma mudança para o Coventry permitiria que ele permanecesse na Inglaterra em vez de se juntar ao Strasbourg, clube irmão do Chelsea. Relatos sugerem que o ponta preferiria permanecer na Premier League se um empréstimo se tornar inevitável. Lampard acredita que a velocidade explosiva e o estilo direto do ucraniano podem ser o fator X de que o Coventry precisa para sobreviver.
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Manchester City se prepara para teste contra o Arsenal
O tempo está se esgotando para Lampard concluir seus negócios antes de o Coventry City receber os campeões na Ricoh Arena. O técnico deixou claro seu desejo de acrescentar ao elenco jogadores com histórico na Premier League, e Acheampong se encaixa perfeitamente nesse perfil. Apesar da idade, o defensor ofereceria experiência na elite, depois de ter feito 17 partidas na liga na última temporada, durante sua campanha de afirmação em Stamford Bridge.
A disposição do Chelsea de negociar com seu maior jogador de todos os tempos pode definir o verão do Coventry. Embora os Blues naturalmente prefiram manter um talento como Acheampong a longo prazo, a chegada de Lacroix mudou a hierarquia.
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