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Frank Lampard foi eleito o Melhor Técnico da Temporada da EFL Championship após pôr fim à espera de 25 anos do Coventry pela Premier League
Reconhecimento por uma campanha de promoção histórica
O Sky Blues já acumulou 86 pontos nesta temporada, faltando três partidas para o fim da campanha na busca pelo título. Independentemente de conquistarem o troféu, Lampard já garantiu o reconhecimento pessoal por seus esforços, recebendo a prestigiosa honraria na cerimônia de premiação da EFL na noite de domingo. Esse momento marca um ponto de virada na carreira de treinador do técnico de 47 anos, comprovando suas credenciais em uma das divisões mais exigentes do mundo.
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Lampard faz parte da recuperação do Coventry
Ao receber o prêmio, ele disse: “Fiquei emocionado na outra noite porque, naquele momento, percebi o que havíamos conquistado. Um clube para o qual cheguei há 16 meses, que havia caído no fundo do poço e se recuperado; e o futebol sempre tem a ver com pessoas e sempre tem a ver com torcedores, e eu sentia falta disso.”
“É preciso dar crédito a Mark Robins pelo que fez no clube, ao proprietário Doug King, e apreciar o momento; além disso, estou trabalhando com um ótimo grupo de jogadores. Quando você entra em um grupo, esqueça o talento futebolístico, que obviamente é importante, mas quando eles cuidam uns dos outros, treinam bem, se apoiam mutuamente e se divertem, isso é o que vale ouro. É uma história incrível e estou feliz por fazer parte dela.”
A redenção do ex-jogador da seleção inglesa
Para Lampard, este prêmio representa uma redenção pessoal após sua saída muito comentada do cargo de técnico interino do Chelsea em 2023. Embora muitos questionassem se ele voltaria a treinar, ele escolheu um projeto desafiador na Championship para provar sua perspicácia tática e suas qualidades de liderança fora dos holofotes dos “Seis Grandes”. Seu sucesso no Coventry comprova sua capacidade de construir um time coeso a partir do zero, com foco na solidez defensiva e em um sistema de pressão alta.
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Prêmios para outros gerentes
Além de Lampard, outros dois treinadores também receberam prêmios. Michael Skubala foi oficialmente reconhecido por seu trabalho transformador no Lincoln City após ser nomeado o Treinador da Temporada da EFL League One. O ex-técnico do Leeds United comandou uma ascensão notável no LNER Stadium, transformando os Imps em uma das equipes mais resilientes e taticamente astutas da divisão. Enquanto isso, Andy Woodman, do Bromley, foi nomeado o Treinador da Temporada da EFL League Two. O técnico de 53 anos teve uma ascensão impressionante com os Ravens, dando continuidade ao ímpeto da histórica promoção para a Football League.