Frank Lampard foi eleito o Melhor Técnico da Temporada da EFL Championship após pôr fim à espera de 25 anos do Coventry pela Premier League

Ao receber o prêmio, ele disse: “Fiquei emocionado na outra noite porque, naquele momento, percebi o que havíamos conquistado. Um clube para o qual cheguei há 16 meses, que havia caído no fundo do poço e se recuperado; e o futebol sempre tem a ver com pessoas e sempre tem a ver com torcedores, e eu sentia falta disso.”

“É preciso dar crédito a Mark Robins pelo que fez no clube, ao proprietário Doug King, e apreciar o momento; além disso, estou trabalhando com um ótimo grupo de jogadores. Quando você entra em um grupo, esqueça o talento futebolístico, que obviamente é importante, mas quando eles cuidam uns dos outros, treinam bem, se apoiam mutuamente e se divertem, isso é o que vale ouro. É uma história incrível e estou feliz por fazer parte dela.”