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Frank Lampard fica no quase! Milan barra retorno surpreendente de Ruben Loftus-Cheek à Premier League
Milan rejeita oferta de transferência do Coventry
O Milan rejeitou oficialmente uma proposta de € 10 milhões do Coventry City pelo experiente meio-campista Loftus-Cheek, segundo o Tuttosport. O time recém-promovido à Premier League identificou o jogador de 30 anos como um alvo prioritário para reforçar fortemente o elenco para a próxima campanha na elite.
No entanto, o Milan rapidamente e de forma categórica descartou a abordagem inicial do ambicioso clube inglês. No momento, o gigante italiano não está disposto a autorizar a saída do ex-astro do Chelsea.
- AFP
Amorim barra saída de Loftus-Cheek
Amorim teve um papel decisivo para impedir a possível transferência de volta à Inglaterra. O recém-nomeado treinador português espera contar fortemente com o meio-campista inglês ao longo de toda a temporada 2026-27.
O mesmo relatório indica que Amorim bloqueou pessoalmente a saída de Loftus-Cheek devido à impressionante versatilidade tática do jogador. O treinador valoriza muito sua capacidade única de atuar com eficiência entre as linhas dentro de seu sistema preferido. Consequentemente, Amorim vê o jogador de 30 anos como uma peça incrivelmente importante de seu projeto em evolução em San Siro, encerrando completamente qualquer perspectiva de uma venda no verão.
Lampard negou reencontro com meio-campista
A proposta, rejeitada rapidamente, acaba impedindo uma reunião muito aguardada entre Loftus-Cheek e o técnico do Coventry, Frank Lampard. A dupla já havia trabalhado de perto durante o período em que estiveram juntos em Stamford Bridge, e Lampard estava desesperado para levar seu ex-jogador para as West Midlands.
Em vez disso, Loftus-Cheek está atualmente iniciando sua quarta temporada consecutiva na elite do futebol italiano. O imponente meio-campista chegou originalmente ao Milan vindo do Chelsea em uma transferência em definitivo de € 19 milhões no verão de 2023. Desde sua chegada inicial à Serie A, ele conseguiu se firmar como uma presença muito confiável e fisicamente dominante no coração do meio-campo do Milan.
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Situação contratual ganha grande importância
Apesar da postura incrivelmente firme do Milan contra a venda do meio-campista para o Coventry neste verão, seu futuro de longo prazo ainda permanece um tanto incerto. O inglês atualmente tem menos de um ano restante em seu contrato em vigor em San Siro.
Essa situação contratual ligeiramente delicada significa que o Milan realmente corre o risco de perdê-lo de graça no próximo verão, caso um novo acordo de renovação não seja fechado em breve. Os dirigentes do Milan precisam decidir em breve se abrirão novas conversas por renovação para proteger seu valor de mercado.
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