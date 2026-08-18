A proposta, rejeitada rapidamente, acaba impedindo uma reunião muito aguardada entre Loftus-Cheek e o técnico do Coventry, Frank Lampard. A dupla já havia trabalhado de perto durante o período em que estiveram juntos em Stamford Bridge, e Lampard estava desesperado para levar seu ex-jogador para as West Midlands.

Em vez disso, Loftus-Cheek está atualmente iniciando sua quarta temporada consecutiva na elite do futebol italiano. O imponente meio-campista chegou originalmente ao Milan vindo do Chelsea em uma transferência em definitivo de € 19 milhões no verão de 2023. Desde sua chegada inicial à Serie A, ele conseguiu se firmar como uma presença muito confiável e fisicamente dominante no coração do meio-campo do Milan.