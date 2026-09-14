Frank Lampard faz alerta realista após Coventry City igualar recorde indesejado da Premier League depois de goleada sofrida para o Brighton

O técnico do Coventry, Lampard, se recusou a procurar bodes expiatórios e reconheceu a clara diferença de nível entre sua equipe e os visitantes. O treinador destacou a falta de concentração do seu time no segundo gol e a perda de controle após a expulsão no início do segundo tempo.

Ao expor suas exigências ao elenco em entrevista à Sky Sports, o ex-meio-campista da Inglaterra disse: "Temos que ser realistas nesta liga. Eles são um bom time. Começamos bem, o gol mais decepcionante é o segundo, e foi um erro que você não pode cometer neste nível.

"Se você analisar até o cartão vermelho, nós tivemos bons momentos, mas com 10 homens era um jogo diferente contra um time com muita qualidade. Os jogadores deram tudo até o fim, mas não é uma sensação boa. Temos que assumir parte da responsabilidade e entender que esses são os níveis aos quais precisamos chegar."