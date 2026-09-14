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Frank Lampard faz alerta realista após Coventry City igualar recorde indesejado da Premier League depois de goleada sofrida para o Brighton
Cinco gols castigam os mandantes
Charalampos Kostoulas abriu o placar para o Brighton aos 35 minutos, antes de Malick Yalcouye ampliar a vantagem no início do segundo tempo, seguido por um cartão vermelho direto para Taiwo Awoniyi por uma cotovelada apenas dois minutos depois. Os visitantes aproveitaram a desvantagem numérica dos mandantes com o pênalti convertido por Pascal Gross, um chute de longa distância de Lewis Dunk e um gol nos acréscimos de Yasin Ayari. A contundente derrota por 5 a 0 garantiu que o Coventry sofresse uma quarta derrota consecutiva sem marcar um único gol no início da temporada.
Lampard exige padrões mais elevados
O técnico do Coventry, Lampard, se recusou a procurar bodes expiatórios e reconheceu a clara diferença de nível entre sua equipe e os visitantes. O treinador destacou a falta de concentração do seu time no segundo gol e a perda de controle após a expulsão no início do segundo tempo.
Ao expor suas exigências ao elenco em entrevista à Sky Sports, o ex-meio-campista da Inglaterra disse: "Temos que ser realistas nesta liga. Eles são um bom time. Começamos bem, o gol mais decepcionante é o segundo, e foi um erro que você não pode cometer neste nível.
"Se você analisar até o cartão vermelho, nós tivemos bons momentos, mas com 10 homens era um jogo diferente contra um time com muita qualidade. Os jogadores deram tudo até o fim, mas não é uma sensação boa. Temos que assumir parte da responsabilidade e entender que esses são os níveis aos quais precisamos chegar."
Técnico destaca início difícil
A pesada derrota igualou o maior revés da carreira de Lampard como treinador e colocou o Coventry ao lado do sombrio recorde do Crystal Palace na campanha 2017-18. Apesar de sua equipe seguir na lanterna da tabela, sem pontos e sem gols, ele apontou para a difícil sequência inicial de jogos que enfrentaram contra os postulantes ao título Arsenal e Manchester City.
O ex-treinador do Chelsea pediu a seus jogadores que não se afundassem em autopiedade e elevassem o ritmo de trabalho no mais alto nível: "Nós simplesmente seguimos trabalhando. Estamos na quarta rodada da temporada quando enfrentamos os dois jogos mais difíceis [Arsenal e Manchester City fora de casa]. Você sempre tem que continuar trabalhando, e a sensação é diferente na Premier League.
"Há mais pressão, e muitos jogadores não chegaram perto disso. Não estamos com pena de nós mesmos, e eles têm que continuar trabalhando e trabalhando. Já estive nessa situação muitas, muitas vezes. Fiquei mais decepcionado com o Hull do que hoje. Era um time do Brighton que foi muito clínico."
Calendário desafiador põe determinação à prova
O Coventry City precisa se reorganizar rapidamente quando receber o também time da elite Aston Villa na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, 16 de setembro. A busca pelo primeiro gol e pelo primeiro ponto na liga continua com uma visita ao Nottingham Forest no fim de semana antes da pausa internacional. O time de Lampard precisa aprimorar seu poder ofensivo e ajustar sua organização defensiva antes de receber o Newcastle United em meados de outubro.
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