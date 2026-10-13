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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Frank Lampard exalta “atuação completa” após Coventry City eficiente nas finalizações atropelar Newcastle United em demonstração de força na Premier League

F. Lampard
Coventry
Premier League
Coventry x Newcastle
Newcastle

Frank Lampard elogiou a atuação impecável da equipe depois que o Coventry City goleou o Newcastle United por 4 a 1 em casa, na noite de segunda-feira. O triunfo histórico tirou o Coventry City da zona de rebaixamento e garantiu sua primeira vitória em casa na primeira divisão desde o acesso. Foi também a primeira vez em 24 anos que o clube conquistou duas vitórias consecutivas na Premier League.

  • Triunfo histórico impulsiona luta pela permanência

    Lampard elogiou a eficiência implacável do Coventry nas finalizações depois que o time goleou o Newcastle com uma atuação impecável diante de sua torcida. Os donos da casa abriram o placar com um pênalti cobrado por Jack Rudoni logo no início, antes que gols de Sidiki Cherif, Ellis Simms e Stephen Mfuni garantissem os três pontos. A vitória histórica tirou o clube da zona de rebaixamento e o deixou com a mesma pontuação do Manchester United.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Técnico eufórico exalta comprometimento notável

    Ex-jogador da seleção inglesa, Lampard ressaltou que sua equipe precisa manter os pés no chão, embora não tenha escondido a enorme satisfação com a dedicação demonstrada ao longo dos 90 minutos.

    Orgulhoso do esforço coletivo do Coventry, Lampard disse à Sky Sports: "Muito, muito gratificante. É muito difícil vencer. Jogamos como a equipe que queremos ser aqui. Há muita garra e energia no grupo, e sabemos que vamos ter de sofrer bastante nesta temporada. A dedicação dos jogadores e a confiança... você colhe o que merece, e conseguimos ótimas finalizações.

    "Não tivemos aquela dose de sorte nesta temporada que nos ajudaria a conquistar mais pontos. Foi uma atuação completa. Precisamos manter os pés no chão. É ótimo que os jogadores possam sentir isso."

  • Jovem promessa recebe avaliação muito positiva

    O atacante adolescente Cherif assumiu o protagonismo de imediato: conquistou o primeiro pênalti e marcou o segundo gol em sua primeira partida como titular na primeira divisão. Ao destacar a disposição incansável do jovem para trabalhar e seu grande potencial, Lampard acrescentou: “É muito empolgante porque ele é muito jovem. Tem uma postura muito boa, sabe se portar, quer treinar, quer aprender. É bastante reservado, mas mostrou muita personalidade e não parou de correr. Ainda há muito por vir.”

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    Jogos decisivos põem à prova o embalo recém-conquistado

    O Coventry precisará manter esse ritmo diante da difícil sequência de jogos que se aproxima em sua luta para se afastar das três últimas posições. Lampard terá de rodar seu jovem elenco de forma inteligente para manter todos em boas condições antes da próxima pausa para jogos de seleções. Tirar o máximo dos adolescentes Cherif e Mfuni, ambos em boa fase, será crucial para o Coventry manter sua sequência de vitórias.

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