Ex-jogador da seleção inglesa, Lampard ressaltou que sua equipe precisa manter os pés no chão, embora não tenha escondido a enorme satisfação com a dedicação demonstrada ao longo dos 90 minutos.

Orgulhoso do esforço coletivo do Coventry, Lampard disse à Sky Sports: "Muito, muito gratificante. É muito difícil vencer. Jogamos como a equipe que queremos ser aqui. Há muita garra e energia no grupo, e sabemos que vamos ter de sofrer bastante nesta temporada. A dedicação dos jogadores e a confiança... você colhe o que merece, e conseguimos ótimas finalizações.

"Não tivemos aquela dose de sorte nesta temporada que nos ajudaria a conquistar mais pontos. Foi uma atuação completa. Precisamos manter os pés no chão. É ótimo que os jogadores possam sentir isso."