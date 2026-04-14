Frank Lampard está na lista de três candidatos ao cargo no Bournemouth após levar o Coventry de volta à Premier League

Iraola informou aos dirigentes do Bournemouth que deixará o clube ao final da atual temporada, tendo decidido que seu mandato de três anos representa um “fim de ciclo” natural na Costa Sul.

A notícia é um duro golpe para os Cherries, que passaram os últimos 15 meses tentando convencer o espanhol a assinar um novo contrato de longo prazo.

Apesar de ter recebido uma oferta generosa de três anos para permanecer no Vitality Stadium, Iraola optou por buscar um novo desafio. O clube esperava que uma janela de transferências produtiva em janeiro e o cumprimento bem-sucedido das regras de índice de custos do elenco o convencessem a ficar, mas o ex-técnico do Rayo Vallecano agora deve ser um dos principais alvos de vários clubes de renome em toda a Europa.







