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Frank Lampard está na lista de três candidatos ao cargo no Bournemouth após levar o Coventry de volta à Premier League
Iraola confirma saída surpresa no meio do ano
Iraola informou aos dirigentes do Bournemouth que deixará o clube ao final da atual temporada, tendo decidido que seu mandato de três anos representa um “fim de ciclo” natural na Costa Sul.
A notícia é um duro golpe para os Cherries, que passaram os últimos 15 meses tentando convencer o espanhol a assinar um novo contrato de longo prazo.
Apesar de ter recebido uma oferta generosa de três anos para permanecer no Vitality Stadium, Iraola optou por buscar um novo desafio. O clube esperava que uma janela de transferências produtiva em janeiro e o cumprimento bem-sucedido das regras de índice de custos do elenco o convencessem a ficar, mas o ex-técnico do Rayo Vallecano agora deve ser um dos principais alvos de vários clubes de renome em toda a Europa.
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Frank Lampard surge como principal candidato
Com uma vaga prestes a surgir, Lampard surgiu como um candidato sério para assumir o comando, segundo o inews. O ex-meio-campista da Inglaterra teve uma temporada fenomenal no banco de reservas, tendo sido indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Championship. Seu trabalho na CBS Arena não passou despercebido pelos proprietários da Premier League que buscam uma nova liderança.
Lampard tem fortes laços com o clube, já que seu tio, Harry Redknapp, já treinou a equipe, e seu primo, Jamie Lampard, mantém relações próximas com figuras-chave do Vitality.
Sua evolução tática nesta temporada levou o Coventry a dominar a segunda divisão, tornando-o uma opção atraente para o Bournemouth, time que se orgulha de sua estabilidade e crescimento.
McKenna e Inigo Perez estão na lista de finalistas
Embora Lampard seja um dos principais nomes em consideração, ele não é a única opção no radar do Bournemouth. O técnico do Ipswich Town, Kieran McKenna, continua sendo um treinador muito cobiçado, apesar de ter sofrido o rebaixamento na última temporada.
Desde então, McKenna levou o Ipswich de volta ao topo da Championship e, segundo relatos, é visto por pessoas próximas a ele como alguém que encara o Bournemouth como “o próximo passo lógico” em sua carreira em ascensão.
O Cherries também está de olho em Inigo Perez, do Rayo Vallecano. Como ex-assistente de Iraola, Perez é visto como alguém com um estilo compatível, capaz de proporcionar uma transição tranquila para o elenco atual.
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O que vem a seguir para Iraola, que está de saída?
A decisão de Iraola de anunciar sua saída antecipadamente é vista como uma jogada estratégica para sinalizar sua disponibilidade no mercado. Embora ainda não tenha um cargo confirmado, seu nome já foi associado ao Manchester United, ao Crystal Palace e até mesmo a um possível retorno ao Athletic de Bilbao, após a decisão de Ernesto Valverde de deixar o cargo.
Há também especulações de que ele poderia ser um candidato às vagas no Liverpool ou no Newcastle United, caso algum dos clubes decida fazer uma mudança neste verão. No entanto, fontes sugerem que é cada vez mais provável que o técnico de 43 anos permaneça na Inglaterra, caso surja o projeto certo.