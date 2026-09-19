Getty Images Sport
Traduzido por
Frank Lampard espera que a histórica vitória do Coventry City sobre o Nottingham Forest sirva como um impulso crucial
Lampard aliviado com vitória crucial
O Coventry venceu na elite pela primeira vez em 25 anos, graças a um gol de Dasilva no segundo tempo. Lampard sentiu um enorme alívio.
Ao ser questionado se a vitória poderia servir como impulso, Lampard afirmou: "Espero que sim, e temos que manter os pés no chão porque é só uma vitória, e já sentimos como a liga é impiedosa." Ele destacou a importância do resultado, acrescentando: "Toda vitória é um alívio, aconteça o que acontecer. Quero dizer, especialmente na nossa situação, porque você fica na parte de baixo da tabela, quer vencer porque não gosta de olhar para isso."
- Getty Images Sport
Superando uma sequência inicial difícil
O Coventry enfrentou adversários formidáveis no início da campanha, sofrendo 10 gols em quatro derrotas consecutivas. Refletindo sobre o impacto psicológico, Lampard acrescentou: "No papel, tivemos dois dos jogos mais difíceis, provavelmente contra [Manchester] City e Arsenal, mas isso não importa.
Os pontos ainda eram zero depois de quatro jogos, e isso machuca." Reconhecendo o momento oportuno dos primeiros pontos, ele observou: "Então, acho que ir para uma pausa, sim, com certeza, para todo mundo descansar um pouco, se sentir bem com isso. Você sabe que esse é o ponto de partida, então eles podem usar isso."
Glasner aponta para dificuldades mentais
O Nottingham Forest sofreu sua segunda derrota na liga, ficando em 12º lugar com cinco pontos. Teve um gol de empate nos minutos finais, marcado por Igor Jesus, anulado pelo VAR, mas o técnico Oliver Glasner focou na mentalidade de sua equipe.
Glasner admitiu: "Para mim, sendo muito honesto, senti pela primeira vez o peso do passado. Os jogadores estavam muito quietos antes do jogo." Detalhando a ansiedade do elenco, acrescentou: "Eu apenas vi e senti que todos, digamos, de camisa vermelha, ficaram nervosos hoje, e acho que isso é, para mim agora, e ainda estou no processo de entender os jogadores, de entender o Forest, talvez a maior parte do que temos de controlar, para não sentir essa pressão."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Coventry?
Após a pausa internacional de três semanas, o Coventry tentará capitalizar esse momento conquistado com muito esforço quando viajar para enfrentar o Tottenham Hotspur. Com o Tottenham ainda em busca da primeira vitória na temporada, Lampard verá o próximo duelo fora de casa como uma grande oportunidade para conquistar outro resultado crucial e afastar sua equipe da zona de rebaixamento.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.