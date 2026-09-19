O Coventry venceu na elite pela primeira vez em 25 anos, graças a um gol de Dasilva no segundo tempo. Lampard sentiu um enorme alívio.

Ao ser questionado se a vitória poderia servir como impulso, Lampard afirmou: "Espero que sim, e temos que manter os pés no chão porque é só uma vitória, e já sentimos como a liga é impiedosa." Ele destacou a importância do resultado, acrescentando: "Toda vitória é um alívio, aconteça o que acontecer. Quero dizer, especialmente na nossa situação, porque você fica na parte de baixo da tabela, quer vencer porque não gosta de olhar para isso."