AFP
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Frank Lampard e John Terry revelam a dor no vestiário com a primeira saída de José Mourinho do Chelsea
Saída provoca reação emocional
Uma docussérie da Netflix, dividida em três partes e intitulada 'Mourinho', analisa o colapso da primeira passagem do técnico português por Stamford Bridge, que culminou em sua demissão em setembro de 2007. Lampard e Terry, duas figuras fundamentais durante aquela era de ouro, revelaram o profundo impacto que sua saída teve sobre eles pessoalmente e sobre o elenco como um todo. A relação entre o treinador e o então proprietário Roman Abramovich havia se deteriorado nos bastidores antes de a decisão final ser tomada.
- Getty Images Sport
Líderes relembram elenco em lágrimas
Lampard relembrou o momento comovente em que Mourinho entrou no vestiário para dar a notícia de sua demissão diretamente aos jogadores.
Descrevendo o clima emocional dentro do vestiário, o ex-meio-campista disse: "Lembro de ele entrar no vestiário e me dizer que tinha sido demitido. Eu não conseguia pensar no quanto esse homem ajudou minha carreira, no quanto eu adorava trabalhar com ele. Houve lágrimas, o que não é normal no vestiário quando um treinador sai."
Terry também reforçou sua profunda admiração pelo treinador, ao mesmo tempo em que atribuiu a culpa a si mesmo pelo empate por 1 a 1 com o Rosenborg na Champions League que acabou provocando a demissão: "Eu sairia daquele campo em um caixão por ele. Você vê homens adultos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem realmente entender o porquê. E até hoje eu penso: a culpa é minha.
"Quando empatamos o jogo da Champions League, o meu homem marcou. Se eu não tivesse deixado aquela pessoa marcar, ele teria ficado mais alguns anos? Quem sabe? Eu ainda me sinto meio responsável por isso, se é que isso faz sentido. É decepcionante como tudo terminou, para ser honesto. Eu realmente o amava e o adorava, e fiquei mais chateado do que qualquer um, para ser honesto."
Atrito interno desgastou a relação
Mourinho explicou que o rompimento com Abramovich foi provocado por interferências externas que começaram a minar a estrutura operacional interna do clube.
Ao abrir o jogo sobre a dinâmica interna da hierarquia, Mourinho revelou: "No meu trabalho, o triângulo: Jose, Peter Kenyon, Roman foi invadido por estranhos. No começo, você jogava em Stamford Bridge, olhava para o camarote, Roman, sua esposa, com uma ou duas pessoas de confiança dele. Algumas temporadas depois: ex-jogadores, agentes. Esse tipo de gente sabe onde está o dinheiro."
Mourinho ainda relembrou um pedido incomum de Abramovich que desgastou a relação entre eles depois que ele se recusou a abandonar uma sessão de treino: "Acho que Roman mudou. Por exemplo, um dia Peter veio falar comigo, bastante constrangido, e me disse: 'Jose, tenho que te dizer uma coisa. O chefe está na Sardenha com esses barcos, e as pessoas que trabalham nesses barcos jogam futebol contra caras do hotel, e estão perdendo. Você pode ir até lá para ganhar um jogo para ele?' 'Não, Peter, eu tenho treino hoje. Tenho que me preparar para amanhã; não posso ir'. E ele não ficou feliz com isso."
- Getty Images
Lançamento de documentário se aproxima da estreia
O lançamento da série documental 'Mourinho' na Netflix nesta terça-feira vai oferecer um olhar íntimo sobre a trajetória de carreira do lendário treinador. O documentário também revela um grande segredo: Mourinho havia acertado um contrato para suceder Sir Alex Ferguson no Manchester United em 2013, antes de desistir e retornar ao Chelsea. Os espectadores terão uma visão rara da complexa dinâmica que molda suas relações tanto com diretorias de clubes quanto com jogadores.
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