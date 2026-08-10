Lampard relembrou o momento comovente em que Mourinho entrou no vestiário para dar a notícia de sua demissão diretamente aos jogadores.

Descrevendo o clima emocional dentro do vestiário, o ex-meio-campista disse: "Lembro de ele entrar no vestiário e me dizer que tinha sido demitido. Eu não conseguia pensar no quanto esse homem ajudou minha carreira, no quanto eu adorava trabalhar com ele. Houve lágrimas, o que não é normal no vestiário quando um treinador sai."

Terry também reforçou sua profunda admiração pelo treinador, ao mesmo tempo em que atribuiu a culpa a si mesmo pelo empate por 1 a 1 com o Rosenborg na Champions League que acabou provocando a demissão: "Eu sairia daquele campo em um caixão por ele. Você vê homens adultos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem realmente entender o porquê. E até hoje eu penso: a culpa é minha.

"Quando empatamos o jogo da Champions League, o meu homem marcou. Se eu não tivesse deixado aquela pessoa marcar, ele teria ficado mais alguns anos? Quem sabe? Eu ainda me sinto meio responsável por isso, se é que isso faz sentido. É decepcionante como tudo terminou, para ser honesto. Eu realmente o amava e o adorava, e fiquei mais chateado do que qualquer um, para ser honesto."