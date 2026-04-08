Frank Lampard é indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Championship em meio à campanha do Coventry pelo título - mas Phil Parkinson, do Wrexham, ficou de fora

Fora do campo, a disputa pelo prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Championship é igualmente acirrada. A campanha de ascensão do Coventry se reflete nas indicações, com o goleiro Carl Rushworth entre os selecionados. Ele é acompanhado pelo motor do meio-campo do Middlesbrough, Hayden Hackney, pelo atacante do Millwall, Femi Azeez, e pelo eficiente atacante do Swansea City, Zan Vipotnik, que marcou impressionantes 20 gols pelo Swans, que ocupa a 15ª posição.

As categorias de base estão repletas de estrelas em ascensão. Jordan James, do Leicester City, Sydie Peck, do Sheffield United, e Bobby Clark, do Derby County, compõem uma lista de meio-campistas de grande talento para o prêmio de Jovem Jogador da Temporada. Ashley Phillips, o prodígio defensivo de 20 anos do Stoke City, também está na disputa pelo prêmio.