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Frank Lampard é indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Championship em meio à campanha do Coventry pelo título - mas Phil Parkinson, do Wrexham, ficou de fora
Lampard lidera o caminho para o Sky Blues
A Liga Inglesa de Futebol (EFL) confirmou que a lenda do Chelsea, Lampard, é um dos principais candidatos ao prestigioso prêmio de melhor técnico, após sua passagem transformadora pela CBS Arena. Desde que assumiu o cargo em novembro de 2024, o ex-jogador da seleção inglesa transformou o Coventry em uma força dominante na segunda divisão, com o Sky Blues precisando agora de apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos da temporada atual para garantir seu retorno à primeira divisão. O técnico de 47 anos enfrenta a concorrência de Alex Neil, do Millwall, Sergej Jakirovic, do Hull City, e Kim Hellberg, do Middlesbrough, com o vencedor a ser anunciado em Londres no dia 19 de abril.
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Parkinson, do Wrexham, fica de fora
Enquanto Lampard comemora sua indicação, o técnico do Wrexham, Phil Parkinson, não teve lugar na lista de finalistas. Apesar de ter levado o clube, de propriedade de Hollywood, à disputa pelo acesso durante grande parte da temporada, uma recente queda de rendimento fez com que o ímpeto dos Red Dragons estagnasse no pior momento possível. A exclusão de Parkinson vem após uma humilhante derrota por 5 a 1 em casa para o Southampton. Esse resultado fez com que o Wrexham caísse das posições de play-off, deixando os sonhos de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League por um fio, faltando apenas cinco partidas para o fim da temporada.
Estrelas do campeonato e jovens talentos são homenageados
Fora do campo, a disputa pelo prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Championship é igualmente acirrada. A campanha de ascensão do Coventry se reflete nas indicações, com o goleiro Carl Rushworth entre os selecionados. Ele é acompanhado pelo motor do meio-campo do Middlesbrough, Hayden Hackney, pelo atacante do Millwall, Femi Azeez, e pelo eficiente atacante do Swansea City, Zan Vipotnik, que marcou impressionantes 20 gols pelo Swans, que ocupa a 15ª posição.
As categorias de base estão repletas de estrelas em ascensão. Jordan James, do Leicester City, Sydie Peck, do Sheffield United, e Bobby Clark, do Derby County, compõem uma lista de meio-campistas de grande talento para o prêmio de Jovem Jogador da Temporada. Ashley Phillips, o prodígio defensivo de 20 anos do Stoke City, também está na disputa pelo prêmio.
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Indicados das divisões inferiores
Na League One, Michael Skubala foi reconhecido por seu excelente trabalho no Lincoln City, conquistando uma indicação ao lado de Graham Alexander, do Bradford City, Brian Barry-Murphy, do Cardiff City, e Alex Revell, técnico do Stevenage. A presença de Skubala na lista foi consolidada depois que o Lincoln garantiu oficialmente seu acesso durante o fim de semana prolongado da Páscoa. A lista de indicados da League Two inclui Andy Woodman, após uma campanha histórica com o Bromley, ao lado de Paul Warne, do MK Dons, Micky Mellon, do Oldham, e Neil Harris, do Cambridge United. Os vencedores das três divisões serão homenageados na gala anual da EFL, onde se espera que Lampard seja a grande estrela após a revitalização do Coventry City.