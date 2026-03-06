Frank Lampard disse que seria um “desastre” se o Coventry não conseguisse a promoção automática para a Premier League, enquanto o favorito do Sky Blues elogia a “grande, grande decisão” de nomear a lenda do Chelsea

McAllister, que fez mais de 100 partidas pelo Coventry antes de se transferir para o Liverpool em 2000, espera que seu antigo clube consiga conquistar o título da promoção. Em entrevista ao Grosvenor Casino, o escocês disse ao GOAL, quando questionado sobre sua avaliação do clube para a temporada 2025-26 e do ex-técnico do Chelsea, Lampard: “O Coventry é um clube muito orgulhoso. Passei quatro anos fantásticos. Gostei muito do meu tempo no Coventry. Foi um recorde muito orgulhoso permanecer na primeira divisão durante todos esses anos. Quando saí, só de assistir era muito doloroso. Ver o clube perder seu estádio e tudo mais, e ter que jogar em outros estádios. Eles acabaram jogando em Northampton, jogaram em Birmingham.

“Ver que estavam tão perto de voltar, eles têm uma boa vantagem. Obviamente, eles tinham uma vantagem enorme e então começaram a tropeçar um pouco. Não os vejo ao vivo há algum tempo, assisti a alguns jogos na TV e eles têm alguns bons jogadores. Acho que agora eles parecem estar garantidos, a menos que aconteça um desastre. Acho que fica um pouco interessante. O Middlesbrough é um bom time. O Boro é um dos melhores times da divisão, só de vê-los jogar. Eles jogam um futebol muito bom, mas estão sendo perseguidos por Ipswich, Millwall e Hull. Obviamente, o Wrexham está com um ritmo incrível. O fato de eles jogarem um milhão de jogos nessa liga também, ainda faltam 10 ou 11 jogos. Para mim, ver o Coventry de volta à primeira divisão seria fantástico.

Achei que foi uma decisão importante e corajosa com o Frank. Mark Robins fez um trabalho incrível no clube. Onde quer que ele vá, faz um bom trabalho. Ele é obviamente um técnico muito, muito bom em todos os tipos de situações difíceis. O presidente, [Doug] King, tomou uma grande decisão ao trazer Frank e eu só espero que eles colham os frutos. Eles estão em uma ótima posição. Eles adorariam ganhar o campeonato, mas precisam apenas subir automaticamente, porque não querem disputar os play-offs.”