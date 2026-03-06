Getty/GOAL
Frank Lampard disse que seria um “desastre” se o Coventry não conseguisse a promoção automática para a Premier League, enquanto o favorito do Sky Blues elogia a “grande, grande decisão” de nomear a lenda do Chelsea
O Coventry atingiu o fundo do poço ao cair para a League Two
O Coventry foi um dos pilares da Premier League desde a criação da divisão, em 1992, até ao final da temporada 2000-01. Nessa altura, o clube caiu para a segunda divisão, tendo os Sky Blues acabado por atingir o fundo do poço ao chegar à League Two em 2017.
Duas promoções em três temporadas colocaram o Coventry de volta à beira do sucesso, com duas vagas nos playoffs garantidas desde então. Lampard é agora o homem encarregado de cumprir as altas expectativas.
Ele chegou a colocar o Coventry 10 pontos à frente, enquanto sua reputação como técnico continuava a crescer, mas viu essa vantagem cair para dois pontos quando o nervosismo começou a aumentar. O Sky Blues voltou a acelerar e agora está oito pontos à frente do terceiro colocado, com a conquista do título novamente nos pensamentos de todos.
Será que o Coventry vai conseguir a promoção automática para a Premier League?
McAllister, que fez mais de 100 partidas pelo Coventry antes de se transferir para o Liverpool em 2000, espera que seu antigo clube consiga conquistar o título da promoção. Em entrevista ao Grosvenor Casino, o escocês disse ao GOAL, quando questionado sobre sua avaliação do clube para a temporada 2025-26 e do ex-técnico do Chelsea, Lampard: “O Coventry é um clube muito orgulhoso. Passei quatro anos fantásticos. Gostei muito do meu tempo no Coventry. Foi um recorde muito orgulhoso permanecer na primeira divisão durante todos esses anos. Quando saí, só de assistir era muito doloroso. Ver o clube perder seu estádio e tudo mais, e ter que jogar em outros estádios. Eles acabaram jogando em Northampton, jogaram em Birmingham.
“Ver que estavam tão perto de voltar, eles têm uma boa vantagem. Obviamente, eles tinham uma vantagem enorme e então começaram a tropeçar um pouco. Não os vejo ao vivo há algum tempo, assisti a alguns jogos na TV e eles têm alguns bons jogadores. Acho que agora eles parecem estar garantidos, a menos que aconteça um desastre. Acho que fica um pouco interessante. O Middlesbrough é um bom time. O Boro é um dos melhores times da divisão, só de vê-los jogar. Eles jogam um futebol muito bom, mas estão sendo perseguidos por Ipswich, Millwall e Hull. Obviamente, o Wrexham está com um ritmo incrível. O fato de eles jogarem um milhão de jogos nessa liga também, ainda faltam 10 ou 11 jogos. Para mim, ver o Coventry de volta à primeira divisão seria fantástico.
Achei que foi uma decisão importante e corajosa com o Frank. Mark Robins fez um trabalho incrível no clube. Onde quer que ele vá, faz um bom trabalho. Ele é obviamente um técnico muito, muito bom em todos os tipos de situações difíceis. O presidente, [Doug] King, tomou uma grande decisão ao trazer Frank e eu só espero que eles colham os frutos. Eles estão em uma ótima posição. Eles adorariam ganhar o campeonato, mas precisam apenas subir automaticamente, porque não querem disputar os play-offs.”
Quanto tempo Lampard permanecerá no comando do Coventry?
Com Lampard reconstruindo sua reputação como técnico após passagens difíceis pelo Chelsea e Everton, um dos maiores desafios enfrentados pelo Coventry pode ser manter os serviços do técnico de 47 anos.
O ex-atacante do Sky Blues, Clinton Morrison, disse recentemente aoGOAL, quando questionado se o ex-jogador da seleção inglesa está destinado a assumir outro cargo importante em um futuro não muito distante: “Talvez. Em primeiro lugar, acho que ele adoraria promover o Coventry City. Acho que eles têm boas chances, e então tentar permanecer na Premier League e ter um bom desempenho no Coventry. Não acho que isso seja algo para agora com Frank Lampard. Talvez daqui a três ou quatro anos, talvez ele queira ir e assumir um dos grandes cargos. No momento, o Coventry City é muito bom para Frank Lampard.
“Não acho que Frank seja o tipo de pessoa que vai abandonar o barco, porque o Coventry lhe deu uma boa oportunidade. Se ele conseguir a promoção e chegar à Premier League, acho que ele vai continuar no clube e ter um bom desempenho lá. Acho que ele é um técnico fantástico, com ideias realmente boas. O céu é o limite para ele.”
Jogos do Coventry em 2025-26: Sky Blues desafia o título
O Coventry tem 11 jogos restantes em sua agenda nesta temporada. O time quer garantir a classificação automática o mais rápido possível, e o próximo passo para atingir essa meta será dado no sábado, quando visitará o Bristol City.
