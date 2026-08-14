Uma extensão contratual de três anos foi conquistada, levando-o até 2029, então será que o Coventry vai manter Lampard mesmo se passar por uma difícil campanha de 2026-27, com uma briga contra o rebaixamento sendo prevista por muitos?

Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Coventry, falando com exclusividade à GOAL em associação com Mr Luck, disse: “Bem, Frank também tem um pouco de experiência como treinador e técnico na Premier League. Ele foi jogador na Premier League e viu como o futebol mudou.

“Ele fez um trabalho notável no Coventry. Ele realmente colocou o clube no mapa e o tirou da obscuridade, de verdade. E acho que seria muito, muito duro se eles não mantivessem Frank.

“Mas a questão é que eu não acho que Frank ficaria sem ofertas de outros times da Premier League também, equipes que talvez, não vou dizer os times ioiô, porque se isso significar ele cair e subir de novo, não estou dizendo que o Coventry vai ser um time ioiô, mas se eles puderem se tornar um Brighton, um Brentford ou um Bournemouth, que não são times ioiô, isso é o máximo que o Coventry poderia pedir.”



