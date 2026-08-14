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Frank Lampard deve evitar decisão "muito severa" no Coventry, com ídolo do Chelsea pronto para outra chance na Premier League
Título da Championship após passagens por Chelsea e Everton
Depois de se ver remexendo na EFL, chegando a cair até a League Two em determinado momento, o Coventry conseguiu voltar à elite. Mark Robins foi o homem que colocou essa ascensão meteórica em movimento.
Ele foi surpreendentemente demitido em novembro de 2024, abrindo caminho para que Lampard retornasse à área técnica. O ex-astro da Inglaterra havia passado mais de 12 meses longe do cargo de treinador após sua segunda passagem, como técnico interino, por Stamford Bridge.
Havia dúvidas sobre sua capacidade durante uma passagem pelo Everton, depois de anteriormente ter durado menos de dois anos no oeste de Londres, mas o técnico de 48 anos viu sua cotação disparar novamente após levar o Coventry aos play-offs e, depois, ao título da segunda divisão.
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Lampard terá a chance de honrar o novo contrato?
Uma extensão contratual de três anos foi conquistada, levando-o até 2029, então será que o Coventry vai manter Lampard mesmo se passar por uma difícil campanha de 2026-27, com uma briga contra o rebaixamento sendo prevista por muitos?
Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Coventry, falando com exclusividade à GOAL em associação com Mr Luck, disse: “Bem, Frank também tem um pouco de experiência como treinador e técnico na Premier League. Ele foi jogador na Premier League e viu como o futebol mudou.
“Ele fez um trabalho notável no Coventry. Ele realmente colocou o clube no mapa e o tirou da obscuridade, de verdade. E acho que seria muito, muito duro se eles não mantivessem Frank.
“Mas a questão é que eu não acho que Frank ficaria sem ofertas de outros times da Premier League também, equipes que talvez, não vou dizer os times ioiô, porque se isso significar ele cair e subir de novo, não estou dizendo que o Coventry vai ser um time ioiô, mas se eles puderem se tornar um Brighton, um Brentford ou um Bournemouth, que não são times ioiô, isso é o máximo que o Coventry poderia pedir.”
Benefícios de o Coventry estar de volta à Premier League
Hendry acrescentou sobre o fato de os Sky Blues estarem de volta entre a elite: “Para o bem do clube de futebol, com a quantia de recursos que é disponibilizada apenas por ser um clube da Premiership, e os torcedores que vão apoiar Fulham, Brighton, Bournemouth e Brentford, eles estão vendo Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea indo aos seus estádios, e isso vai ser ótimo para eles.
“Olha, há muitos clubes, clubes maiores do que os times que mencionei, que não estão na Premiership e acham que deveriam estar na Premiership, e eu entendo isso, mas essa é a vida. Leicester. O Leicester está na League One! Você nunca teria imaginado isso.
“E você pode voltar a quando o Blackburn venceu a Prem em 94-95 e, tantos anos depois, está na League One. São muitos anos depois, não é tão cedo quanto 2016, quando o Leicester venceu, mas 10 anos depois, está na League One. Você não conseguiria acreditar nisso.
“Mas o Coventry, não consigo nem pensar por um minuto que eles cogitariam mudar qualquer coisa no topo, bem, Frank Lampard, eu não pensaria isso nem por um momento, para ser justo.”
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Mercado da bola e estreia do Arsenal: Coventry em 2026-27
O Coventry conseguiu concluir vários negócios nesta janela de transferências de verão, com o acesso dando um impulso bem-vindo ao caixa do clube. O goleiro titular Carl Rushworth teve seu empréstimo junto ao Brighton transformado em contratação em definitivo, enquanto Gus Hamer está de volta a um ambiente familiar após três temporadas no Sheffield United.
Os Sky Blues estão se preparando para uma estreia duríssima na Premier League, voltando direto para a elite, com a campanha de 2026-27 começando fora de casa contra o atual campeão Arsenal, em 21 de agosto.
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