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Frank Lampard deve evitar decisão "muito dura" no Coventry, com ídolo do Chelsea pronto para outra chance na Premier League
Título da Championship após passagens por Chelsea e Everton
Depois de se ver remexendo na EFL, chegando a cair até a League Two em determinado momento, o Coventry conseguiu voltar à elite. Mark Robins foi o homem que deu início a essa ascensão meteórica.
Ele foi surpreendentemente demitido em novembro de 2024, abrindo caminho para que Lampard voltasse ao banco de reservas. O ex-astro da Inglaterra havia passado mais de 12 meses fora do trabalho como treinador após sua segunda passagem, como técnico interino, em Stamford Bridge.
Havia questionamentos sobre suas credenciais ao longo de uma passagem pelo Everton, depois de anteriormente ter durado menos de dois anos no oeste de Londres, mas o jogador de 48 anos voltou a se valorizar depois de levar o Coventry aos play-offs e, em seguida, ao título da segunda divisão.
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Lampard terá a chance de honrar o novo contrato?
Uma extensão contratual de três anos foi conquistada, levando-o até 2029, então será que o Coventry vai manter Lampard mesmo que enfrente uma difícil campanha em 2026-27, com muitos prevendo uma briga contra o rebaixamento?
Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Coventry, falando com exclusividade à GOAL em associação com King Casino, disse: “Bem, Frank também tem um pouco de experiência como treinador e técnico na Premier League. Ele foi jogador na Premier League e terá visto como o futebol mudou.
“Ele fez um trabalho notável com o Coventry. Ele realmente colocou o clube no mapa e o tirou da obscuridade, de fato. E acho que seria muito, muito duro se eles não mantivessem Frank.
“Mas a questão é que não acho que Frank ficaria sem ofertas de outros times da Premier League também, equipes que talvez... não vou dizer os times ioiô, porque se isso significar ele cair e subir de novo, não estou dizendo que o Coventry vai ser um time ioiô, mas se eles puderem se tornar um Brighton, um Brentford ou um Bournemouth, que não são times ioiô, isso é o máximo que o Coventry poderia pedir.”
Benefícios de o Coventry estar de volta à Premier League
Hendry acrescentou sobre a volta do Coventry City à elite: “Para o bem do clube, com a quantia de recursos que é disponibilizada apenas por ser um clube da Premiership, e com os torcedores que vão apoiar Fulham, Brighton, Bournemouth e Brentford, eles estão vendo Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea indo aos seus estádios, e isso vai ser ótimo para eles.
“Olha, há muitos clubes, maiores do que os times que mencionei, que não estão na Premiership e acham que deveriam estar na Premiership, e eu entendo isso, mas essa é a vida. Leicester. O Leicester está na League One! Você nunca teria pensado nisso.
“E você pode voltar à época em que o Blackburn venceu a Premier League em 1994-95 e, tantos anos depois, está na League One. São muitos anos depois, não é tão cedo quanto 2016, quando o Leicester venceu, mas 10 anos depois, está na League One. Você não teria acreditado nisso.
“Mas o Coventry, não consigo nem pensar por um minuto que eles considerariam mudar qualquer coisa no topo, bem, Frank Lampard, não pensaria nisso nem por um momento, para ser justo.”
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Mercado de transferências e estreia do Arsenal: Coventry em 2026-27
O Coventry conseguiu fechar vários negócios de transferência neste verão, com o acesso dando um impulso bem-vindo ao caixa do clube. O goleiro titular Carl Rushworth teve seu empréstimo do Brighton transformado em contratação em definitivo, enquanto Gus Hamer está de volta a um ambiente familiar após três temporadas no Sheffield United.
Os Sky Blues estão se preparando para um início duríssimo na Premier League, ao voltar direto para a elite, com a campanha 2026-27 programada para começar fora de casa contra o atual campeão Arsenal, em 21 de agosto.
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