Uma extensão contratual de três anos foi conquistada, levando-o até 2029, então será que o Coventry vai manter Lampard mesmo que enfrente uma difícil campanha em 2026-27, com muitos prevendo uma briga contra o rebaixamento?

Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Coventry, falando com exclusividade à GOAL em associação com King Casino, disse: “Bem, Frank também tem um pouco de experiência como treinador e técnico na Premier League. Ele foi jogador na Premier League e terá visto como o futebol mudou.

“Ele fez um trabalho notável com o Coventry. Ele realmente colocou o clube no mapa e o tirou da obscuridade, de fato. E acho que seria muito, muito duro se eles não mantivessem Frank.

“Mas a questão é que não acho que Frank ficaria sem ofertas de outros times da Premier League também, equipes que talvez... não vou dizer os times ioiô, porque se isso significar ele cair e subir de novo, não estou dizendo que o Coventry vai ser um time ioiô, mas se eles puderem se tornar um Brighton, um Brentford ou um Bournemouth, que não são times ioiô, isso é o máximo que o Coventry poderia pedir.”



