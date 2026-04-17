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Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Frank Lampard conseguiu! O Coventry garante o acesso à Premier League graças a um empate dramático no final da partida contra o Blackburn

F. Lampard
Coventry
Premier League
Blackburn x Coventry
Blackburn
Championship

Frank Lampard voltou oficialmente à Premier League após levar o Coventry City à promoção automática da Championship, após um empate tenso por 1 a 1 contra o Blackburn Rovers. O Sky Blues finalmente encerrou seu exílio de 25 anos da primeira divisão de forma dramática no Ewood Park.

  • Drama no final da partida no Ewood Park

    O Coventry sabia que um único ponto em Blackburn teria sido suficiente para garantir sua permanência na primeira divisão, mas teve que suar a camisa diante de um time resistente do Rovers, que atualmente luta contra o rebaixamento.

    O time da casa abriu o placar de surpresa no meio do segundo tempo. No entanto, Bobby Thomas emergiu como o herói aos 85 minutos, subindo mais alto para cabecear com força e marcar após uma cobrança de falta crucial. O gol provocou comemorações frenéticas entre os 7.000 torcedores visitantes que esperaram um quarto de século por esse momento.

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  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lampard cala os céticos

    Para Lampard, esta promoção representa um enorme triunfo pessoal e uma recuperação significativa de sua reputação como técnico. Tendo substituído a lenda do clube, Mark Robins, em novembro de 2024, Lampard transformou o Coventry na equipe mais ofensiva e temida da Championship.

    Embora sua primeira temporada tenha terminado com a decepção dos play-offs contra o Sunderland, Lampard se recusou a deixar seu time desanimar. Nesta temporada, eles arrasaram na divisão, marcando mais gols do que qualquer outro time e mantendo uma consistência que seus rivais simplesmente não conseguiram igualar. O canto de “Super Frankie Lampard” ecoou pelo Ewood Park quando ficou claro que a missão estava cumprida.

  • O longo caminho de volta ao topo

    A trajetória do Coventry de volta à Premier League tem sido uma das mais árduas do futebol inglês, envolvendo disputas sobre o estádio e uma queda até a League Two. Depois de sair da primeira divisão em 2001, o clube passou por vários capítulos sombrios, mas a estabilidade atual sob o comando do ex-técnico do Chelsea finalmente rendeu frutos.

    O empate significa que o Millwall, terceiro colocado, não tem mais chances matemáticas de alcançar o Sky Blues. Enquanto o Coventry comemora, uma corrida frenética continua abaixo deles, com Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton e os Lions ainda disputando a última vaga de promoção automática e as posições para os play-offs.

  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O champanhe finalmente saiu do gelo

    A festa deveria ter começado no fim de semana passado, mas a decepcionante derrota para o Sheffield Wednesday, já rebaixado, obrigou os jogadores de Lampard a esperar mais sete dias. Esse atraso pareceu apenas aumentar a tensão na noite de sexta-feira, mas o caráter resiliente que Lampard incutiu nesse grupo acabou por se destacar.

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