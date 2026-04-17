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Frank Lampard conseguiu! O Coventry garante o acesso à Premier League graças a um empate dramático no final da partida contra o Blackburn
Drama no final da partida no Ewood Park
O Coventry sabia que um único ponto em Blackburn teria sido suficiente para garantir sua permanência na primeira divisão, mas teve que suar a camisa diante de um time resistente do Rovers, que atualmente luta contra o rebaixamento.
O time da casa abriu o placar de surpresa no meio do segundo tempo. No entanto, Bobby Thomas emergiu como o herói aos 85 minutos, subindo mais alto para cabecear com força e marcar após uma cobrança de falta crucial. O gol provocou comemorações frenéticas entre os 7.000 torcedores visitantes que esperaram um quarto de século por esse momento.
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Lampard cala os céticos
Para Lampard, esta promoção representa um enorme triunfo pessoal e uma recuperação significativa de sua reputação como técnico. Tendo substituído a lenda do clube, Mark Robins, em novembro de 2024, Lampard transformou o Coventry na equipe mais ofensiva e temida da Championship.
Embora sua primeira temporada tenha terminado com a decepção dos play-offs contra o Sunderland, Lampard se recusou a deixar seu time desanimar. Nesta temporada, eles arrasaram na divisão, marcando mais gols do que qualquer outro time e mantendo uma consistência que seus rivais simplesmente não conseguiram igualar. O canto de “Super Frankie Lampard” ecoou pelo Ewood Park quando ficou claro que a missão estava cumprida.
O longo caminho de volta ao topo
A trajetória do Coventry de volta à Premier League tem sido uma das mais árduas do futebol inglês, envolvendo disputas sobre o estádio e uma queda até a League Two. Depois de sair da primeira divisão em 2001, o clube passou por vários capítulos sombrios, mas a estabilidade atual sob o comando do ex-técnico do Chelsea finalmente rendeu frutos.
O empate significa que o Millwall, terceiro colocado, não tem mais chances matemáticas de alcançar o Sky Blues. Enquanto o Coventry comemora, uma corrida frenética continua abaixo deles, com Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton e os Lions ainda disputando a última vaga de promoção automática e as posições para os play-offs.
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O champanhe finalmente saiu do gelo
A festa deveria ter começado no fim de semana passado, mas a decepcionante derrota para o Sheffield Wednesday, já rebaixado, obrigou os jogadores de Lampard a esperar mais sete dias. Esse atraso pareceu apenas aumentar a tensão na noite de sexta-feira, mas o caráter resiliente que Lampard incutiu nesse grupo acabou por se destacar.