Frank Lampard conseguiu! O Coventry garante o acesso à Premier League graças a um empate dramático no final da partida contra o Blackburn

O Coventry sabia que um único ponto em Blackburn teria sido suficiente para garantir sua permanência na primeira divisão, mas teve que suar a camisa diante de um time resistente do Rovers, que atualmente luta contra o rebaixamento.

O time da casa abriu o placar de surpresa no meio do segundo tempo. No entanto, Bobby Thomas emergiu como o herói aos 85 minutos, subindo mais alto para cabecear com força e marcar após uma cobrança de falta crucial. O gol provocou comemorações frenéticas entre os 7.000 torcedores visitantes que esperaram um quarto de século por esse momento.