Frango de Muslera, crise com Bielsa e eliminação: top 5 do que você precisa saber sobre Uruguai 0 x 1 Espanha

A Espanha confirmou o primeiro lugar do Grupo H da Copa do Mundo ao vencer o Uruguai por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Guadalajara. O único gol da partida foi marcado por Alex Baena, em um lance marcado por uma falha do goleiro Fernando Muslera, decisiva para o resultado.

Com o triunfo, a seleção espanhola encerra a fase de grupos com sete pontos e agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo J para conhecer seu adversário na segunda fase. Já o Uruguai se despede do Mundial sem vencer uma partida e em meio a um ambiente de forte turbulência.