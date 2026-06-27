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Pedro Augusto Dias

Frango de Muslera, crise com Bielsa e eliminação: top 5 do que você precisa saber sobre Uruguai 0 x 1 Espanha

Copa do Mundo
Uruguai x Espanha
Uruguai
Espanha

Frango de Muslera define vitória espanhola, elimina o Uruguai da Copa do Mundo e aumenta a crise na seleção de Marcelo Bielsa

A Espanha confirmou o primeiro lugar do Grupo H da Copa do Mundo ao vencer o Uruguai por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Guadalajara. O único gol da partida foi marcado por Alex Baena, em um lance marcado por uma falha do goleiro Fernando Muslera, decisiva para o resultado.

Com o triunfo, a seleção espanhola encerra a fase de grupos com sete pontos e agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo J para conhecer seu adversário na segunda fase. Já o Uruguai se despede do Mundial sem vencer uma partida e em meio a um ambiente de forte turbulência.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Frango de Muslera decide o jogo

    O lance que definiu a partida aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. Alex Baena finalizou sem muita força após cruzamento, mas Muslera falhou feio ao tentar fazer a defesa e viu a bola morrer no fundo das redes. O goleiro foi substituído no intervalo por Rochet e sequer retornou ao banco de reservas no segundo tempo.

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  • Espanha avança como líder do Grupo H

    Depois de estrear empatando sem gols com Cabo Verde, a Espanha reagiu na competição com vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai. A equipe fechou a fase de grupos com sete pontos, garantiu a liderança da chave e agora espera a definição do Grupo J para conhecer seu adversário no mata-mata.

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    Uruguai cai sem vencer e vive crise interna

    A eliminação uruguaia encerra uma campanha decepcionante, sem nenhuma vitória na fase de grupos. O resultado acontece dias depois de surgirem informações sobre uma "rebelião" de parte do elenco contra Marcelo Bielsa, motivada por insatisfação com os métodos de treinamento e questões internas.

    Durante o jogo, o clima de tensão também ficou evidente com a irritação de Valverde ao ser substituído e a expulsão de Agustín Canobbio nos minutos finais.

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    Arrascaeta deixa a Copa sem entrar em campo

    Um dos principais nomes da seleção uruguaia, Arrascaeta terminou o Mundial sem disputar sequer um minuto. O camisa 10 sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação para a Copa, permaneceu entre os convocados, ficou no banco contra a Espanha, mas não foi utilizado por Marcelo Bielsa antes da eliminação da equipe.

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    Rochet entra em campo em meio à polêmica

    Escolhido para substituir Muslera no intervalo, Rochet também esteve no centro das atenções fora das quatro linhas. Segundo informações da imprensa uruguaia, o goleiro do Internacional teria sido um dos líderes do grupo de jogadores que cobrou mudanças de Marcelo Bielsa antes da partida decisiva. A Associação Uruguaia de Futebol ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.