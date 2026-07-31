O Real Madrid se prepara para emprestar a sensação adolescente Mastantuono neste verão, segundo o Marca. Após uma reunião entre o clube e os representantes do jogador no início desta semana, as duas partes concordaram que uma saída temporária é o melhor passo para o seu desenvolvimento. O jovem argentino teve dificuldades para conseguir minutos com regularidade durante sua campanha de estreia no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid agora está convencido de que ele precisa de futebol regular no time principal para mostrar o imenso talento que originalmente o levou à Europa. Agosto deve ser um mês decisivo para definir o futuro imediato do adolescente. O clube quer garantir que encontre o ambiente perfeito para seu crescimento contínuo no continente.











