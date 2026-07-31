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Franco Mastantuono na Serie A? Três clubes estão interessados enquanto o Real Madrid busca organizar transferência após temporada de estreia difícil para o adolescente argentino
Mastantuono a caminho de deixar Madri
O Real Madrid se prepara para emprestar a sensação adolescente Mastantuono neste verão, segundo o Marca. Após uma reunião entre o clube e os representantes do jogador no início desta semana, as duas partes concordaram que uma saída temporária é o melhor passo para o seu desenvolvimento. O jovem argentino teve dificuldades para conseguir minutos com regularidade durante sua campanha de estreia no Santiago Bernabéu.
O Real Madrid agora está convencido de que ele precisa de futebol regular no time principal para mostrar o imenso talento que originalmente o levou à Europa. Agosto deve ser um mês decisivo para definir o futuro imediato do adolescente. O clube quer garantir que encontre o ambiente perfeito para seu crescimento contínuo no continente.
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Gigantes da Serie A monitoram o adolescente
Um retorno ao seu ex-clube, o River Plate, surgiu brevemente como uma opção tentadora para o jovem. No entanto, o Madrid fechou firmemente a porta para qualquer mudança de volta à América do Sul, insistindo que ele deve continuar seu processo de maturação na Europa. Com uma transferência para a Premier League também completamente descartada, a Itália se tornou o destino mais provável.
O jogador de 18 anos tem, convenientemente, passaporte italiano, o que torna uma transição para a Serie A bastante atraente para os potenciais interessados. A mesma reportagem afirma que a Fiorentina já fez contato oficial com o Real Madrid sobre um possível acordo de empréstimo. Enquanto isso, Napoli e Milan também monitoram a situação de perto, depois de já terem demonstrado interesse no argentino.
Em busca do encaixe tático perfeito
O principal objetivo do Madrid é encontrar um clube que utilize Mastantuono em sua função preferida, a de camisa 10. Essa posição central se encaixa perfeitamente em seu estilo de jogo e permite que ele dite o ritmo da partida. Durante seu período na capital espanhola, o adolescente foi obrigado a se adaptar a sistemas táticos com os quais não estava familiarizado.
Nem Xabi Alonso nem Alvaro Arbeloa utilizaram um meia-atacante tradicional, o que frequentemente empurrou o jovem para a ponta direita. O Real Madrid está determinado a evitar uma repetição desse desajuste posicional. O clube só vai autorizar um empréstimo se o treinador que o receber garantir que Mastantuono atuará como armador central.
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Planos para a turnê de pré-temporada seguem incertos
Apesar das discussões em andamento sobre a transferência, Mastantuono manteve uma relação positiva com o novo técnico da equipe principal, Jose Mourinho. No entanto, segue totalmente incerto se ele viajará com o elenco para a próxima turnê de pré-temporada. O gigante espanhol vai levar o tempo necessário para avaliar cuidadosamente todas as ofertas recebidas nas próximas semanas. Até que uma decisão final seja tomada, Mastantuono terá de esperar para descobrir onde jogará nesta temporada.
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