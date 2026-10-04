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Franco Mastantuono fala sobre as enormes expectativas após marcar seu primeiro gol pela Argentina
Exibição dominante destaca a profundidade do elenco
A Argentina teve uma noite produtiva em Buenos Aires ao desmontar Burkina Faso por 7 a 0 em um amistoso de mão única. Os visitantes chegaram muito desfalcados após atrasos na viagem no Marrocos e disputas internas entre jogadores, o que os obrigou a escalar uma equipe improvisada com vários atletas sub-23. Lautaro Martinez abriu o placar logo aos quatro minutos ao aproveitar o rebote de seu pênalti defendido, permitindo que Lionel Scaloni fizesse ampla rotação e desse oportunidades a nomes menos utilizados após o intervalo.
- AFP
Momento marcante para joia do Madrid
O momento decisivo chegou aos 57 minutos, quando Leonel Flores enfiou um passe para Facundo Medina, que tocou para a área, onde o corta-luz inteligente de Lautaro permitiu que Mastantuono mandasse para as redes. O gol marcou um grande marco pessoal para o jogador de 19 anos em sua sexta partida pela seleção principal, ao lado de outros jovens artilheiros, Nico Paz e Gianluca Prestianni. Falando à emissora detentora dos direitos de transmissão, Mastantuono disse: "Estou muito feliz por vestir a camisa da seleção novamente. Estou radiante porque também consegui deixar o meu gol hoje."
Lidando com o peso da expectativa
O meio-campista vem sendo alvo de intenso escrutínio desde sua ascensão de grande repercussão no River Plate e sua transferência para Madri, mas segue determinado a aproveitar o futebol. Falando na zona mista sobre como lida com a pressão que acompanha seu status no clube e na seleção, Mastantuono explicou: "Sei que há expectativas enormes sobre mim; eu abraço isso, mas também preciso jogar por mim mesmo e tentar aproveitar. Estar na seleção ao lado de tantos jogadores experientes me ajuda muito."
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Construindo rumo a uma era empolgante
A Argentina agora volta sua atenção para um amistoso contra o Benin, que servirá como o jogo oficial de despedida de Lionel Messi pela seleção. O capitão foi totalmente cortado da lista para a partida contra Burkina Faso para garantir que esteja totalmente descansado para sua despedida. Depois, os holofotes voltarão para a geração emergente, com Mastantuono buscando levar sua forma pela seleção de volta à Fiorentina quando o futebol doméstico recomeçar.
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