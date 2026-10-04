O momento decisivo chegou aos 57 minutos, quando Leonel Flores enfiou um passe para Facundo Medina, que tocou para a área, onde o corta-luz inteligente de Lautaro permitiu que Mastantuono mandasse para as redes. O gol marcou um grande marco pessoal para o jogador de 19 anos em sua sexta partida pela seleção principal, ao lado de outros jovens artilheiros, Nico Paz e Gianluca Prestianni. Falando à emissora detentora dos direitos de transmissão, Mastantuono disse: "Estou muito feliz por vestir a camisa da seleção novamente. Estou radiante porque também consegui deixar o meu gol hoje."