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Franco Mastantuono enfrenta corte da Argentina antes da Copa do Mundo, apesar de não haver preocupações quanto à condição física do jovem jogador do Real Madrid
Jovem estrela do Real Madrid corre o risco de ficar de fora
De acordo com uma reportagem do AS, Mastantuono corre o risco de ficar de fora da lista final da Argentina para a Copa do Mundo. O atacante de 18 anos se juntou ao grupo da seleção no centro de treinamento de Lionel Messi, em Buenos Aires, ao final de uma difícil temporada de estreia em Madri, na qual disputou 23 partidas. Embora sua preparação física seja exemplar, sua vaga no avião rumo ao torneio está longe de estar garantida. No fim das contas, caso o jovem seja deixado de fora, sua ausência se deve estritamente ao plano tático do técnico, e não a quaisquer preocupações com lesões.
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Scaloni mantém as opções em aberto
A comissão técnica está avaliando cuidadosamente todos os jogadores pré-convocados antes do prazo final do fim de semana. Ao abordar o dilema da seleção, Scaloni afirmou: “Ainda temos algumas dúvidas que resolveremos nos próximos dias.”
Mais tarde, ele enfatizou que o critério definitivo para sobreviver à iminente redução do elenco continua sendo “o desempenho dos jogadores, que eles cheguem em plena forma”. Consequentemente, a possível exclusão de Mastantuono seria uma decisão puramente tática.
AFA dividida em relação ao jovem jogador
As opiniões estão divididas na Federação Argentina de Futebol quanto à integração imediata do atacante na seleção. O jogador continua na lista de reservas ao lado de Emi Buendía, Matías Soule e Agustín Giay, aguardando para ver se algum jogador lesionado desiste da convocação.
- AFP
A lista de lesionados altera a dinâmica
As esperanças de Mastantuono no torneio dependem dos resultados dos testes físicos de um trio de jogadores lesionados: Nahuel Molina, Nico Gonzalez e Gonzalo Montiel. Caso algum desses jogadores não seja aprovado nas avaliações especializadas, surgirão oportunidades táticas antes de Scaloni definir a lista de convocados para os próximos desafios. Os atuais campeões precisam urgentemente colocar o elenco em forma antes de iniciar a defesa do título mundial no Grupo J, contra Argélia, Áustria e Jordânia.