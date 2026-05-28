Franco Mastantuono enfrenta corte da Argentina antes da Copa do Mundo, apesar de não haver preocupações quanto à condição física do jovem jogador do Real Madrid

A comissão técnica está avaliando cuidadosamente todos os jogadores pré-convocados antes do prazo final do fim de semana. Ao abordar o dilema da seleção, Scaloni afirmou: “Ainda temos algumas dúvidas que resolveremos nos próximos dias.”

Mais tarde, ele enfatizou que o critério definitivo para sobreviver à iminente redução do elenco continua sendo “o desempenho dos jogadores, que eles cheguem em plena forma”. Consequentemente, a possível exclusão de Mastantuono seria uma decisão puramente tática.