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Franco Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid, quebra recorde histórico de Lionel Messi em atuação impressionante na Serie A
Mastantuono faz história na Itália
Mastantuono anunciou sua chegada à Serie A em grande estilo. O jogador emprestado pelo Real Madrid marcou um hat-trick pela Fiorentina na sexta-feira para garantir uma vitória por 4 a 2 sobre o Venezia.
Com isso, ele superou Messi como o argentino mais jovem a marcar um hat-trick nas cinco principais ligas da Europa. Mastantuono alcançou o feito histórico com apenas 19 anos e 28 dias. Seu memorável triplete deu à Fiorentina seus primeiros pontos na nova campanha. A crucial vitória fora de casa também coloca o time italiano em 15º lugar na tabela da liga.
Ofuscando uma lenda do Barcelona
Mastantuono é incríveis 231 dias mais jovem do que Messi era quando marcou seu primeiro hat-trick pelo Barcelona. O lendário atacante alcançou seu famoso marco contra o Real Madrid em março de 2007.
O heroísmo do adolescente era desesperadamente necessário depois que Akor Adams colocou o Venezia em vantagem aos 22 minutos. O meio-campista americano Gianluca Busio deu a assistência com uma boa jogada na origem para dar aos mandantes uma vantagem inicial.
Mastantuono respondeu brilhantemente ao marcar duas vezes em apenas um minuto e 38 segundos, na marca da meia hora. Ele completou seu hat-trick a seis minutos do fim, depois de já ter se tornado o jogador mais jovem da Fiorentina a marcar mais de um gol em uma única partida.
Dando a volta por cima após as dificuldades em Madri
A atuação marca um bem-vindo retorno à boa forma para um jogador considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Mastantuono inicialmente chamou a atenção ao fazer sua estreia profissional pelo River Plate com apenas 16 anos.
O Madrid venceu o Paris Saint-Germain por sua contratação no verão de 2025, dando ao jovem um contrato de seis anos. Ele também se tornou o jogador mais jovem a representar a seleção argentina naquele mesmo mês.
No entanto, o ponta encontrou dificuldades durante sua primeira temporada na Espanha e teve problemas para causar impacto no Bernabéu. Ele marcou apenas três vezes em 35 jogos pelo Madrid na última temporada, marca que agora igualou em apenas cinco partidas pela Fiorentina em todas as competições.
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Olhando para o futuro após a decepção na Copa do Mundo
Uma difícil temporada de estreia na Europa acabou custando a Mastantuono uma vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Agora, seu empréstimo de uma temporada na Itália oferece a plataforma perfeita para reconstruir sua confiança e reencontrar sua melhor forma.
Mastantuono espera dar sequência a esta atuação histórica enquanto a Fiorentina busca subir na tabela da Serie A. Se mantiver esse toque devastador diante do gol, um retorno triunfal à seleção certamente estará no horizonte.
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