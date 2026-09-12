Franco Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid, quebra recorde histórico de Lionel Messi em atuação impressionante na Serie A

Mastantuono é incríveis 231 dias mais jovem do que Messi era quando marcou seu primeiro hat-trick pelo Barcelona. O lendário atacante alcançou seu famoso marco contra o Real Madrid em março de 2007.

O heroísmo do adolescente era desesperadamente necessário depois que Akor Adams colocou o Venezia em vantagem aos 22 minutos. O meio-campista americano Gianluca Busio deu a assistência com uma boa jogada na origem para dar aos mandantes uma vantagem inicial.

Mastantuono respondeu brilhantemente ao marcar duas vezes em apenas um minuto e 38 segundos, na marca da meia hora. Ele completou seu hat-trick a seis minutos do fim, depois de já ter se tornado o jogador mais jovem da Fiorentina a marcar mais de um gol em uma única partida.







