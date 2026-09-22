Getty Images Sport
Traduzido por
Franco Mastantuono, destaque da Fiorentina, fala sobre a emocionante despedida de Lionel Messi da Argentina e o futuro incerto de Lionel Scaloni
A era pós-Messi se aproxima para a Argentina
Com o início da pausa internacional, o ambiente em torno da seleção argentina é de forte nostalgia e transição. Enquanto os jogos contra Bolívia, Burkina Faso e Benim servem como preparação para o futuro, Mastantuono é ofuscado pelo fato de que o maior jogador da história do país está se preparando para fazer sua despedida final com a famosa camisa listrada. O jovem é amplamente visto como o herdeiro da icônica camisa 10, mas tem plena consciência do vazio monumental que será deixado quando o astro do Inter Miami se afastar oficialmente do cenário internacional.
Mastantuono falou abertamente sobre o peso emocional dessa transição em sua chegada. Ao ser questionado sobre a perspectiva de encarar um futuro sem o capitão, Mastantuono admitiu que a transição será dolorosa. “É difícil. Depois do Leo, é muito difícil para todos porque ele é o nosso ídolo, não só no futebol. Acho que ele é um ídolo para o país inteiro, e vai ser triste sem ele, mas vamos ter que fazer isso pela Argentina e por ele”, disse Mastantuono aos repórteres.
- AFP
Há incerteza em torno da posição de Scaloni a longo prazo
Embora a aposentadoria de Messi seja uma certeza, o futuro do homem que os guiou a três grandes títulos é menos claro. Lionel Scaloni está entrando no que pode ser sua reta final como técnico da seleção, com seu contrato atual se aproximando do fim e sem renovação confirmada até o momento. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o treinador campeão da Copa do Mundo deixar o cargo, Mastantuono tratou de redirecionar o foco para a tarefa imediata.
Ele comentou: “Não sabemos nada sobre isso. Ainda estamos curtindo isso, que é o mais importante agora.”
Enquanto isso, Nico Paz, que fez sua estreia internacional com Scaloni e fez parte da lista da Copa do Mundo de 2026, ecoou esse sentimento e expressou um forte desejo de ver o técnico permanecer no cargo. Paz destacou: “Para mim, ele é um dos técnicos mais importantes, foi quem me fez estrear e espero que continue.”
Jovem estrela pronta para uma ocasião especial
Para Paz, esta janela internacional específica tem um peso único. Poder dividir o campo com Messi pela última vez é um privilégio que o jovem armador do Como não dá como garantido. Apesar da pressão de ser apontado como uma futura estrela da seleção nacional, Paz está determinado a aproveitar cada momento do próximo período de treinos. "Para mim é muito especial, estou ansioso para aproveitar", afirmou.
Paz acrescentou ainda que sua motivação continua tão alta como sempre, observando que chegou com “o mesmo entusiasmo de sempre para representar a seleção nacional e fazer isso da melhor maneira possível".
- Getty Images Sport
Adeus final marcado para o Monumental
A logística da próxima sequência de três jogos foi cuidadosamente planejada para maximizar a celebração da carreira de Messi. A ação começa na quarta-feira, 30 de setembro, quando a Argentina recebe a Bolívia no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. A equipe então viajará para Buenos Aires para dois jogos no icônico Monumental: contra Burkina Faso no sábado, 3 de outubro, e finalmente contra Benin na terça-feira, 6 de outubro. Embora os três jogos sejam disputados à noite, o cronograma da participação de Messi é específico. O lendário atacante não participará dos dois primeiros compromissos e se juntará ao grupo mais tarde para focar inteiramente na partida final contra Benin, que servirá como sua despedida oficial da seleção.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.