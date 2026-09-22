Com o início da pausa internacional, o ambiente em torno da seleção argentina é de forte nostalgia e transição. Enquanto os jogos contra Bolívia, Burkina Faso e Benim servem como preparação para o futuro, Mastantuono é ofuscado pelo fato de que o maior jogador da história do país está se preparando para fazer sua despedida final com a famosa camisa listrada. O jovem é amplamente visto como o herdeiro da icônica camisa 10, mas tem plena consciência do vazio monumental que será deixado quando o astro do Inter Miami se afastar oficialmente do cenário internacional.

Mastantuono falou abertamente sobre o peso emocional dessa transição em sua chegada. Ao ser questionado sobre a perspectiva de encarar um futuro sem o capitão, Mastantuono admitiu que a transição será dolorosa. “É difícil. Depois do Leo, é muito difícil para todos porque ele é o nosso ídolo, não só no futebol. Acho que ele é um ídolo para o país inteiro, e vai ser triste sem ele, mas vamos ter que fazer isso pela Argentina e por ele”, disse Mastantuono aos repórteres.