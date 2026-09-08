Durante sua apresentação oficial na Mino Favini New Balance Academy, o meio-campista foi transparente sobre a atração exercida por seu ex-clube. Apesar do interesse significativo de outros gigantes italianos, Kessie deixou claro que Bérgamo foi o único destino que ele realmente considerou quando surgiu a oportunidade de voltar a vestir as cores da Atalanta.

Falando à imprensa presente, o jogador de 29 anos destacou seus laços emocionais com a cidade ao declarar: "Escolhi a Atalanta porque foi uma escolha feita com o coração. Gostaria de agradecer a Luca Percassi e à diretoria por me darem a oportunidade de voltar a Bérgamo, que considero minha casa e a cidade onde tudo começou. Graças a eles e à Atalanta, consegui realizar meu sonho de me tornar um jogador de futebol profissional. A Atalanta me deu tudo. Tenho muito orgulho de estar de volta aqui e de fazer parte deste projeto."