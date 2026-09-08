Getty Images Sport
Traduzido por
Franck Kessie revela por que recusou sensacionalmente a Juventus para selar seu emocionante retorno ao Atalanta
Um retorno para casa movido pelo coração
Durante sua apresentação oficial na Mino Favini New Balance Academy, o meio-campista foi transparente sobre a atração exercida por seu ex-clube. Apesar do interesse significativo de outros gigantes italianos, Kessie deixou claro que Bérgamo foi o único destino que ele realmente considerou quando surgiu a oportunidade de voltar a vestir as cores da Atalanta.
Falando à imprensa presente, o jogador de 29 anos destacou seus laços emocionais com a cidade ao declarar: "Escolhi a Atalanta porque foi uma escolha feita com o coração. Gostaria de agradecer a Luca Percassi e à diretoria por me darem a oportunidade de voltar a Bérgamo, que considero minha casa e a cidade onde tudo começou. Graças a eles e à Atalanta, consegui realizar meu sonho de me tornar um jogador de futebol profissional. A Atalanta me deu tudo. Tenho muito orgulho de estar de volta aqui e de fazer parte deste projeto."
- Getty Images Sport
Trocando a Juventus pelos Orobici
O mercado de transferências raramente fica livre de complicações, e a mudança de Kessie não foi exceção. A Juventus foi fortemente ligada ao ex-jogador de Milan e Barcelona ao longo de toda a janela, buscando reforçar seu meio-campo com sua presença física já comprovada e inteligência tática. No entanto, Kessie confirmou que não foi uma decisão difícil voltar a Bérgamo, apesar das conversas com o clube de Turim.
Ao refletir sobre o interesse de outros clubes, Kessie foi pragmático, mas firme em sua explicação. "É normal que muitos times perguntem por um jogador que acabou de se tornar agente livre. Falei com outros times, naturalmente, mas essa opção me deu muita confiança como jogador e como pessoa. Escolhi a Atalanta porque foi uma decisão tomada com o coração. Quando a Atalanta me pediu para voltar, eu quis voltar para casa", explicou.
Abraçando a revolução de Sarri
Kessie chega a uma Atalanta que passou por uma evolução significativa sob o comando de Maurizio Sarri. O diretor esportivo, Cristiano Giuntoli, aproveitou a apresentação para reiterar a confiança do clube no experiente treinador, descrevendo-o como "a pessoa certa para embarcar nesta nova jornada". O próprio Kessie parece motivado com a perspectiva de trabalhar sob o comando de Sarri, observando que está preparado para adaptar seu jogo às exigências específicas do técnico. Seja atuando como uma presença forte de área a área ou em uma função tática mais especializada, o marfinense está focado exclusivamente no sucesso coletivo, e não em conquistas individuais, enquanto se reintegra ao elenco.
"Estamos trabalhando duro juntos todos os dias. Para mim, não é um problema jogar como volante mais recuado ou até mesmo como um armador. A prioridade é dar o meu melhor pela equipe e pela cidade", afirmou Kessie.
- Getty Images
Ambições por títulos em Bérgamo
Embora o sentimento do retorno seja inegável, Kessie não está de volta a Bérgamo apenas por uma viagem nostálgica. O meio-campista mostrou confiança em relação aos objetivos do clube para a temporada 2026-27, sugerindo que o elenco atual é capaz de brigar pelos maiores títulos tanto no cenário nacional quanto no continental. Com o Gewiss Stadium agora ostentando uma atmosfera mais íntima e intensa após as reformas recentes, Kessie acredita que o ambiente está perfeitamente preparado para a Atalanta dar o próximo passo em seu desenvolvimento.
"Queremos brigar por tudo aqui em Bérgamo. O Scudetto, a Coppa Italia, a Liga Europa, é por isso que estamos aqui. Queremos disputar tudo", afirmou.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.