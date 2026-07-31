Francisco Conceição pode deixar a Juventus para ir ao Manchester United; Joshua Zirkzee pode entrar no negócio. Jorge Mendes está se movimentando

O primeiro está na lista de saídas, um ano depois de sua chegada sem custos de transferência após a passagem pelo Lille. O próprio jogador já manifestou várias vezes a vontade de permanecer em Turim, de cumprir o contrato que vai até 2030, de 6 milhões de euros por temporada, mas a Juventus tem outros planos. Quer negociá-lo para acertar as contas e financiar o mercado. Hoje, as maiores chances são de vê-lo novamente na Ligue 1, onde agrada a Rennes e, sobretudo, Paris FC, enquanto na Premier League Crystal Palace e Aston Villa não foram além de simples sondagens. A Juventus quer 30 milhões de euros por seus direitos econômicos.