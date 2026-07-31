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Conceicao JuventusGetty Images

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Francisco Conceição pode deixar a Juventus para ir ao Manchester United; Joshua Zirkzee pode entrar no negócio. Jorge Mendes está se movimentando

Juventus
Mercado da bola
Manchester United
C. Conceicao

O ponta português pode ser sacrificado para fazer caixa: é uma ideia do Manchester United, com o superagente Mendes trabalhando.

Dois reforços de peso estão chegando, e pelo menos um jogador pode sair. A Juventus está finalizando as contratações de Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, e Kerim Alajbegovic, do Bayer Leverkusen, em um investimento duplo de mais de 90 milhões de euros que obrigará o clube a trabalhar saídas nas próximas semanas. Carnevali escolheu atender Spalletti antes de vender, e a partir da próxima semana as prioridades vão mudar. As contas da Juventus não vão bem, e é preciso, nesse sentido, prestar atenção às situações de Jonathan David e Francisco Conceicao.

  • David está procurando um time

    O primeiro está na lista de saídas, um ano depois de sua chegada sem custos de transferência após a passagem pelo Lille. O próprio jogador já manifestou várias vezes a vontade de permanecer em Turim, de cumprir o contrato que vai até 2030, de 6 milhões de euros por temporada, mas a Juventus tem outros planos. Quer negociá-lo para acertar as contas e financiar o mercado. Hoje, as maiores chances são de vê-lo novamente na Ligue 1, onde agrada a Rennes e, sobretudo, Paris FC, enquanto na Premier League Crystal Palace e Aston Villa não foram além de simples sondagens. A Juventus quer 30 milhões de euros por seus direitos econômicos.

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  • Conceição e o Manchester Untid

    Sessenta milhões é, por sua vez, o valor pedido por Francisco Conceição, comprado em definitivo no último verão junto ao Porto por 32 milhões de euros, depois dos 7 (mais 3 em bônus) pelo empréstimo na temporada 2024-25. Do setor ofensivo, o português, que disputou a última Copa do Mundo na América do Norte e Central, é quem tem mais mercado. Em duas temporadas pela Juventus, ele somou 11 gols e 11 assistências em 82 partidas. Sobre ele, há forte interesse do Manchester United, em busca de um jogador com as suas características. Trabalha nisso o superagente Jorge Mendes, que nos próximos dias pode levar à Continassa uma proposta formal.

  • OPÇÃO ZIRKZEE

    Segundo a imprensa inglesa, o United pode incluir Joshua Zirkzee no negócio, jogador especialmente apreciado por Spalletti. O holandês, que também agrada à Roma, tem contrato até junho de 2029, com opção de renovação até 2030, e recebe cerca de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada. Para Carrick, ele não é a primeira opção; resta entender qual é a avaliação de seu passe em Old Trafford: a opção de dinheiro mais Zirkzee por Conceicao não deve ser descartada.

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