Francesco Farioli reage com firmeza aos rumores sobre o cargo no Chelsea, enquanto o Porto se aproxima do título do campeonato

Farioli se distanciou oficialmente da vaga de técnico no Chelsea, insistindo que seu futuro imediato continua em Portugal. O ex-técnico do Ajax viu sua reputação disparar novamente desde que assumiu o comando do Porto em julho passado, ostentando uma impressionante taxa de vitórias de 74% durante sua gestão até o momento. Falando após uma vitória disputada por 2 a 1 sobre a Estrela da Amadora no domingo, Farioli abordou as especulações em torno do interesse dos gigantes da Premier League. “Sou o treinador do Porto e estou muito feliz por estar aqui”, afirmou.

Quando questionado se poderia prometer aos torcedores do Porto que permaneceria no cargo mesmo que recebesse uma oferta lucrativa de Stamford Bridge, Farioli não hesitou. O técnico foi enfático em sua resposta aos torcedores, afirmando simplesmente: “Sim, com certeza.”