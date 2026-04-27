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Francesco Farioli reage com firmeza aos rumores sobre o cargo no Chelsea, enquanto o Porto se aproxima do título do campeonato
A busca pelo sucessor de Rosenior
O Chelsea está em busca de um novo técnico após a demissão de Liam Rosenior, e Farioli seria um dos nomes na lista de candidatos. Os diretores esportivos do Chelsea vêm avaliando vários candidatos de renome para comandar o time na próxima temporada. O interesse do Chelsea pelo ex-técnico do OGC Nice não é surpresa, dada sua rápida ascensão no cenário técnico europeu. O técnico italiano ganhou reconhecimento internacional por transformar o Nice em uma potência defensiva na Ligue 1 e, posteriormente, revitalizar o Ajax, onde implementou com sucesso um modelo de jogo bem estruturado que devolveu ao clube holandês o status de candidato ao título.
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Farioli se compromete com o projeto do Porto
Farioli se distanciou oficialmente da vaga de técnico no Chelsea, insistindo que seu futuro imediato continua em Portugal. O ex-técnico do Ajax viu sua reputação disparar novamente desde que assumiu o comando do Porto em julho passado, ostentando uma impressionante taxa de vitórias de 74% durante sua gestão até o momento. Falando após uma vitória disputada por 2 a 1 sobre a Estrela da Amadora no domingo, Farioli abordou as especulações em torno do interesse dos gigantes da Premier League. “Sou o treinador do Porto e estou muito feliz por estar aqui”, afirmou.
Quando questionado se poderia prometer aos torcedores do Porto que permaneceria no cargo mesmo que recebesse uma oferta lucrativa de Stamford Bridge, Farioli não hesitou. O técnico foi enfático em sua resposta aos torcedores, afirmando simplesmente: “Sim, com certeza.”
Perfil tático desperta o interesse do Chelsea
O interesse do Chelsea surge num momento em que o Porto ocupa uma posição dominante no topo da Primeira Liga. Com sete pontos de vantagem sobre o principal rival, o Benfica, faltando apenas três partidas para o fim do campeonato, Farioli está prestes a conquistar o primeiro título da liga do clube desde 2022. A capacidade do italiano de organizar a defesa é vista como um atributo fundamental que poderia resolver os persistentes problemas defensivos do Chelsea. Embora outros nomes, como Cesc Fàbregas, Xabi Alonso e Andoni Iraola, tenham sido mencionados para a função, a disciplina tática e a experiência europeia de Farioli teriam mantido o técnico na vanguarda das considerações do Chelsea.
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O sucesso provisório dá ao Chelsea um respiro
Enquanto a busca por um sucessor de longo prazo para Rosenior continua, o técnico interino Calum McFarlane conseguiu estabilizar a situação. McFarlane levou a equipe a uma vitória importante no domingo, quando um gol de Enzo Fernández garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United em Wembley, garantindo a vaga do Chelsea na final da FA Cup. Apesar do resultado positivo em campo, a pressão continua sobre os proprietários do clube para que identifiquem um líder permanente capaz de implementar uma visão de longo prazo.