Estas são as notas do jogo França x Espanha, a primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em Dallas, a vitória foi da Roja por 2 a 0, com gols de Oyarzabal, em pênalti marcado após falta de Digne em Yamal, e de Pedro Porro. No domingo, às 21h, a equipe enfrentará a Argentina ou a Inglaterra, que se enfrentam amanhã em Atlanta pela segunda semifinal.
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França x Espanha, as notas de CM: Olise, Digne e Rabiot foram péssimos; Mbappé, líder apenas no discurso. Rodri, um mestre; Pedro Porro nunca é escalado
AS AVALIAÇÕES DA FRANÇA
MAIGNAN 6: nenhuma defesa, dois chutes sofridos e dois gols levados. Mas não tem culpa. Não está perfeito com a bola nos pés.
KOUNDE' 5,5: pelo seu lado, Baena não causa grandes problemas; ele poderia se arriscar mais, mas demonstra pouca ousadia no avanço, preocupado com a desvantagem no meio-campo. Com o passar dos minutos, perde o controle dos nervos.
SALIBA 6: sua atuação, sem grandes sobressaltos, dura pouco menos de trinta minutos; um problema nas costas o obriga a desistir. Sua saída muda a França, a maneira de interpretar a partida, de defender e contra-atacar (30' LACROIX 4,5: tem físico, mas evidentes dificuldades de mobilidade contra os jogadores mais baixos da Espanha. As jogadas agressivas não funcionam. Inexistente na fase de construção)
UPAMECANO 4,5: na sua zona, a conexão falha com muita frequência. Decisivo contra Yamal, com uma marcação monumental, mas erra completamente o tempo na jogada contra Olmo no 2 a 0. Afunda junto com toda a defesa.
DIGNE 4: o lapso contra Yamal, acompanhado de uma entrada violenta que resultou no pênalti, é inaceitável para alguém com a sua experiência. Ele nunca se recupera desse erro; no segundo tempo, vira sparring de Yamal, que o humilha em termos de futebol. A bola? Ele a viu no início e no final, em meio ao caos e ao medo (72' THEO HERNANDEZ6: entra e pressiona, mas adiantou pouco)
TCHOUAMENI5: não faz a função de filtro, não constrói jogadas, corre atrás da bola como uma criança no parque. Não entende o momento certo para pressionar, não sabe quando intervir, quando fechar o espaço. Noventa minutos vagando no escuro, em busca de uma esperança, de uma luz.
RABIOT 4: lembram daquela nuvem com estrelinhas nos desenhos animados quando um personagem leva uma pancada na cabeça? Pois é, para o jogador do Milan, tudo gira exatamente assim. Acaba no “torello” espanhol e não entende nada. Já advertido, arrisca o cartão vermelho com uma entrada dura em Fabian. Barton o poupa, fingindo que nada aconteceu. Sai, com razão, no intervalo (46' KONE 5: cópia e colagem da partida de Tchouameni. A Espanha no meio-campo sempre tem um jogador a mais, ele corre à toa)
DEMBELÉ 5: tem enorme dificuldade para se posicionar, não dá apoio ao meio-campo, nunca cria perigo. O individualismo a serviço do coletivo: desta vez, não.
OLISE 4: entrada nervosa, falta feia em Rodri que merecia cartão laranja (nem mesmo amarelo) e alguns passes errados a mais. Deschamps o coloca na direita, com Dembelé no centro, mas as coisas não melhoram. Ele anda devagar pelo campo, joga abaixo do ritmo, seus radares não captam emoções. Uma partida sem emoção. Em Dallas, as chances de se tornar o próximo Ballon d’Or se esvaem (72’ CHERKI 5,5: contribui pouco)
BARCOLA 6: é o único que tenta criar algo, tem uma boa chance, mas a bola escapa a poucos metros de Unai Simon (57' DOUE' 5: entra em campo e perde de vista imediatamente Pedro Porro, que, diante de Maignan, não erra. Erro grave, suficiente para a nota insatisfatória. Poderia ter reaberto o jogo, mas demora uma eternidade para finalizar)
MBAPPE' 5: primeiro tempo sem nenhum chute e apenas 14 toques na bola. Partida melancólica que ele tenta animar com um par de chutes de fora da área, sem sucesso. Acaba no turbilhão da mediocridade e do nervosismo. Sonhava com um final diferente, a terceira final de sua carreira. Vai assistir pela TV, traído também por seus companheiros. Desta vez, porém, ele é o principal responsável: líder apenas nos bastidores. O nervosismo no final não tem justificativa.
DESCHAMPS 5: os quatro da frente não ajudam na defesa; o resultado é um domínio total da Espanha, que está sempre em vantagem numérica e sempre com a posse de bola. Olise ficou tempo demais em campo; Barcola não merecia ser substituído. Ele deixa o banco com uma decepção difícil de superar. A última partida será a disputa pelo terceiro/quarto lugar no sábado, mas será que alguém realmente se importa com isso?
AVALIAÇÕES DA ESPANHA
UNAI SIMON 7: aos 42', fez uma saída providencial para impedir Mbappé, que avançava em alta velocidade em direção à sua área. Espectador passivo por mais de uma hora de jogo, ele só precisou sujar as luvas pela primeira vez ao defender um chute cruzado de Mbappé, desviado para escanteio. Menos impecável em termos de estilo, mas extremamente eficaz, foi a defesa contra Doué aos 81 minutos. Preciso e sem falhas também nas saídas, transmitindo ainda mais segurança à defesa menos vencida do torneio
PEDRO PORRO 8: atento e concentrado na marcação para conter um adversário incômodo como Barcola, não hesita em avançar algumas vezes para acompanhar Yamal pela direita. Inicia e finaliza de forma brilhante a jogada do 2 a 0, partindo da lateral para, em seguida, levar a bola para o meio como meio-campista e, por fim, concluindo como atacante, sem hesitar no cara a cara com Maignan. Segundo gol nesta Copa do Mundo, disputada em altíssimo nível. (a partir dos 83' LLORENTE sem nota)
CUBARSI' 7,5: desde que estreou com a camisa do Barcelona e depois chegou à seleção, sempre impressionou pela naturalidade com que, mesmo nascido em 2007, se adaptou aos contextos mais competitivos, mesmo contra adversários muito mais experientes e veteranos. Esta Copa do Mundo e esta partida não são exceção. Além de uma atuação defensiva atenta, ele ainda acrescenta jogadas de gênio, como o passe milimétrico para Yamal, a quem apenas alguns centímetros impediram de marcar o 3 a 0.
LAPORTE 8: é o líder da defesa; é ele quem comanda as saídas e as corridas para trás, inclusive de Cubarsì, preciso e limpo ao resolver as situações mais complicadas. Ele repele tudo o que chega à sua área e não vacila nem mesmo quando o ataque francês se torna cada vez mais pressionante e desesperado. De longe, o melhor zagueiro central deste Mundial.
CUCURELLA 7,5: foi do seu pé esquerdo que partiu o cruzamento longo que, depois, a jogada astuta de Yamal e a loucura de Digne converteram no pênalti do 1 a 0. Recebeu um cartão amarelo ingenuamente por uma falta na linha lateral contra Olise. Aumenta o nível de agressividade e concentração no segundo tempo, nunca é driblado e é decisivo ao bloquear um chute perigoso de Mbappé da entrada da área.
FABIAN RUIZ 7,5: preferido mais uma vez à versão vacilante de Pedri nesta Copa do Mundo, o ex-jogador do Napoli se destaca tanto em termos de presença física quanto de domínio da bola. Ele teve a chance do 2 a 0 na pequena área (38'), mas Upamecano salvou tudo no último momento. Ele se destaca principalmente no segundo tempo, quando a Espanha não se contenta em apenas administrar a vantagem conquistada na primeira etapa, mas vai em busca e efetivamente marca o segundo gol. (a partir dos 77' MERINO sem nota)
RODRI 8: o “professor”, inspirado pelo futebol de Pep Guardiola, voltou ao seu melhor nível, depois de aparentemente ter deixado para trás todas as sequelas da grave lesão no joelho sofrida em 2024. É o jogador onipresente da Espanha, sempre com o timing perfeito para antecipar e fechar as trajetórias dos passes e interceptar a bola, para depois se reposicionar para os companheiros como principal fonte de construção de jogadas.
YAMAL 6,5: o pênalti que decidiu a partida a favor da Espanha é, pelo menos em 50%, mérito dele, já que o resto ficou por conta de Digne com uma intervenção sem sentido. Mas foi ele quem teve o mérito de acreditar em um cruzamento aparentemente inofensivo de Cucurella e induzir o lateral francês ao erro. Ele também se destaca no final do primeiro tempo com uma jogada de um-dois com Dani Olmo, que por pouco não resultou no segundo gol de Fabián Ruiz. Ele eleva o nível no segundo tempo, confirmando que sua condição física está em constante melhora. Apenas uma decisão milimétrica do bandeirinha impede o possível 3 a 0.
DANI OLMO 7,5: menos vistoso em comparação com suas últimas atuações, mas aparece quando é preciso, como na esplêndida combinação de passe rasteiro com Yamal, que coloca Fabian Ruiz em posição perigosa para chutar de excelente localização. No segundo tempo, cresce exponencialmente, ditando o ritmo do jogo e fazendo triangulações maravilhosas para lançar Pedro Porro no 2 a 0. (a partir dos 77' PEDRI sv)
BAENA 7: é o retrato do espírito de sacrifício e da disposição dos jogadores espanhóis em se colocarem a serviço de uma ideia, de um sistema de jogo que também está trazendo sucesso ao “duende” do Atlético de Madrid. Ele corre por três, ajuda Cucurella a marcar Dembelé primeiro e Olise depois, sem deixar de atacar pelas costas de Koundé quando as circunstâncias permitem. (a partir dos 84' NICO WILLIAMS sem nota)
OYARZABAL 7: e com isso chegamos a 5 gols nesta Copa do Mundo, totalizando 14 com a seleção espanhola somente nesta temporada. Subestimado, extremamente subestimado. Não apenas pelas estatísticas de um centroavante de verdade (o que ele não é), mas sobretudo pelo trabalho de ligação a serviço dos companheiros e pela inteligência com que sempre se posiciona no lugar certo, na hora certa. (a partir dos 74' FERRAN TORRES 6): por pouco não marcou de cabeça o gol do 3 a 0, que aos 78' teria encerrado o jogo mais cedo.
Técnico DE LA FUENTE 8: vence a partida dando, literalmente, uma lição a Deschamps e a uma França que parecia invulnerável. O controle da bola e o domínio do meio-campo foram a chave para uma vitória que nunca esteve em risco nem foi questionada. Uma autêntica lição de futebol.
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