França x Espanha, as notas de CM: Olise, Digne e Rabiot foram péssimos; Mbappé, líder apenas no discurso. Rodri, um mestre; Pedro Porro nunca é escalado

MAIGNAN 6: nenhuma defesa, dois chutes sofridos e dois gols levados. Mas não tem culpa. Não está perfeito com a bola nos pés.





KOUNDE' 5,5: pelo seu lado, Baena não causa grandes problemas; ele poderia se arriscar mais, mas demonstra pouca ousadia no avanço, preocupado com a desvantagem no meio-campo. Com o passar dos minutos, perde o controle dos nervos.





SALIBA 6: sua atuação, sem grandes sobressaltos, dura pouco menos de trinta minutos; um problema nas costas o obriga a desistir. Sua saída muda a França, a maneira de interpretar a partida, de defender e contra-atacar (30' LACROIX 4,5: tem físico, mas evidentes dificuldades de mobilidade contra os jogadores mais baixos da Espanha. As jogadas agressivas não funcionam. Inexistente na fase de construção)





UPAMECANO 4,5: na sua zona, a conexão falha com muita frequência. Decisivo contra Yamal, com uma marcação monumental, mas erra completamente o tempo na jogada contra Olmo no 2 a 0. Afunda junto com toda a defesa.





DIGNE 4: o lapso contra Yamal, acompanhado de uma entrada violenta que resultou no pênalti, é inaceitável para alguém com a sua experiência. Ele nunca se recupera desse erro; no segundo tempo, vira sparring de Yamal, que o humilha em termos de futebol. A bola? Ele a viu no início e no final, em meio ao caos e ao medo (72' THEO HERNANDEZ6: entra e pressiona, mas adiantou pouco)





TCHOUAMENI5: não faz a função de filtro, não constrói jogadas, corre atrás da bola como uma criança no parque. Não entende o momento certo para pressionar, não sabe quando intervir, quando fechar o espaço. Noventa minutos vagando no escuro, em busca de uma esperança, de uma luz.





RABIOT 4: lembram daquela nuvem com estrelinhas nos desenhos animados quando um personagem leva uma pancada na cabeça? Pois é, para o jogador do Milan, tudo gira exatamente assim. Acaba no “torello” espanhol e não entende nada. Já advertido, arrisca o cartão vermelho com uma entrada dura em Fabian. Barton o poupa, fingindo que nada aconteceu. Sai, com razão, no intervalo (46' KONE 5: cópia e colagem da partida de Tchouameni. A Espanha no meio-campo sempre tem um jogador a mais, ele corre à toa)





DEMBELÉ 5: tem enorme dificuldade para se posicionar, não dá apoio ao meio-campo, nunca cria perigo. O individualismo a serviço do coletivo: desta vez, não.





OLISE 4: entrada nervosa, falta feia em Rodri que merecia cartão laranja (nem mesmo amarelo) e alguns passes errados a mais. Deschamps o coloca na direita, com Dembelé no centro, mas as coisas não melhoram. Ele anda devagar pelo campo, joga abaixo do ritmo, seus radares não captam emoções. Uma partida sem emoção. Em Dallas, as chances de se tornar o próximo Ballon d’Or se esvaem (72’ CHERKI 5,5: contribui pouco)





BARCOLA 6: é o único que tenta criar algo, tem uma boa chance, mas a bola escapa a poucos metros de Unai Simon (57' DOUE' 5: entra em campo e perde de vista imediatamente Pedro Porro, que, diante de Maignan, não erra. Erro grave, suficiente para a nota insatisfatória. Poderia ter reaberto o jogo, mas demora uma eternidade para finalizar)





MBAPPE' 5: primeiro tempo sem nenhum chute e apenas 14 toques na bola. Partida melancólica que ele tenta animar com um par de chutes de fora da área, sem sucesso. Acaba no turbilhão da mediocridade e do nervosismo. Sonhava com um final diferente, a terceira final de sua carreira. Vai assistir pela TV, traído também por seus companheiros. Desta vez, porém, ele é o principal responsável: líder apenas nos bastidores. O nervosismo no final não tem justificativa.





DESCHAMPS 5: os quatro da frente não ajudam na defesa; o resultado é um domínio total da Espanha, que está sempre em vantagem numérica e sempre com a posse de bola. Olise ficou tempo demais em campo; Barcola não merecia ser substituído. Ele deixa o banco com uma decepção difícil de superar. A última partida será a disputa pelo terceiro/quarto lugar no sábado, mas será que alguém realmente se importa com isso?



