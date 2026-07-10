França preocupada com Mbappé: gelo no tornozelo e substituição forçada. Como ele está? Sua participação contra a Espanha ou a Bélgica está em dúvida?

Posteriormente, em entrevista coletiva, ele acrescentou:





“É sempre bom chegar às semifinais. Acho que é um passo importante para nós como grupo. Estamos muito felizes. Para os veteranos, é a terceira vez. Agora estou focado apenas em como me recuperar, em como nos preparar para o nosso jogo; obviamente, vamos dar uma olhada na partida, porque assistimos a todas. Mas não tenho nenhuma preferência. Porque, aconteça o que acontecer, no fim das contas será uma revanche. Porque, se forem os belgas, eles vão querer a revanche. Se for a Espanha, nós vamos querer a revanche. Então, não, não tenho nenhuma preferência.”





“Me sinto bem. É uma equipe, um grupo, pelo qual tenho muito carinho. Há muitos jogadores nessa equipe que são amigos, que conheço há anos. Também há jogadores jovens que me veem um pouco como um veterano. Tenho que dar sempre o bom exemplo para a equipe do ponto de vista emocional, porque no estágio sou um jogador que sabe jogar futebol, e também porque sou o jogador com mais partidas disputadas no mundo pela seleção. Sei o que significa jogar em nível mundial e preciso transmitir isso aos meus companheiros”.