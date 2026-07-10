A França está preocupada com o estado de Kylian Mbappé. Decisivo contra o Marrocos, ao abrir o placar na partida que garantiu a classificação para as semifinais da equipe de Deschamps, o artilheiro da Copa do Mundo saiu no final da partida contra os africanos devido a uma pancada e, ao ser filmado no banco, foi visto com um curativo bem visível e gelo no tornozelo. O craque do Real Madrid, porém, tranquilizou os torcedores dos Bleus, confirmando que está bem e que, muito provavelmente, estará em campo desde o início da partida que aguarda os campeões mundiais de 2018, que terão de enfrentar a Espanha ou a Bélgica.
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França preocupada com Mbappé: gelo no tornozelo e substituição forçada. Como ele está? Sua participação contra a Espanha ou a Bélgica está em dúvida?
Na beIN Sports, Mbappé falou sobre seu estado físico e sobre o momento em que pediu para ser substituído:“Estou bem, levei uma pancada no tornozelo, mas estou bem. Naquele momento, Mateta estava em melhor forma do que eu para jogar os últimos 15 minutos, então eu saí e ele entrou. Foi bom, ele quase marcou também”.
Posteriormente, em entrevista coletiva, ele acrescentou:
“É sempre bom chegar às semifinais. Acho que é um passo importante para nós como grupo. Estamos muito felizes. Para os veteranos, é a terceira vez. Agora estou focado apenas em como me recuperar, em como nos preparar para o nosso jogo; obviamente, vamos dar uma olhada na partida, porque assistimos a todas. Mas não tenho nenhuma preferência. Porque, aconteça o que acontecer, no fim das contas será uma revanche. Porque, se forem os belgas, eles vão querer a revanche. Se for a Espanha, nós vamos querer a revanche. Então, não, não tenho nenhuma preferência.”
“Me sinto bem. É uma equipe, um grupo, pelo qual tenho muito carinho. Há muitos jogadores nessa equipe que são amigos, que conheço há anos. Também há jogadores jovens que me veem um pouco como um veterano. Tenho que dar sempre o bom exemplo para a equipe do ponto de vista emocional, porque no estágio sou um jogador que sabe jogar futebol, e também porque sou o jogador com mais partidas disputadas no mundo pela seleção. Sei o que significa jogar em nível mundial e preciso transmitir isso aos meus companheiros”.
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