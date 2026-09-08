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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

França, Lizarazu "contra" Mbappé na Bola de Ouro: "Você não pode dar a alguém que não ganhou nada"

K. Mbappe
Real Madrid

O ex-lateral da França campeã do mundo em 1998 acredita que o espanhol Fabián Ruiz pode estar entre os favoritos

Bixente Lizarazu, campeão do mundo com a França em 1998, colocou em dúvida as chances de Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa e do Real Madrid, de conquistar a próxima Bola de Ouro. As palavras do ex-lateral chegam depois de Mbappé ter, na prática, se candidatado publicamente ao prêmio, definindo a própria temporada como uma oportunidade importante para vencê-lo.


  • O problema, segundo Lizarazu, são sobretudo os troféus, que em 2026 Mbappé não venceu. "Você não pode dar a Bola de Ouro a alguém que não venceu nada. É preciso valorizar absolutamente os títulos", declarou o ex-lateral ao Téléfoot.


    O francês indica, em vez disso, o espanhol Fabián Ruiz entre os principais candidatos: o meio-campista do PSG conquistou a Champions League e o Mundial com a Espanha, um duplo triunfo que, segundo Lizarazu, pode acabar sendo decisivo na corrida pelo prêmio: "É o único a ter vencido as duas competições. Não me surpreenderia se ele conquistasse a Bola de Ouro, como aconteceu com Rodri".

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