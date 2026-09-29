França, Diouf: "Estudo os movimentos defensivos com vídeos. Eu me divirto mais quando jogo na minha posição"

Andy Diouf, ponta da Inter, falou sobre a vitória da França sobre a Bélgica: "Foi uma bela vitória, estou muito contente. Houve mudanças em relação ao primeiro jogo contra a Turquia, mas neste grupo há muita qualidade e todos podem jogar. Temos que continuar assim. Para mim, foi a primeira vez como lateral-esquerdo, jogar com atletas de qualidade me ajudou. Zidane me deu muitas orientações antes da partida, estudei, com a ajuda de vídeos, os movimentos defensivos que precisava fazer. Com a bola nos pés, o técnico me disse para fazer o meu jogo, para fazer aquilo que sei fazer.