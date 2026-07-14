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França, Deschamps critica: “Não sou de reclamar. Pergunto a vocês: esse árbitro tem o nível necessário para apitar uma semifinal da Copa do Mundo?”

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
D. Deschamps

Em entrevista à DAZN,Didier Deschamps, técnico da França, criticou o árbitro Barton: “Se eu disser qualquer coisa neste momento, corro o risco de parecer um chorão, já que perdemos. Mas a pergunta que faço a todos vocês é: esse árbitro tem o nível necessário para apitar uma semifinal da Copa do Mundo?

  • DÚVIDAS SOBRE O PÊNALTI

    Em seguida, ele acrescenta: “Não, não cabe a mim dizer isso, são vocês (jornalistas) que devem dar uma resposta. Não se trata apenas do rigor: é um conjunto de fatores!”.

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  • A CORRIDA DE BARTON

    Ivan Barton, árbitro salvadorenho de 35 anos designado para apitar a partida em Dallas entre França e Espanha, já havia entrado para a história por ter sido o primeiro a expulsar um jogador por ter se dirigido a um adversário cobrindo a boca (Almiron, na partida entre Paraguai e Turquia). Sua arbitragem não convenceu, mas não foi parcial: faltou um cartão amarelo para Olise e uma segunda advertência para Rabiot (que entrou com atraso em Fabian).


    Uma decisão que certamente surpreendeu a todos: aos 44', ele marcou uma falta na entrada da área por uma entrada de Fabian Ruiz em Dembelé. Na verdade, porém, tinha sido o francês quem colidiu com o meio-campista espanhol e, assim, após alguns segundos — e talvez após indicação de um de seus assistentes —, ele mudou de ideia e marcou a falta a favor dos espanhóis.

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