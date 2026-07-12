“Fraco” – Erling Haaland fica furioso com uma decisão polêmica envolvendo seu novo companheiro de equipe no Manchester City, Elliot Anderson, enquanto o VAR frustra a Noruega no confronto das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra

Haaland não mediu palavras após a dolorosa derrota da Noruega por 2 a 1 para a Inglaterra, após a prorrogação, no Miami Stadium. O atacante de 25 anos esteve no centro do maior polêmico da partida quando o gol de Torbjorn Lysaker Heggem, marcado aos 10 minutos do segundo tempo, foi anulado pelo VAR. Os árbitros consideraram que Haaland havia cometido falta em Anderson, seu futuro companheiro de equipe no Manchester City, na jogada que antecedeu o gol.

Em entrevista pós-jogo à TV 2, Haaland expressou sua descrença diante da decisão de puni-lo por uma jogada que ele considera parte do jogo. “Para ser sincero, me sinto um pouco vazio”, admitiu o atacante. “Achei que merecíamos mais. Não acho que seja falta. O gol foi anulado porque empurrei Elliot Anderson para o chão, da mesma forma que sou empurrado em todos os duelos. É um pouco amargo.”