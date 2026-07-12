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“Fraco” – Erling Haaland fica furioso com uma decisão polêmica envolvendo seu novo companheiro de equipe no Manchester City, Elliot Anderson, enquanto o VAR frustra a Noruega no confronto das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra
Haaland critica decisão “fraca” da arbitragem
Haaland não mediu palavras após a dolorosa derrota da Noruega por 2 a 1 para a Inglaterra, após a prorrogação, no Miami Stadium. O atacante de 25 anos esteve no centro do maior polêmico da partida quando o gol de Torbjorn Lysaker Heggem, marcado aos 10 minutos do segundo tempo, foi anulado pelo VAR. Os árbitros consideraram que Haaland havia cometido falta em Anderson, seu futuro companheiro de equipe no Manchester City, na jogada que antecedeu o gol.
Em entrevista pós-jogo à TV 2, Haaland expressou sua descrença diante da decisão de puni-lo por uma jogada que ele considera parte do jogo. “Para ser sincero, me sinto um pouco vazio”, admitiu o atacante. “Achei que merecíamos mais. Não acho que seja falta. O gol foi anulado porque empurrei Elliot Anderson para o chão, da mesma forma que sou empurrado em todos os duelos. É um pouco amargo.”
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Frustração com os padrões inconsistentes do VAR
A disputa na área com Anderson acabou sendo o ponto de virada sob o calor sufocante da Flórida. Apesar de o torneio ter terminado com uma decepção, Haaland se destacou como uma das maiores estrelas da Copa do Mundo, tendo marcado sete gols e ficado em segundo lugar na artilharia, logo atrás da dupla Kylian Mbappé e Lionel Messi, com oito gols. No entanto, o camisa 9 norueguês argumentou que, se esse tipo de contato físico é considerado falta, ele deveria estar ganhando muito mais lances de bola parada em todas as partidas da Premier League e da seleção, achando que a decisão não teve a firmeza necessária para uma partida das quartas de final da Copa do Mundo.
“Então, se houver um tiro livre, eu quase teria que receber um tiro livre em cada duelo — em cada partida”, acrescentou Haaland. “Porque sou empurrado, sou puxado o tempo todo, e acho que isso é fraco. Pequenos momentos decidem as coisas na Copa do Mundo. Contra o Brasil, conseguimos virar o jogo a nosso favor. Hoje, quando as decisões 50/50 forem contra nós, vai ser difícil.”
“Deveria haver um gol todos os dias da semana”
Haaland não foi o único a ficar frustrado com a arbitragem em Miami. O meio-campista do Fulham, Sander Berge, também se manifestou abertamente sobre o desempenho do árbitro e o impacto geral das margens estreitas no futebol internacional. Berge destacou a inconsistência das decisões, sugerindo que os critérios usados para penalizar Haaland levariam a uma enxurrada de pênaltis no futebol nacional.
“Isso deveria ser gol todos os dias da semana, mas as margens são mínimas”, explicou Berge. “Nunca se sabe para que lado a decisão vai pender. Se for assim, pelo menos vou ter pênaltis toda semana na Premier League.”
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Controvérsia sobre a Spidercam assombra a saída da Noruega
Para piorar ainda mais a situação, a delegação norueguesa também ficou questionando o gol de empate de Jude Bellingham no início da partida. Houve alegações de que a bola teria batido em um fio do sistema “Spidercam” do estádio antes do gol, um detalhe que Berge considerou impossível de ignorar.
“Não vou falar sobre o fio até mais tarde, mas é ridículo se for esse o caso”, disse Berge aos repórteres. “O gol do 2 a 1 fala por si só.” Enquanto a Inglaterra agora se prepara para enfrentar a Argentina nas semifinais, a Noruega deve sentir imenso orgulho de sua conquista, tendo chegado às quartas de final em sua primeira participação na Copa do Mundo desde 1998.
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