Fracasso no Milan, renascido no Al Nassr: João Félix é o CR7 de Portugal. E quer o Barcelona

Agora, a declaração de intenções: voltar a jogar na Europa, voltar a disputar a Champions League, talvez já a partir da próxima temporada; medir forças com os melhores clubes do mundo, depois de ter amadurecido muito, dentro e fora de campo, em relação àquele garoto que surpreendeu o mundo em 2019 com sua transferência para o Atlético de Madrid, mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 120 milhões de euros mais outros 6 milhões pelos custos financeiros relativos à operação, a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid e também uma das contratações mais caras da história do futebol. Transferência que o tornou o jogador português mais caro de todos os tempos, à frente de Cristiano Ronaldo.