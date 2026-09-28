O renascimento de João Félix. Não exclui o retorno à Europa, define o Barcelona como seu sonho. Mas, enquanto isso, faz sonhar os torcedores do Al Nassr: o talento português ex-Milan, depois da decepcionante experiência no Milan, se transferiu para a Arábia Saudita para jogar com Cristiano Ronaldo. Mas, neste momento, o CR7 da seleção portuguesa é ele. O campeonato saudita lhe devolveu continuidade e confiança, mas o jogador nascido em 1999, ex-Benfica, Atlético de Madrid e Chelsea, não considera de forma alguma encerrada sua experiência no futebol europeu, aos 26 anos: o objetivo é vestir de novo a camisa blaugrana, com a qual, na temporada 2023/2024, marcou 7 gols.
Fracasso no Milan, renascido no Al Nassr: João Félix é o CR7 de Portugal. E quer o Barcelona
O fracasso no Milan, o renascimento com o Al Nassr
Transferido para Riad vindo do Chelsea, por 50 milhões de euros, no verão de 2025, depois de o fracasso dos seis meses na Serie A com a camisa do AC Milan, apenas 2 gols em 15 partidas sob o comando do compatriota Sergio Conceicao, foi o grande nome, justamente ao lado de Ronaldo, na conquista da Saudi Pro League pelo Al Nassr, com 20 gols, entre eles três hat-tricks e dois dobletes em 33 partidas do campeonato. Neste ano, começou muito bem, como no anterior: 4 gols no campeonato, 2 com a seleção portuguesa em duas partidas, contra País de Gales e Noruega, ambos decisivos para as duas vitórias dos lusitanos.
Melhor que CR7
Agora, a declaração de intenções: voltar a jogar na Europa, voltar a disputar a Champions League, talvez já a partir da próxima temporada; medir forças com os melhores clubes do mundo, depois de ter amadurecido muito, dentro e fora de campo, em relação àquele garoto que surpreendeu o mundo em 2019 com sua transferência para o Atlético de Madrid, mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 120 milhões de euros mais outros 6 milhões pelos custos financeiros relativos à operação, a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid e também uma das contratações mais caras da história do futebol. Transferência que o tornou o jogador português mais caro de todos os tempos, à frente de Cristiano Ronaldo.
O sonho do Barcelona
Também foi fundamental a possibilidade de dividir clube e seleção com Cristiano Ronaldo, seu ídolo e referência, com o objetivo de dar a assistência para o milésimo gol dele. Qual clube falta? O Barcelona: "Só o fato de jogar por eles já me deixou muito feliz. Era um sonho de infância meu, do meu pai e do meu irmão". E o Milan? Dificuldades de adaptação, também pelo fato de estar emprestado e de ter chegado em uma temporada complicada para o AC Milan.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.