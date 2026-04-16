"Fracasso intolerável" - Florentino Pérez diz aos jogadores do Real Madrid que "não corresponderam às expectativas" durante visita ao vestiário após a eliminação da Liga dos Campeões

Antes de sair do vestiário, Pérez lançou um ultimato final aos seus jogadores em relação às seis partidas restantes da temporada da La Liga. Ele exigiu que eles “terminassem esta temporada pelo menos com dignidade”, tendo em vista o importante Clássico contra o Barcelona no Camp Nou, marcado para 10 de maio. As palavras do presidente serviram como um lembrete de que, mesmo que os troféus estejam fora de alcance, os padrões profissionais do clube devem ser mantidos até o apito final em 24 de maio.

“Vocês sabem que ser jogador do Real Madrid é um privilégio para um jogador de futebol e que todos querem vestir a camisa do nosso clube. Além de ser um privilégio, vestir esta camisa também acarreta uma responsabilidade, e muitos de vocês não cumpriram essa responsabilidade. Vocês não estiveram à altura das exigências do clube”, afirmou Pérez durante seu discurso. O Real está atualmente nove pontos atrás do líder Barça, com um jogo em casa contra o Alavés pela frente.