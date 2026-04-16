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"Fracasso intolerável" - Florentino Pérez diz aos jogadores do Real Madrid que "não corresponderam às expectativas" durante visita ao vestiário após a eliminação da Liga dos Campeões
Perez apresenta uma dura realidade
Logo após a derrota em Munique, onde o Real Madrid perdeu por 4 a 3 na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões — sendo eliminado da competição com um placar agregado de 6 a 4 —, Pérez desceu ao vestiário para falar diretamente com o elenco, segundo o Diario Sport. Embora inicialmente tenha reconhecido o esforço demonstrado naquela noite, seu tom rapidamente mudou para um de profunda decepção. “Agradeço o esforço de vocês hoje, mas a temporada foi uma verdadeira decepção para todos”, teria dito Pérez aos jogadores e à comissão técnica reunidos, mantendo uma expressão muito séria durante toda a breve reunião. “Vocês conhecem as exigências que vêm com o fato de serem jogadores do Real Madrid. Uma temporada sem títulos é um fracasso porque somos o Real Madrid, mas duas temporadas sem conquistar títulos são intoleráveis.”
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Os novos contratados não conseguem causar impacto
O relatório acrescenta que um ponto de discórdia significativo para a diretoria tem sido a falta de contribuição dos reforços caros contratados no verão. O Real Madrid investiu quase € 180 milhões em quatro reforços importantes: Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Álvaro Carreras e Dean Huijsen. Apenas o lateral inglês Alexander-Arnold foi titular no confronto decisivo em Munique. Mastantuono ficou restrito a uma participação no final da partida, enquanto Carreras e Huijsen permaneceram como reservas não utilizados, gerando preocupações quanto à estratégia de contratações.
Para agravar ainda mais a frustração, há a situação em torno do jovem craque brasileiro Endrick. Depois que o clube gastou € 60 milhões para garantir seus serviços, o atacante foi emprestado ao Olympique de Lyon em janeiro, após uma decisão do ex-técnico Xabi Alonso.
O futuro incerto de Arbeloa no banco de reservas
Embora Álvaro Arbeloa continue no comando por enquanto, seu futuro a longo prazo no cargo parece incerto. Pérez pretende manter o ex-zagueiro no banco até o final da temporada atual, mas isso é amplamente visto como uma manobra para ganhar tempo enquanto o clube procura um sucessor definitivo.
A temporada atual foi dividida entre Xabi Alonso e Arbeloa, mas nenhum dos dois conseguiu colocar o Real Madrid de volta na briga pelos títulos. Pérez mencionou a falta de identidade que se sente atualmente no clube, especialmente depois que o Real Madrid escalou um time titular na Liga dos Campeões sem nenhum jogador espanhol pela primeira vez na história.
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Uma exigência de dignidade na reta final
Antes de sair do vestiário, Pérez lançou um ultimato final aos seus jogadores em relação às seis partidas restantes da temporada da La Liga. Ele exigiu que eles “terminassem esta temporada pelo menos com dignidade”, tendo em vista o importante Clássico contra o Barcelona no Camp Nou, marcado para 10 de maio. As palavras do presidente serviram como um lembrete de que, mesmo que os troféus estejam fora de alcance, os padrões profissionais do clube devem ser mantidos até o apito final em 24 de maio.
“Vocês sabem que ser jogador do Real Madrid é um privilégio para um jogador de futebol e que todos querem vestir a camisa do nosso clube. Além de ser um privilégio, vestir esta camisa também acarreta uma responsabilidade, e muitos de vocês não cumpriram essa responsabilidade. Vocês não estiveram à altura das exigências do clube”, afirmou Pérez durante seu discurso. O Real está atualmente nove pontos atrás do líder Barça, com um jogo em casa contra o Alavés pela frente.