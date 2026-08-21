Fracasso do Chelsea surge como alvo surpreendente do Aston Villa para substituir Ezri Konsa, a caminho do Arsenal

Tosin tem vivido um período difícil em Stamford Bridge desde que chegou sem custos após deixar o Fulham, em 2024. Apesar do seu histórico como revelado pelas categorias de base do Manchester City, ele não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares em meio às várias mudanças de treinador no oeste de Londres. O jogador de 28 anos foi recentemente transferido para a camisa 38, com sua antiga número 4 agora pertencendo ao novo reforço Valentin Barco, no que talvez seja um sinal claro de que seu futuro está longe do oeste de Londres, enquanto Xabi Alonso remodela o elenco do Chelsea para a nova temporada.

Os sinais já pareciam claros para Tosin quando ele foi deixado fora da lista do Chelsea para o último amistoso de pré-temporada contra a Real Sociedad. Embora tenha atraído o interesse de Marseille, Sevilla e do Benfica comandado por seu ex-treinador no Fulham, Marco Silva, a possibilidade de seguir na Premier League com o Villa pode acabar sendo decisiva.



