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Muhammad Zaki

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Fracasso do Chelsea surge como alvo surpreendente do Aston Villa para substituir Ezri Konsa, a caminho do Arsenal

Mercado da bola
Chelsea
Aston Villa
E. Konsa
T. Adarabioyo
Premier League
Arsenal

Segundo informações, o Aston Villa entrou na disputa pelo zagueiro do Chelsea Tosin Adarabioyo, enquanto Unai Emery busca fazer uma grande reformulação em sua linha defensiva. O movimento acontece enquanto o internacional inglês Ezri Konsa se prepara para concluir uma transferência de destaque para o Arsenal, de Mikel Arteta.

  • Villa mira Tosin enquanto êxodo continua

    Unai Emery enfrenta uma corrida contra o tempo para reconstruir seu elenco após um verão de saídas de peso em Villa Park. O golpe mais significativo vem na forma de Ezri Konsa, que, segundo relatos, assinou um contrato de quatro anos com opção por mais 12 meses com o Arsenal.

    De acordo com uma reportagem da Sky Sports, o Villa agora voltou suas atenções para Tosin para ajudar a preencher a lacuna em sua linha defensiva. O interesse no zagueiro de 28 anos representa um movimento pragmático para o clube de Midlands, que viu a espinha dorsal de seu time que brigava por vaga na Champions League ser desmontada. Além do acordo por Konsa, o Villa já autorizou as saídas de Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne.


    • Publicidade
  • imago-sport-1080524045.jpgZUMA Press Wire

    Saída de Stamford Bridge se aproxima para flop do Chelsea

    Tosin tem vivido um período difícil em Stamford Bridge desde que chegou sem custos após deixar o Fulham, em 2024. Apesar do seu histórico como revelado pelas categorias de base do Manchester City, ele não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares em meio às várias mudanças de treinador no oeste de Londres. O jogador de 28 anos foi recentemente transferido para a camisa 38, com sua antiga número 4 agora pertencendo ao novo reforço Valentin Barco, no que talvez seja um sinal claro de que seu futuro está longe do oeste de Londres, enquanto Xabi Alonso remodela o elenco do Chelsea para a nova temporada.

    Os sinais já pareciam claros para Tosin quando ele foi deixado fora da lista do Chelsea para o último amistoso de pré-temporada contra a Real Sociedad. Embora tenha atraído o interesse de Marseille, Sevilla e do Benfica comandado por seu ex-treinador no Fulham, Marco Silva, a possibilidade de seguir na Premier League com o Villa pode acabar sendo decisiva.


  • Arteta contrata principal alvo para reforçar o Arsenal

    Para o Arsenal, a contratação de Konsa representa uma grande vitória para Arteta, que estava desesperado por reforços defensivos após preocupações com lesões de William Saliba e Jurrien Timber. Arteta tem sido vocal sobre seu desejo de "melhorar e evoluir o elenco", e o versátil jogador de 28 anos se encaixa no perfil de um atleta capaz de atuar em várias funções na linha de defesa. A saída de Konsa do Villa Park marca o fim de uma longa passagem em que ele fez 286 partidas, mas a oportunidade de se juntar ao atual campeão da Premier League se mostrou boa demais para recusar.


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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Tomori segue no radar como alternativa

    Embora Tosin seja um alvo principal, ele não é o único nome em discussão na diretoria do Villa. Relatos sugerem que o Villa identificou o astro do AC Milan Fikayo Tomori como uma alternativa para reforçar sua linha defensiva. O internacional inglês estaria interessado em uma mudança para o Villa Park, preferindo o clube de Midlands a outros interessados, e conversas preliminares já estão acontecendo.

    Os aspectos financeiros de qualquer acordo serão cruciais para o Villa, que já gastou significativamente com nomes como Johan Manzambi, o goleiro Zion Suzuki e Joao Gomes. Diz-se que o Milan busca uma taxa na casa de €10-15 milhões por Tomori, o que poderia torná-lo uma opção atraente e com bom custo-benefício caso as negociações por Tosin emperrem.